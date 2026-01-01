The world's finest ultra-luxury cruise line

Sobald Sie eines der SEABOURN-Schiffe betreten, gehören Sie zu einem exklusiven Kreis weniger Privilegierter, welche die schönen Seiten des Lebens an Bord eines Luxus-Schiffes entdecken. Auf den kleinen Schiffen mit persönlichem Flair werden Sie sich willkommen fühlen und der Kapitän und seine Offiziere werden Ihnen wie langjährige Freunde vorkommen. Jedes der professionell geschulten Crew-Mitglieder – pro Suite mehr als eines– kennt nicht nur Ihren Namen, sondern auch Ihre individuellen Wünsche.

Die Tage und Nächte sind sorglos und höchst luxuriös. An Bord von SEABOURN werden Ihre Träume wahr. Das leidenschaftliche Engagement von SEABOURN, Ihre Wünsche zu übertreffen, gilt auch an Land; Möchten Sie eine atemberaubende Fahrt mit einem Heissluftballon über die erhabenen Felsformationen und engen Schluchten von Kappadokien unternehmen oder planen Sie einen romantischen Abend zu zweit in Paris? SEABOURN lässt keine Ihrer (Reise-) Wünsche unerfüllt; Beste Voraussetzungen, sich Ihre Traumreise zu erfüllen.

Unerreicht in Stil, Eleganz und Anmut laden Sie die Schiffe von SEABOURN zu einer Reise ein, die weit über die Vorstellungskraft hinausgeht. An Bord von SEABOURN wird jedem Wunsch umgehend und mit einem gastfreundlichen Lächeln entsprochen. Ob Sie eine warme Decke oder eine Tasse heisse Gourmet-Schokolade in den norwegischen Fjorden oder eine entspannende Nackenmassage am Pool möchten, Sie werden sich fühlen, wie ein Mitglied eines sehr exklusiven Clubs.

Gehen Sie an Bord eines der Schiffe – Seabourn Quest, Seabourn Sojourn, Seabourn Odyssey, Seabourn Encore, oder Seabourn Ovation – und Sie werden eine unvergleichlich exklusive und luxuriöse Kreuzfahrt geniessen.

Die hochgepriesenen Schiffe der Odyssey-Klasse nehmen nur maximal 600 Gäste auf und bringen Sie in vollendetem Komfort und kultivierter Behaglichkeit zu einigen der beliebtesten Reiseziele der Erde; mit beinahe einem Mitarbeiter für jeden Gast. Diese preisgekrönte Schiffsklasse revolutionierte bei ihrer Einführung zwischen 2009 und 2011 das Segment der Luxuskreuzfahrten durch verbesserte Unterkünfte und innovative Annehmlichkeiten. Mit den beiden neuen Schiffen Seabourn Encore und Seabourn Ovation, verfügt SEABOURN über die jüngste und modernste Flotte in der Branche der Luxuskreuzfahrten.

Das Beste aber ist, dass alle Schiffe ausschliesslich Suiten aufweisen sowie die für SEABOURN typische Wassersport-Marina, Bargetränke, erstklassigen Weine, Champagner und Spirituosen sowie renommierte Menüs inklusive anbieten.