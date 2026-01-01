1 . Tag Montreal, Einschiffung Willkommen in Montreal, wo Ihre Reise mit einer angenehmen Einschiffung beginnt. Nach dem Betreten des Schiffes können Sie Ihr komfortables Zuhause auf Zeit entdecken und sich entspannt einrichten.

2 . Tag Quebec City Quebec City empfängt Sie mit einer wunderschönen Altstadt voller europäischem Flair. Sie genießen die Aussicht auf historische Gebäude, gemütliche Gassen und die beeindruckende Skyline über dem St.-Lorenz-Strom.

3-4 . Tag Erholung auf See Während dieser beiden Seetage haben Sie die Möglichkeit, vollkommen abzuschalten und die frische Meeresluft zu genießen. Nutzen Sie das vielfältige Bordangebot, um sich verwöhnen zu lassen oder einfach die Ruhe des Ozeans zu erleben.

5 . Tag Charlottetown Charlottetown begrüsst Sie mit freundlicher Atmosphäre und maritimem Charme. Sie spazieren durch die historische Innenstadt oder entdecken die weitläufige Natur der Prince‑Edward‑Island‑Region.

6 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag auf See lädt Sie dazu ein, das Bordleben in vollen Zügen auszukosten. Vielleicht probieren Sie eine neue Aktivität aus oder genießen einfach die herrliche Aussicht von Deck.

7 . Tag Halifax In Halifax erwartet Sie eine lebendige Hafenstadt mit spannender Geschichte und moderner Kultur. Sie haben Gelegenheit, die Waterfront entlangzuschlendern oder historische Sehenswürdigkeiten zu erkunden.

8 . Tag Erholung auf See Heute liegt der Fokus ganz auf Entspannung und Genuss. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder finden Sie Ihren Lieblingsplatz an Deck, um die Weite des Atlantiks zu erleben.

9 . Tag Boston, Massachusetts Boston bietet eine faszinierende Mischung aus amerikanischer Geschichte und urbanem Lebensgefühl. Sie erkunden bedeutende Wahrzeichen oder geniessen die lebendige Atmosphäre der Stadtviertel.

10 . Tag Cape Cod Canal Transit & Newport Am Morgen erleben Sie die landschaftlich reizvolle Durchfahrt durch den Cape Cod Canal, die Ihnen wundervolle Ausblicke bietet. Anschliessend erreichen Sie Newport, wo elegante Villen und eine beeindruckende Küstenkulisse auf Sie warten.

11 . Tag New York New York empfängt Sie mit Energie und legendärer Skyline. Nutzen Sie die Zeit, um bekannte Highlights zu besuchen oder einfach das pulsierende Grossstadtleben auf sich wirken zu lassen.

12-14 . Tag Erholung auf See Diese drei Seetage schenken Ihnen perfekte Möglichkeiten zur Erholung. Sie geniessen ruhige Stunden, hervorragende Gastronomie und ein vielseitiges Unterhaltungsangebot an Bord.

15 . Tag Miami Ihre Reise endet heute in Miami, wo Sie ausgeschifft werden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und viele schöne Erinnerungen an diese vielfältige Route.