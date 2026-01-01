Östliches Mittelmeer
Mediterrane Ferien vom Spezialisten
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Das östliche Mittelmeer bietet eine unendliche Vielfalt
Nicht ohne Grund werden die Länder des östlichen Mittelmeeres als „Schatzkammer des Morgenlandes“ bezeichnet. Hier begegnen Ihnen grossartige Bauwerke wie Moscheen, Sultanspaläste und antike Städte, die von vergangenen Kulturen zeugen. Götter und Gelehrte wechseln sich mit Kastellen, Klöstern, Palmen und Pinienwäldern ab.
Griechenland und die griechischen Inseln verfügen über eine überraschend grosse Vielseitigkeit. Besucher erwartet auf Kreta eine prachtvolle Vegetation, während sie auf der Vulkaninsel Santorini weiss getünchte Häuser mit blauen Dächern bewundern. Entdecken Sie die pulsierende Hafenstadt Piräus oder machen Sie einen Abstecher zur Akropolis in Athen.
Die Insel Zypern besticht durch ihren Waldreichtum und schillernde Farben des von der Sonne patinierten Steins. Erleben Sie auf der Insel der Aphrodite steinerne Zeugnisse einstiger Kulturen, die noch heute durch Ikonen, Fresken und Mosaiken fortleben.
Ägypten ist nicht nur Lebensart mit starkem Kaffee, sondern warmherzige Gastfreundschaft, die Ihnen dort auf Schritt und Tritt begegnet.
Für Ihre Reise entlang der Adriaküste die beste Reisezeit: April - Oktober.
Antike Welten & osmanische Schätze
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ab/bis Athen
Highlights: Overnight auf Mykonos & Istanbul, Antike Highlights: Ephesus & Delos, Boutique-Häfen abseits der Masse
13 Tage / 12 Nächte
Mit der Seven Seas Grandeur zu klassischen Mittelmeerperlen
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Highlights: Klassische Mittelmeerroute von Griechenland über Malta bis Italien , Antike Kulturstätten wie Olympia und...
8 Tage / 7 Nächte
Ägäische Inselwelt entspannt entdecken
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ab Lavrion bis Athens
Highlights: «Silver Nova» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und elegantem Komfort , 7-tägige...
8 Tage / 7 Nächte
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