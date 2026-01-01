Kreuzfahrten mit Seabourn
"World's finest ultra-luxury Cruise Line"
Kanada & Neuengland mit der Seabourn Quest
Preis auf Anfrage
ab Montreal bis New York
Highlights: Historisches Québec, Saguenay-Fjord-Nationalpark, Malerisches Cap-aux-Meules, Halifax - Stadt der Bäume
13 Tage / 12 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
The world's finest ultra-luxury cruise line
Sobald Sie eines der SEABOURN-Schiffe betreten, gehören Sie zu einem exklusiven Kreis weniger Privilegierter, welche die schönen Seiten des Lebens an Bord eines Luxus-Schiffes entdecken. Auf den kleinen Schiffen mit persönlichem Flair werden Sie sich willkommen fühlen und der Kapitän und seine Offiziere werden Ihnen wie langjährige Freunde vorkommen. Jedes der professionell geschulten Crew-Mitglieder – pro Suite mehr als eines– kennt nicht nur Ihren Namen, sondern auch Ihre individuellen Wünsche.
Die Tage und Nächte sind sorglos und höchst luxuriös. An Bord von SEABOURN werden Ihre Träume wahr. Das leidenschaftliche Engagement von SEABOURN, Ihre Wünsche zu übertreffen, gilt auch an Land; Möchten Sie eine atemberaubende Fahrt mit einem Heissluftballon über die erhabenen Felsformationen und engen Schluchten von Kappadokien unternehmen oder planen Sie einen romantischen Abend zu zweit in Paris? SEABOURN lässt keine Ihrer (Reise-) Wünsche unerfüllt; Beste Voraussetzungen, sich Ihre Traumreise zu erfüllen.
Unerreicht in Stil, Eleganz und Anmut laden Sie die Schiffe von SEABOURN zu einer Reise ein, die weit über die Vorstellungskraft hinausgeht. An Bord von SEABOURN wird jedem Wunsch umgehend und mit einem gastfreundlichen Lächeln entsprochen. Ob Sie eine warme Decke oder eine Tasse heisse Gourmet-Schokolade in den norwegischen Fjorden oder eine entspannende Nackenmassage am Pool möchten, Sie werden sich fühlen, wie ein Mitglied eines sehr exklusiven Clubs.
Gehen Sie an Bord eines der Schiffe – Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Seabourn Odyssey, Seabourn Encore, oder Seabourn Ovation – und Sie werden eine unvergleichlich exklusive und luxuriöse Kreuzfahrt geniessen.
Die hochgepriesenen Schiffe der Odyssey-Klasse nehmen nur maximal 600 Gäste auf und bringen Sie in vollendetem Komfort und kultivierter Behaglichkeit zu einigen der beliebtesten Reiseziele der Erde; mit beinahe einem Mitarbeiter für jeden Gast. Diese preisgekrönte Schiffsklasse revolutionierte bei ihrer Einführung zwischen 2009 und 2011 das Segment der Luxuskreuzfahrten durch verbesserte Unterkünfte und innovative Annehmlichkeiten. Mit den beiden neuen Schiffen Seabourn Encore und Seabourn Ovation, verfügt SEABOURN über die jüngste und modernste Flotte in der Branche der Luxuskreuzfahrten.
Das Beste aber ist, dass alle Schiffe ausschliesslich Suiten aufweisen sowie die für SEABOURN typische Wassersport-Marina, Bargetränke, erstklassigen Weine, Champagner und Spirituosen sowie renommierte Menüs inklusive anbieten.
Ultra-Luxus auf kleinen Schiffen
Seabourn gehört zu den wenigen Reedereien, die konsequent auf kleine Schiffe setzen. Statt in der Anonymität grosser Einheiten reisen Sie in einem überschaubaren Kreis, in dem die Crew Ihren Namen und Ihre Vorlieben kennt – pro Suite steht mehr als ein Crew-Mitglied bereit. Diese Grösse bringt einen handfesten Vorteil mit sich: Die Schiffe laufen auch kleinere Häfen und Ankerplätze an, die grösseren Einheiten verschlossen bleiben. Wer diese Philosophie schätzt, findet sie im Segment der Luxus-Kreuzfahrten auch bei Silversea oder Regent Seven Seas Cruises.
