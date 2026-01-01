Segelreisen – entdecken und geniessen
Ferien, Kreuzfahrten und Segeltörns vom Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ein besonderes Erlebnis an Bord kleiner Schiffe
Gänsehaut ist garantiert, wenn Ihr Segelschiff ablegt und Sie sich mit nur wenigen Mitreisenden auf die bevorstehenden Tage freuen. Erholung und Genuss an Land und auf See werden Sie begleiten, immer in unmittelbarer Nähe zu einer einzigartigen Natur. Sie brechen zu einer Reise entlang traumhafter Küsten und Inseln auf und erleben Entspannung und Schwimmen in klarem Wasser. Ihre Reise führt Sie zu einsamen Buchten, kleinen Häfen, kulturellen Stätten und Nationalparks. Auch kommen kulinarische Genüsse nicht zu kurz. Kosten Sie Freiheit und die Aufmerksamkeit der Crew. Shorts, T-Shirts, Badehosen und Flip-Flops reichen völlig aus.
Reisen unter echten Segeln
Eine Segelkreuzfahrt beginnt dort, wo der Motor verstummt. Sobald die Segel stehen, übernimmt der Wind: An die Stelle des Maschinengeräuschs treten das Knarren der Takelage und das Rauschen des Wassers am Rumpf. Genau darin liegt der Unterschied zu einer klassischen Kreuzfahrt – Sie reisen auf einem Schiff, das nicht nur wie ein Segler aussieht, sondern tatsächlich unter Segeln fährt. Ob hoch getakelter Grosssegler oder kleinere Yacht mit familiärem Zuschnitt: Das Tempo richtet sich nach Wind und Wetter, und der Weg wird zu einem eigenen Teil der Reise.
Das Leben an Deck und die kleine Gästezahl
Weil nur wenige Mitreisende an Bord sind, verändert sich der Charakter der Reise spürbar. Sie erleben aus nächster Nähe, wie die Crew die Segel setzt, kennen nach wenigen Tagen die Gesichter an Bord und werden von Kapitän und Mannschaft persönlich betreut. Das Leben spielt sich draussen ab: auf dem Sonnendeck, im Netz unter dem Bugspriet, beim Sprung ins klare Wasser während eines Ankeraufenthalts. Der Ton bleibt unkompliziert, ein Dresscode im klassischen Sinn spielt kaum eine Rolle – Shorts, T-Shirt, Badehose und Flip-Flops genügen an den meisten Tagen völlig.
Sea Cloud und Star Clippers: zwei Charaktere
Im Programm führen wir zwei Reedereien mit klarem Profil. Sea Cloud steht für Windjammer im klassischen Stil: Die Segel werden von Hand gesetzt, die Ausstattung ist elegant, und die Atmosphäre erinnert an eine private Yacht – ein Erlebnis, das nahe an eine Luxuskreuzfahrt heranreicht. Star Clippers knüpft an die Tradition der grossen Klipper an und verbindet eindrucksvolle Masten und Rahsegel mit einer sportlich-legeren Bordatmosphäre, zu der Wassersport an geeigneten Ankerplätzen gehört. Beide Reedereien fahren mit deutlich kleineren Gästezahlen als übliche Kreuzfahrtschiffe.
Fahrgebiete Karibik und Mittelmeer
In den Wintermonaten verlagert sich das Geschehen in die Karibik, wo beständige Passatwinde und kurze Distanzen zwischen den Inseln gute Segelbedingungen schaffen. Im europäischen Sommer wird das Mittelmeer zur Bühne: die griechische Inselwelt, die kroatische Küste mit ihren Buchten und die Häfen entlang der Rivieras. Weil die Schiffe klein und wendig sind, stehen Ihnen Anlaufstellen offen, die grossen Einheiten verschlossen bleiben. Statt an einem Terminal ausserhalb der Stadt liegen Sie mitten im kleinen Hafen oder ankern vor einer einsamen Bucht, die nur per Tender erreichbar ist – näher an Nationalparks, kulturellen Stätten und Inseldörfern.
Für wen Segelkreuzfahrten passen
Eine Segelkreuzfahrt eignet sich für Gäste, die Natur, Ruhe und ein ungezwungenes Bordleben einer grossen Unterhaltungsmaschinerie vorziehen. Segeln müssen Sie nicht können: Die Crew übernimmt die Arbeit, Mitmachen beim Segelsetzen ist möglich, aber freiwillig. Wer viele Restaurants, Shows und eine breite Bordinfrastruktur schätzt, ist mit einer Premium-Kreuzfahrt besser bedient. Wer Wildnis und Forschergeist sucht, findet auf Expeditionsreisen die passende Alternative, und wer ruhige Gewässer mit täglich wechselnden Städten bevorzugt, ist auf einer Flusskreuzfahrt gut aufgehoben. Unsere Spezialisten ordnen die Unterschiede gerne für Sie ein und finden den Törn, der zu Ihnen passt.
