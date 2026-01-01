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Weisse Weite, wilde Schönheit ab Santiago de Chile

Diese Silversea‑Expedition bringt Sie per Direktflug nach King George Island und damit direkt in die Welt aus Schnee, Eis und unberührter Natur. Von dort erkunden Sie während sechs Tagen die Höhepunkte des Weissen Kontinents: den gewaltigen Antarctic-Sund, die zerklüfteten Küsten der Antarktischen Halbinsel und die Tierwelt der South Shetland Islands. Zwischen riesigen Eisbergen, schimmernden Gletschern und neugierigen Pinguinen erleben Sie die Antarktis aus nächster Nähe. An Bord der «Silver Endeavour» erwarten Sie erstklassiger Expeditionskomfort und ein persönlicher Service, der diese Reise ebenso eindrucksvoll wie entspannt macht.

Reisedatum
05.11. - 14.11.2026
Weisse Weite, wilde Schönheit ab Santiago de Chile
ab CHF 14230.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights:
- «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit höchstem Komfort
- Direktflug auf die antarktischen Shetlandinseln &ndash; ohne beschwerliche Drake-Passage
- Spektakuläre Eislandschaften, Gletscher und gigantische Eisberge
- Zodiac-Anlandungen mit erfahrenem Expeditionsteam
- Faszinierende Tierwelt mit Pinguinen, Walen und Seevögeln
Icon calendar 11 Tage / 10 Nächte

Reiseprogramm

1-2. Tag Hotelübernachtung in Santiago de Chile

Sie erreichen Santiago de Chile und beziehen Ihr komfortables Hotel im Herzen der Stadt. Am Abend können Sie sich entspannen oder einen ersten Eindruck von der lebhaften Atmosphäre der chilenischen Hauptstadt gewinnen.

3. Tag King George Island, Einschiffung

Sie fliegen nach King George Island und werden dort herzlich an Bord Ihres Expeditionsschiffes begrüsst. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, Ihr neues Zuhause auf See kennenzulernen und sich auf die kommenden Tage im Eis einzustimmen.

4. Tag Antarktik Sound

Im Antarktik Sound gleiten Sie durch eine Welt aus schimmernden Eisbrocken und gewaltigen Tafeleisbergen. Die einmalige Stille und die klare Luft machen diesen Abschnitt zu einem eindrucksvollen Einstieg in die wundersame Welt der Antarktis.

5-7. Tag Antarktis Peninsula

Während der kommenden Tage erkunden Sie die Antarktis Peninsula mit ihren spektakulären Gletscherkulissen, fjordähnlichen Buchten und einer faszinierenden Tierwelt. Sie unternehmen Anlandungen, entdecken Pinguinkolonien und erleben die Weite der Südpolarregion aus nächster Nähe. Jede Begegnung vermittelt Ihnen ein neues Gefühl für die Unberührtheit dieses Kontinents.

8. Tag South Shetland Islands

Auf den South Shetland Islands erwartet Sie eine wilde, windumtosene Landschaft, die durch ihre Vielfalt an Vogelarten und Robben beeindruckt. Sie gehen an Land und erfahren mehr über die geologische Geschichte und das Leben dieser abgelegenen Inselgruppe.

9. Tag King George Island, Ausschiffung

Sie kehren zurück nach King George Island und verabschieden sich von Ihrem Expeditionsteam.

10. Tag Hotelübernachtung

Heute verbringen Sie eine erholsame Nacht im stilvollen neuen Silversea Hotel, The Cormorant at 55 South℠. Das elegante Ambiente und die ruhige Atmosphäre bieten Ihnen den idealen Rahmen, um Ihre Erlebnisse in der Antarktis in aller Ruhe nachklingen zu lassen.

11. Tag Rückreise

Sie beenden Ihre Reise und treten entspannt die Heim- oder Weiterreise an. Die aussergewöhnlichen Eindrücke der Atarktis begleiten Sie und bleiben Ihnen als wertvolle Erinnerung erhalten.

Kreuzfahrt 11 Tage ab/bis Santiago de Chile
Im Preis inbegriffen
  • Suite mit privater Veranda und persönlichem Butler-Service
  • Gourmetküche in allen Restaurants ohne Aufpreis
  • Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen ganztägig
  • 24 Stunden In-Suite Dining
  • Sämtliche Trinkgelder an Bord inklusive
  • Unbegrenztes Standard-WiFi
  • Zodiac-Anlandungen und geführte Expeditionen
  • Expeditionsparka leihweise sowie Nutzung von Gummistiefeln
  • Fachvorträge und Begleitung durch erfahrenes Expeditionsteam
  • Medizinischer Service an Bord
  • An- und Abreisepaket ab/bis Santiago de Chile
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Weitere Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 14230.– / pro Person

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