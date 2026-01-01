Reisen unter echten Segeln

Eine Segelkreuzfahrt beginnt dort, wo der Motor verstummt. Sobald die Segel stehen, übernimmt der Wind: An die Stelle des Maschinengeräuschs treten das Knarren der Takelage und das Rauschen des Wassers am Rumpf. Genau darin liegt der Unterschied zu einer klassischen Kreuzfahrt – Sie reisen auf einem Schiff, das nicht nur wie ein Segler aussieht, sondern tatsächlich unter Segeln fährt. Ob hoch getakelter Grosssegler oder kleinere Yacht mit familiärem Zuschnitt: Das Tempo richtet sich nach Wind und Wetter, und der Weg wird zu einem eigenen Teil der Reise.

Das Leben an Deck und die kleine Gästezahl

Weil nur wenige Mitreisende an Bord sind, verändert sich der Charakter der Reise spürbar. Sie erleben aus nächster Nähe, wie die Crew die Segel setzt, kennen nach wenigen Tagen die Gesichter an Bord und werden von Kapitän und Mannschaft persönlich betreut. Das Leben spielt sich draussen ab: auf dem Sonnendeck, im Netz unter dem Bugspriet, beim Sprung ins klare Wasser während eines Ankeraufenthalts. Der Ton bleibt unkompliziert, ein Dresscode im klassischen Sinn spielt kaum eine Rolle – Shorts, T-Shirt, Badehose und Flip-Flops genügen an den meisten Tagen völlig.

Sea Cloud und Star Clippers: zwei Charaktere

Im Programm führen wir zwei Reedereien mit klarem Profil. Sea Cloud steht für Windjammer im klassischen Stil: Die Segel werden von Hand gesetzt, die Ausstattung ist elegant, und die Atmosphäre erinnert an eine private Yacht – ein Erlebnis, das nahe an eine Luxuskreuzfahrt heranreicht. Star Clippers knüpft an die Tradition der grossen Klipper an und verbindet eindrucksvolle Masten und Rahsegel mit einer sportlich-legeren Bordatmosphäre, zu der Wassersport an geeigneten Ankerplätzen gehört. Beide Reedereien fahren mit deutlich kleineren Gästezahlen als übliche Kreuzfahrtschiffe.

Fahrgebiete Karibik und Mittelmeer

In den Wintermonaten verlagert sich das Geschehen in die Karibik, wo beständige Passatwinde und kurze Distanzen zwischen den Inseln gute Segelbedingungen schaffen. Im europäischen Sommer wird das Mittelmeer zur Bühne: die griechische Inselwelt, die kroatische Küste mit ihren Buchten und die Häfen entlang der Rivieras. Weil die Schiffe klein und wendig sind, stehen Ihnen Anlaufstellen offen, die grossen Einheiten verschlossen bleiben. Statt an einem Terminal ausserhalb der Stadt liegen Sie mitten im kleinen Hafen oder ankern vor einer einsamen Bucht, die nur per Tender erreichbar ist – näher an Nationalparks, kulturellen Stätten und Inseldörfern.

Für wen Segelkreuzfahrten passen

Eine Segelkreuzfahrt eignet sich für Gäste, die Natur, Ruhe und ein ungezwungenes Bordleben einer grossen Unterhaltungsmaschinerie vorziehen. Segeln müssen Sie nicht können: Die Crew übernimmt die Arbeit, Mitmachen beim Segelsetzen ist möglich, aber freiwillig. Wer viele Restaurants, Shows und eine breite Bordinfrastruktur schätzt, ist mit einer Premium-Kreuzfahrt besser bedient. Wer Wildnis und Forschergeist sucht, findet auf Expeditionsreisen die passende Alternative, und wer ruhige Gewässer mit täglich wechselnden Städten bevorzugt, ist auf einer Flusskreuzfahrt gut aufgehoben. Unsere Spezialisten ordnen die Unterschiede gerne für Sie ein und finden den Törn, der zu Ihnen passt.