Kreuzfahrt im Inselparadies Raja Ampat
ab CHF 7630.– / pro Person
ab/bis Sorong
Highlights: Segeln durch eine Märchenlandschaft aus zahlreichen Inseln, Schnorcheln an den besten Spots der Welt,...
10 Tage / 9 Nächte
Beauty of New Caledonia
Preis auf Anfrage
ab/bis Nouméa
Highlights: Amedee Island, Roche Percée, Hienghène, Great Fern Park
10 Tage / 9 Nächte
Belugawale & Eisbären im Sommer
ab CHF 6052.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Belugawaltouren, Vorträge über die Tundra und die arktische Wildnis, Tour mit Expeditions-Charakter
7 Tage / 6 Nächte
Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge
ab CHF 3665.– / pro Person
ab/bis Alder Bay
Highlights: Wal- und Bärenbeobachtung, Exklusive Lodge-Erfahrung, Indigene Kultur erleben, Natur pur & Ruhe
4 Tage / 3 Nächte
Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge
ab CHF 6180.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Great Bear Rainforest, Wal- und Bärenbeobachtungstouren, Kajakfahren, Indigene Traditionen
5 Tage / 4 Nächte
Bärenbeobachtung Knight Inlet Lodge 4 Tage
ab CHF 2895.– / pro Person
ab/bis Campbell River
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Bootsfahrt durch Glendale Cove, Kajak fahren, Wanderungen
4 Tage / 3 Nächte
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
8 Tage / 7 Nächte
Discovery of Mauritius
Preis auf Anfrage
ab La Balise bis Grand Baie
Highlights: Private Katamaran Tour um die Insel Mauritius, Schnorcheln, Tauchen
8 Tage / 7 Nächte
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Amazonas River + Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Unvergessliches Sonnenuntergang Erlebnis , Kanufahrt am Morgen um exotische Vögel zu beobachten ,...
6 Tage / 5 Nächte
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung mit Naturführer im Regenwald, Einblick in das Leben der Ureinwohner, Mit Glück sehen Sie rosa...
4 Tage / 3 Nächte
Flussfahrt Amazonas/Amazon Clipper Cruises
ab CHF 1520.– / pro Person
ab/bis Manaus
Highlights: Einzigartiges Reiseerlebnis , Kanufahrt am frühen Morgen , Erkundung des Regenwaldes
4 Tage / 3 Nächte
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
13 Tage / 12 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic»
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 1080.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co»
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Horizon III
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: [color=#000000]Seit Jahren an den besten Tauchplätzen auf den Malediven unterwegs[/color],...
0 Tage
Höhepunkte Panamas
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Nationalpark Altos de Campana & Ananasfarm, Agua Clara Schleusen & Panama Viejo,...
8 Tage / 7 Nächte
Iberostar / Rio Negro Programm
ab CHF 1375.– / pro Person
Highlights: Grosse Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten in Lago Aracari, Mit Live-Musik den Abend auf dem Boot ausklingen...
5 Tage / 4 Nächte
Iberostar / Rio Solimoes Programm
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung im Gebiet Manacapuru-See, Mit Scheinwerfern ausgerüstet suchen Sie nach Alligatoren ,...
4 Tage / 3 Nächte
Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Geführter Spaziergang zum Hill Inlet Lookout, Abstieg zum Whitehaven Beach, Schnorcheln in einer...
2 Tage / 1 Nächte
ab Praslin bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus, Kein lästiges Kofferpacken und...
4 Tage / 3 Nächte
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus., Kein lästiges Kofferpacken...
5 Tage / 4 Nächte
ab/bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Motoryacht mit 21 Kabinen, Restaurants, Lounge, Bibliothek und Zen...
8 Tage / 7 Nächte
M/C Seaman Journey
Preis auf Anfrage
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
0 Tage
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger»
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Versteckte Inseln und Lagunen, Velotour in lokales Dorf, Tai Chi auf dem Sonnendeck, Im Pool auf dem Deck...
2 Tage / 1 Nächte
Ostkanada Highlights 12 Tage
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die facettenreichen Grossstädte Toronto und Montréal, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000...
12 Tage / 11 Nächte
Ostkanada Highlights 9 Tage
ab CHF 2075.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die grösseren Städte Ostkanadas, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000 Islands Region, Algonquin...
