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Von der Osterinsel bis Tahiti ab Valparaiso

Diese aussergewöhnliche Expeditionsreise an Bord der Silver Cloud führt von Chile durch einige der abgelegensten Regionen des Pazifiks bis nach Tahiti. Entdecken Sie die geheimnisvolle Osterinsel, die legendäre Pitcairn-Insel und die paradiesischen Inselwelten Französisch-Polynesiens. Gewaltige Vulkanlandschaften, einsame Inseln und faszinierende Kulturen verbinden sich zu einer Reise voller Entdeckungen und unvergesslicher Naturerlebnisse.

Reisedatum
11.03. - 03.04.2028
Von der Osterinsel bis Tahiti ab Valparaiso
ab CHF 13377.– / pro Person
ab Valparaiso bis Papeete
Highlights:
- Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen
- Besuch der abgelegenen Pitcairn-Inseln und der Marquesas
- Trauminseln Französisch-Polynesiens mit Moorea und Tahiti
Icon calendar 24 Tage / 23 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Valparaiso

Einschiffung an Bord der Silver Cloud in der farbenfrohen Hafenstadt Valparaíso. Am Abend beginnt Ihre grosse Pazifik-Expedition.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Robinson Crusoe Island

Die legendäre Insel des Juan-Fernández-Archipels begeistert mit spektakulären Landschaften, endemischer Flora und ihrer Verbindung zur berühmten Robinson-Crusoe-Geschichte.

4. Tag Alexander Selkirk Island

Die einsame Vulkaninsel beeindruckt mit ihrer unberührten Natur, steilen Küsten und einer faszinierenden Tierwelt.

5-8. Tag Tage auf See

9-10. Tag Osterinsel

Einer der Höhepunkte der Reise: Die geheimnisvolle Osterinsel mit ihren weltberühmten Moai-Statuen fasziniert durch ihre Geschichte, ihre Kultur und ihre Abgeschiedenheit. Dank des längeren Aufenthalts bleibt viel Zeit für Erkundungen.

11-13. Tag Tage auf See

14. Tag Adamstown

Besuch der berühmten Insel der Bounty-Meuterer. Die kleine Gemeinschaft zählt zu den abgelegensten Siedlungen der Welt.

15. Tag Tag auf See

16. Tag Mangareva

Die Hauptinsel der Gambier-Inseln empfängt Sie mit üppiger Natur, polynesischer Kultur und spektakulären Lagunen.

17-18. Tag Tage auf See

19. Tag Hanavave

Die Marquesas-Insel Fatu Hiva begeistert mit dramatischen Berglandschaften, tropischer Vegetation und ursprünglicher polynesischer Kultur.

20. Tag Tahuata

Palmengesäumte Buchten, weisse Strände und traditionelle Handwerkskunst prägen das Bild dieser idyllischen Marquesas-Insel.

21. Tag Tag auf See

22. Tag Fakarava

Das UNESCO-Biosphärenreservat begeistert mit kristallklaren Lagunen, Korallenriffen und einer aussergewöhnlichen Unterwasserwelt.

23. Tag Moorea

Moorea zählt zu den schönsten Inseln der Südsee. Grüne Berggipfel, türkisfarbene Lagunen und tropische Vegetation schaffen eine traumhafte Kulisse.

24. Tag Papeete

Ankunft in Papeete auf Tahiti. Ausschiffung und individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in Französisch-Polynesien.

Kreuzfahrt 24 Tage ab Valparaiso bis Papeete
Im Preis inbegriffen
  • Luxuriöse Suite mit eigener Veranda
  • Butler-Service rund um die Uhr
  • Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
  • Bon-Voyage-Empfang an Bord
  • geführte Ausflüge an Land und auf dem Wasser (Zodiac, Kajak, Wanderung)
  • Exklusive Veranstaltungen an Land
  • WLAN an Bord inklusive
  • Trinkgelder
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Weitere Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung

Preise
24 Tage / 23 Nächte ab CHF 13377.– / pro Person

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