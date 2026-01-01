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Westliches Östliches Mittelmeer Kreuzfahrten

Östliches Mittelmeer

Mediterrane Ferien vom Spezialisten

Wollten Sie schon immer verschiedene Länder des Mittelmeeres entdecken? Erleben Sie verträumte Fischerdörfer, traumhafte Inseln, aber auch pulsierende Städte wie Venedig oder Istanbul auf einer einzigen Reise. Sprechen Sie mit uns – unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Das östliche Mittelmeer bietet eine unendliche Vielfalt

Nicht ohne Grund werden die Länder des östlichen Mittelmeeres als „Schatzkammer des Morgenlandes“ bezeichnet. Hier begegnen Ihnen grossartige Bauwerke wie Moscheen, Sultanspaläste und antike Städte, die von vergangenen Kulturen zeugen. Götter und Gelehrte wechseln sich mit Kastellen, Klöstern, Palmen und Pinienwäldern ab.

Griechenland und die griechischen Inseln verfügen über eine überraschend grosse Vielseitigkeit. Besucher erwartet auf Kreta eine prachtvolle Vegetation, während sie auf der Vulkaninsel Santorini weiss getünchte Häuser mit blauen Dächern bewundern. Entdecken Sie die pulsierende Hafenstadt Piräus oder machen Sie einen Abstecher zur Akropolis in Athen.

Die Insel Zypern besticht durch ihren Waldreichtum und schillernde Farben des von der Sonne patinierten Steins. Erleben Sie auf der Insel der Aphrodite steinerne Zeugnisse einstiger Kulturen, die noch heute durch Ikonen, Fresken und Mosaiken fortleben.

Ägypten ist nicht nur Lebensart mit starkem Kaffee, sondern warmherzige Gastfreundschaft, die Ihnen dort auf Schritt und Tritt begegnet.

Für Ihre Reise entlang der Adriaküste die beste Reisezeit: April - Oktober.

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Highlights:
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