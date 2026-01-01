Von der Osterinsel bis Tahiti ab Valparaiso
Von der Osterinsel bis Tahiti ab Valparaiso
ab CHF 13377.– / pro Person
ab Valparaiso bis Papeete
Highlights:
- Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen
- Besuch der abgelegenen Pitcairn-Inseln und der Marquesas
- Trauminseln Französisch-Polynesiens mit Moorea und Tahiti
24 Tage / 23 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Valparaiso
Einschiffung an Bord der Silver Cloud in der farbenfrohen Hafenstadt Valparaíso. Am Abend beginnt Ihre grosse Pazifik-Expedition.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Robinson Crusoe Island
Die legendäre Insel des Juan-Fernández-Archipels begeistert mit spektakulären Landschaften, endemischer Flora und ihrer Verbindung zur berühmten Robinson-Crusoe-Geschichte.
4. Tag Alexander Selkirk Island
Die einsame Vulkaninsel beeindruckt mit ihrer unberührten Natur, steilen Küsten und einer faszinierenden Tierwelt.
5-8. Tag Tage auf See
9-10. Tag Osterinsel
Einer der Höhepunkte der Reise: Die geheimnisvolle Osterinsel mit ihren weltberühmten Moai-Statuen fasziniert durch ihre Geschichte, ihre Kultur und ihre Abgeschiedenheit. Dank des längeren Aufenthalts bleibt viel Zeit für Erkundungen.
11-13. Tag Tage auf See
14. Tag Adamstown
Besuch der berühmten Insel der Bounty-Meuterer. Die kleine Gemeinschaft zählt zu den abgelegensten Siedlungen der Welt.
15. Tag Tag auf See
16. Tag Mangareva
Die Hauptinsel der Gambier-Inseln empfängt Sie mit üppiger Natur, polynesischer Kultur und spektakulären Lagunen.
17-18. Tag Tage auf See
19. Tag Hanavave
Die Marquesas-Insel Fatu Hiva begeistert mit dramatischen Berglandschaften, tropischer Vegetation und ursprünglicher polynesischer Kultur.
20. Tag Tahuata
Palmengesäumte Buchten, weisse Strände und traditionelle Handwerkskunst prägen das Bild dieser idyllischen Marquesas-Insel.
21. Tag Tag auf See
22. Tag Fakarava
Das UNESCO-Biosphärenreservat begeistert mit kristallklaren Lagunen, Korallenriffen und einer aussergewöhnlichen Unterwasserwelt.
23. Tag Moorea
Moorea zählt zu den schönsten Inseln der Südsee. Grüne Berggipfel, türkisfarbene Lagunen und tropische Vegetation schaffen eine traumhafte Kulisse.
24. Tag Papeete
Ankunft in Papeete auf Tahiti. Ausschiffung und individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in Französisch-Polynesien.
Kreuzfahrt 24 Tage ab Valparaiso bis Papeete
- Luxuriöse Suite mit eigener Veranda
- Butler-Service rund um die Uhr
- Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
- Bon-Voyage-Empfang an Bord
- geführte Ausflüge an Land und auf dem Wasser (Zodiac, Kajak, Wanderung)
- Exklusive Veranstaltungen an Land
- WLAN an Bord inklusive
- Trinkgelder
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
Preise
24 Tage / 23 Nächte ab CHF 13377.– / pro Person