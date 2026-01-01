Kontraste zwischen Küsten, Kulturen und Klimazonen ab Montreal
Kontraste zwischen Küsten, Kulturen und Klimazonen ab Montreal
ab CHF 6559.– / pro Person
ab Montreal bis Miami
Highlights:
- «Silver Shadow» als kleines, elegantes Boutique-Schiff
- Farbenprächtiges Herbstlaub entlang Kanadas und Neuenglands Atlantikküste
- Historische Städte wie Quebec City, Charlottetown und Halifax entdecken
- Metropolen wie Boston, New York und Miami stilvoll verbinden
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Montreal, Einschiffung
Willkommen in Montreal, wo Ihre Reise mit einer angenehmen Einschiffung beginnt. Nach dem Betreten des Schiffes können Sie Ihr komfortables Zuhause auf Zeit entdecken und sich entspannt einrichten.
2. Tag Quebec City
Quebec City empfängt Sie mit einer wunderschönen Altstadt voller europäischem Flair. Sie genießen die Aussicht auf historische Gebäude, gemütliche Gassen und die beeindruckende Skyline über dem St.-Lorenz-Strom.
3-4. Tag Erholung auf See
Während dieser beiden Seetage haben Sie die Möglichkeit, vollkommen abzuschalten und die frische Meeresluft zu genießen. Nutzen Sie das vielfältige Bordangebot, um sich verwöhnen zu lassen oder einfach die Ruhe des Ozeans zu erleben.
5. Tag Charlottetown
Charlottetown begrüsst Sie mit freundlicher Atmosphäre und maritimem Charme. Sie spazieren durch die historische Innenstadt oder entdecken die weitläufige Natur der Prince‑Edward‑Island‑Region.
6. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Tag auf See lädt Sie dazu ein, das Bordleben in vollen Zügen auszukosten. Vielleicht probieren Sie eine neue Aktivität aus oder genießen einfach die herrliche Aussicht von Deck.
7. Tag Halifax
In Halifax erwartet Sie eine lebendige Hafenstadt mit spannender Geschichte und moderner Kultur. Sie haben Gelegenheit, die Waterfront entlangzuschlendern oder historische Sehenswürdigkeiten zu erkunden.
8. Tag Erholung auf See
Heute liegt der Fokus ganz auf Entspannung und Genuss. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder finden Sie Ihren Lieblingsplatz an Deck, um die Weite des Atlantiks zu erleben.
9. Tag Boston, Massachusetts
Boston bietet eine faszinierende Mischung aus amerikanischer Geschichte und urbanem Lebensgefühl. Sie erkunden bedeutende Wahrzeichen oder geniessen die lebendige Atmosphäre der Stadtviertel.
10. Tag Cape Cod Canal Transit & Newport
Am Morgen erleben Sie die landschaftlich reizvolle Durchfahrt durch den Cape Cod Canal, die Ihnen wundervolle Ausblicke bietet. Anschliessend erreichen Sie Newport, wo elegante Villen und eine beeindruckende Küstenkulisse auf Sie warten.
11. Tag New York
New York empfängt Sie mit Energie und legendärer Skyline. Nutzen Sie die Zeit, um bekannte Highlights zu besuchen oder einfach das pulsierende Grossstadtleben auf sich wirken zu lassen.
12-14. Tag Erholung auf See
Diese drei Seetage schenken Ihnen perfekte Möglichkeiten zur Erholung. Sie geniessen ruhige Stunden, hervorragende Gastronomie und ein vielseitiges Unterhaltungsangebot an Bord.
15. Tag Miami
Ihre Reise endet heute in Miami, wo Sie ausgeschifft werden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und viele schöne Erinnerungen an diese vielfältige Route.
Kreuzfahrt 15 Tage ab Montreal bis Miami
- Classic Veranda Suite mit privater Veranda
- Persönlicher Butler-Service
- Kulinarische Vielfalt in allen Restaurants
- Spezialitätenrestaurants
- Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
- Bordguthaben (je nach Buchungsklasse)
- 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
- Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
- Unbegrenztes Premium-WiFi während der gesamten Reise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 6559.– / pro Person