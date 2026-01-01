1 . Tag San Francisco Individuelle Anreise in eine der schönsten Städte der USA. Nach der Einschiffung heisst es am Abend Abschied nehmen von der legendären Skyline mit Golden Gate Bridge und Alcatraz. Ihre Reise entlang der amerikanischen Westküste beginnt stilvoll an Bord der MS EUROPA.

2 . Tag Tag auf See

3-4 . Tag Santa Barbara Die „American Riviera“ empfängt Sie mit mediterranem Flair, eleganter Architektur und traumhaften Küstenlandschaften. Flanieren Sie durch charmante Strassen oder geniessen Sie den Blick über den Pazifik.

4-5 . Tag Tage auf See

6 . Tag Cabo San Lucas An der Südspitze der Baja California erwarten Sie goldene Strände, imposante Felsformationen und ein Hauch von Glamour. Der berühmte Felsbogen „El Arco“ ist eines der Wahrzeichen dieser Region.

7 . Tag Tag auf See

8 . Tag Zihuatanejo Dieses charmante Küstenstädtchen zeigt das authentische Mexiko. Ursprünglich und entspannt, begeistert es mit malerischen Buchten, Sandstränden und lokaler Lebensart.

9-10 . Tag Tage auf See

11 . Tag Puerto Quetzal Tor zu faszinierenden Landschaften und kolonialen Städten. Optional entdecken Sie eindrucksvolle Vulkane oder das kulturelle Erbe Guatemalas.

12 . Tag Tag auf See

13 . Tag Puntarenas Ein Paradies für Naturliebhaber: Regenwälder, exotische Tiere und tropische Vegetation prägen diesen faszinierenden Stopp in Mittelamerika.

14 . Tag Tag auf See

15 . Tag Panamakanal Ein absoluter Höhepunkt: Die Fahrt durch den berühmten Panamakanal beeindruckt mit Schleusen, Seen und üppiger Natur. Ein Erlebnis, das Technik und Natur auf einzigartige Weise verbindet.

16 . Tag San-Blas-Inseln Traumhafte Inselwelt mit weissen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und ursprünglicher Atmosphäre. Ein exklusives Erlebnis abseits klassischer Routen.

17 . Tag Cartagena Eine der schönsten Kolonialstädte der Karibik erwartet Sie. Farbenfrohe Häuser, historische Gassen und lebendige Kultur sorgen für unvergessliche Eindrücke.

18 . Tag Tag auf See

19 . Tag Puerto Limón Noch einmal erleben Sie die Vielfalt tropischer Natur: dichte Regenwälder, exotische Tierwelt und karibisches Flair.

20 . Tag Tag auf See

21 . Tag Belize Ein einzigartiges Naturparadies mit Korallenriffen und tropischer Flora und Fauna. Perfekt für alle, die das Meer und die Natur lieben.

22-23 . Tag Cozumel (overnight) Die karibische Insel begeistert mit weissen Sandstränden, klarem Wasser und entspanntem Lebensgefühl. Durch den Übernachtaufenthalt bleibt viel Zeit für individuelle Entdeckungen – auch am Abend.

24 . Tag Tag auf See

25 . Tag Miami Ankunft in Florida und Ausschiffung. Verabschieden Sie sich von einer aussergewöhnlichen Reise – oder verlängern Sie Ihren Aufenthalt in der lebendigen Metropole.