Offene Bar und Suiten als Standard
Alle Unterkünfte an Bord sind Suiten – das ist bei Seabourn kein Upgrade, sondern der Ausgangspunkt. Dazu kommt ein Serviceverständnis, das Trinkgelder und die offene Bar bereits einschliesst: Weine, Spirituosen und Getränke stehen ohne separate Abrechnung zur Verfügung. Das verändert das Reisegefühl spürbar, weil am Ende keine lange Bordrechnung wartet und Sie sich unterwegs keine Gedanken über Zusatzposten machen müssen. Gerade auf langen Routen und Weltreisen ist dieser Rundum-Charakter ein gewichtiges Argument.
Kulinarik auf Sterne-Niveau
Die Küche ist bei Seabourn kein Nebenschauplatz. Die Reederei arbeitet mit der internationalen Spitzengastronomie zusammen, sodass Menüs und Restaurantkonzepte an Bord auf einem Niveau entstehen, das man sonst in ausgezeichneten Häusern an Land erwartet. Serviert wird ohne feste Tischzeiten und ohne zugewiesene Plätze; Sie entscheiden, wann und mit wem Sie essen möchten. Auch am Pool oder an Deck gilt derselbe Anspruch – von der Tasse heisser Gourmet-Schokolade in den norwegischen Fjorden bis zum Dinner unter freiem Himmel.
Marina-Plattform und Expeditionen in die Polarregionen
Ein Markenzeichen der Flotte ist die ausfahrbare Marina-Plattform am Heck: Bei ruhiger See wird das Schiff zur Wassersportbasis, mit Kajaks, Paddelbrettern und direktem Einstieg ins Meer. Für die entlegenen Breiten hat Seabourn zusätzlich eigene Expeditionsschiffe entwickelt – eisverstärkt, mit Zodiac-Booten, je nach Schiff mit Tauchbooten und mit einem Team aus Wissenschaftlern und Guides an Bord. So werden Arktis, Antarktis und abgelegene Küsten im gewohnten Luxusrahmen erreichbar. Verwandte Konzepte finden Sie bei Expeditions-Kreuzfahrten von Ponant oder Hapag-Lloyd Cruises.
Fahrgebiete und für wen Seabourn passt
Die Routen führen durch das Mittelmeer und Nordeuropa mit den norwegischen Fjorden, in die Karibik und nach Zentralamerika, entlang der Küsten Asiens sowie in die Südsee und die Polarregionen. An Land bleibt der Anspruch derselbe – ob Ballonfahrt über Kappadokien oder ein romantischer Abend zu zweit in Paris. Seabourn passt zu Paaren und Alleinreisenden, die Ruhe, Raum und persönlichen Service über Bordanimation und grosses Unterhaltungsprogramm stellen. Wenn Sie zwischen Reedereien schwanken, verschaffen Sie sich in unserer Kreuzfahrten-Übersicht einen Überblick – unsere Spezialisten vergleichen mit Ihnen Schiff, Route und Saison und finden die passende Kombination.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Suiten sind bei Seabourn der Standard, nicht die Ausnahme. Ebenfalls enthalten sind die offene Bar mit Weinen, Spirituosen und Getränken sowie die Trinkgelder, sodass an Bord keine laufende Abrechnung nötig ist. Was zusätzlich dazukommt, hängt von Schiff und Route ab – wir klären die Details gerne vor der Buchung mit Ihnen.
Seabourn setzt bewusst auf kleine Schiffe mit persönlichem Flair statt auf grosse Einheiten. Dadurch kennt die Crew Ihren Namen und Ihre Wünsche, und pro Suite steht mehr als ein Crew-Mitglied zur Verfügung. Die kompakte Grösse erlaubt zudem das Anlaufen kleinerer Häfen und Ankerplätze.
Ja, dafür hat die Reederei eigene Expeditionsschiffe entwickelt. Sie sind eisverstärkt, führen Zodiac-Boote mit und haben ein Team aus Wissenschaftlern und Guides an Bord, das die Landgänge begleitet. Der Luxusstandard bleibt dabei derselbe wie auf den klassischen Schiffen.
Seabourn richtet sich an Paare und Alleinreisende, die Ruhe, Raum und persönlichen Service höher gewichten als ein grosses Unterhaltungsprogramm. Wer Wert auf Kulinarik auf Sterne-Niveau, freie Tischzeiten und Wassersport über die Marina-Plattform legt, ist hier richtig. Familien mit jüngeren Kindern und Gäste, die viel Bordanimation suchen, sind auf anderen Schiffen meist besser aufgehoben.
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