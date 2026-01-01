ab CHF 13377 .– / pro Person

ab Valparaiso bis Papeete

- Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen

- Besuch der abgelegenen Pitcairn-Inseln und der Marquesas

- Trauminseln Französisch-Polynesiens mit Moorea und Tahiti

Highlights: