1-2 . Tag Hotelübernachtung in Santiago de Chile Sie erreichen Santiago de Chile und beziehen Ihr komfortables Hotel im Herzen der Stadt. Am Abend können Sie sich entspannen oder einen ersten Eindruck von der lebhaften Atmosphäre der chilenischen Hauptstadt gewinnen.

3 . Tag King George Island, Einschiffung Sie fliegen nach King George Island und werden dort herzlich an Bord Ihres Expeditionsschiffes begrüsst. Nach der Einschiffung bleibt Zeit, Ihr neues Zuhause auf See kennenzulernen und sich auf die kommenden Tage im Eis einzustimmen.

4 . Tag Antarktik Sound Im Antarktik Sound gleiten Sie durch eine Welt aus schimmernden Eisbrocken und gewaltigen Tafeleisbergen. Die einmalige Stille und die klare Luft machen diesen Abschnitt zu einem eindrucksvollen Einstieg in die wundersame Welt der Antarktis.

5-7 . Tag Antarktis Peninsula Während der kommenden Tage erkunden Sie die Antarktis Peninsula mit ihren spektakulären Gletscherkulissen, fjordähnlichen Buchten und einer faszinierenden Tierwelt. Sie unternehmen Anlandungen, entdecken Pinguinkolonien und erleben die Weite der Südpolarregion aus nächster Nähe. Jede Begegnung vermittelt Ihnen ein neues Gefühl für die Unberührtheit dieses Kontinents.

8 . Tag South Shetland Islands Auf den South Shetland Islands erwartet Sie eine wilde, windumtosene Landschaft, die durch ihre Vielfalt an Vogelarten und Robben beeindruckt. Sie gehen an Land und erfahren mehr über die geologische Geschichte und das Leben dieser abgelegenen Inselgruppe.

9 . Tag King George Island, Ausschiffung Sie kehren zurück nach King George Island und verabschieden sich von Ihrem Expeditionsteam.

10 . Tag Hotelübernachtung Heute verbringen Sie eine erholsame Nacht im stilvollen neuen Silversea Hotel, The Cormorant at 55 South℠. Das elegante Ambiente und die ruhige Atmosphäre bieten Ihnen den idealen Rahmen, um Ihre Erlebnisse in der Antarktis in aller Ruhe nachklingen zu lassen.

11 . Tag Rückreise Sie beenden Ihre Reise und treten entspannt die Heim- oder Weiterreise an. Die aussergewöhnlichen Eindrücke der Atarktis begleiten Sie und bleiben Ihnen als wertvolle Erinnerung erhalten.