9 Tage / 8 Nächte
Ostkanada Highlights 9 Tage
ab CHF 2210.– / pro Person
ab Montréal bis Toronto
Highlights: Die grossen Städte Ostkanadas, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000 Islands Region, Algonquin...
9 Tage / 8 Nächte
Praslin Dream Premium
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grande Soeur, Curieuse, Anse Petite Cour,...
8 Tage / 7 Nächte
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
19 Tage / 18 Nächte
Privatreise Puno
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustan, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights: Angel-Expedition, Unbewohntes Naturparadies, Einzigartige Flora und Fauna, Fischreiche Gewässer,...
10 Tage / 9 Nächte
Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste
ab CHF 9195.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Südamerikas Küste
17 Tage / 16 Nächte
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Bariloche
Highlights: Landschaftlich spektakuläre 3 Seen Route, Schifffahrt über den Todos Los Santos See, Abwechslungsreiche...
4 Tage / 3 Nächte
Segeln zum Beat des Lebens
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Malerische Küstenstadt Portofino, Blumenstadt Sanremo , Jetset in Saint-Tropez, Kreuzfahrt auf einem...
5 Tage / 4 Nächte
SY Sea Star / SY Sea Bird
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Komfortable Kreuzfahrt auf einem Segelschiff, Anse Source d'Argent, La Digue, Einzigartige Vogelwelt,...
8 Tage / 7 Nächte
Südaustralische Impressionen
ab CHF 2975.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Great Ocean Road & Twelve Apostles, Wildtiere im Tower Hill & Blue Lake, Remarkable Rocks auf Kangaroo...
7 Tage / 6 Nächte
Tauchen am Great Barrier Reef
ab CHF 741.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Mehrere Tauch-/Schnorchelspots täglich, Nachttauchgänge am Riff, Sonnenaufgangstauchgang, Tauchen am...
3 Tage / 2 Nächte
Tauchkurs am Great Barrier Reef
ab CHF 874.– / pro Person
Highlights: Erster Meerestauchgang am Riff, Zertifizierung & Nachttauchgang, Sonnenaufgangstauchgang, Tauchen am...
5 Tage / 4 Nächte
The Floating Resort by Scubaspa
Preis auf Anfrage
ab/bis Malé
Highlights: Einzigartige Kombination aus Tauchen und Spa, Sehr komfortables Boot, Die traumhafte Unterwasserwelt ,...
8 Tage / 7 Nächte
Wonders of New Guinea
Preis auf Anfrage
ab Port Moresby bis
Highlights: Karawari Lodge & Sepik-Fluss, Traditionelle Melpa-Kultur, Paradiesvögel & Regenwald, Huli-Stamm &...
8 Tage / 7 Nächte
Yacht La Pinta
ab CHF 5690.– / pro Person
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
0 Tage
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
19 Tage / 18 Nächte
Zubucherreise Puno
ab CHF 430.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustani, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
Auf einer Segelkreuzfahrt fahren Sie unter echten Segeln: Der Wind gibt das Tempo vor, und an die Stelle der Maschinengeräusche treten Takelage und Wasser. Die Gästezahl bleibt klein, das Leben spielt sich an Deck ab, und dank der geringen Schiffsgrösse sind Häfen und Ankerplätze erreichbar, die grossen Schiffen verschlossen bleiben.
Im Programm finden Sie Sea Cloud mit Windjammern im klassischen, eleganten Stil sowie Star Clippers mit Grossseglern in der Tradition der historischen Klipper und einer sportlich-legeren Bordatmosphäre. Beide fahren mit deutlich kleineren Gästezahlen als übliche Kreuzfahrtschiffe. Unsere Spezialisten sagen Ihnen gerne, welche Reederei zu Ihren Vorstellungen passt.
Die beiden Hauptfahrgebiete sind die Karibik in den Wintermonaten und das Mittelmeer im europäischen Sommer, etwa entlang der griechischen Inselwelt und der kroatischen Küste. Daneben werden saisonal auch fernere Reviere wie Thailand angeboten. Massgeblich sind Wind- und Wetterverhältnisse, weshalb die Routen der Saison folgen.
Nein, seemännische Kenntnisse sind nicht nötig. Die Crew übernimmt sämtliche Arbeiten an Bord, Sie können das Setzen der Segel in Ruhe verfolgen oder je nach Schiff mit anpacken – verpflichtend ist das nie. Auch beim Gepäck bleibt es unkompliziert: Shorts, T-Shirt, Badehose und Flip-Flops decken den grössten Teil der Reise ab.
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