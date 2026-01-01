Knecht Reisegruppe Gütesiegel
cruisereisen

Vom Pazifik durch den Panamakanal in die Karibik ab San Francisco

Diese aussergewöhnliche Luxusreise führt Sie von Kalifornien bis nach Florida – entlang der schönsten Küsten Mittelamerikas. Entdecken Sie faszinierende Kontraste zwischen Pazifik und Karibik, erleben Sie das Erbe der Maya und tauchen Sie ein in die Geheimnisse tropischer Regenwälder. Ein besonderes Highlight: die spektakuläre Tagespassage des Panamakanals.

Reisedatum
03.04. - 27.04.2027
Vom Pazifik durch den Panamakanal in die Karibik ab San Francisco
ab CHF 9150.– / pro Person
ab San Francisco bis Miami
Highlights:
- Panamakanal-Passage bei Tageslicht
- Maya-Kultur & Regenwald-Erlebnisse
- Pazifik trifft Karibik &ndash; zwei Ozeane in einer Reise
Icon calendar 25 Tage / 24 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag San Francisco

Individuelle Anreise in eine der schönsten Städte der USA. Nach der Einschiffung heisst es am Abend Abschied nehmen von der legendären Skyline mit Golden Gate Bridge und Alcatraz. Ihre Reise entlang der amerikanischen Westküste beginnt stilvoll an Bord der MS EUROPA.

2. Tag Tag auf See

3-4. Tag Santa Barbara

Die „American Riviera“ empfängt Sie mit mediterranem Flair, eleganter Architektur und traumhaften Küstenlandschaften. Flanieren Sie durch charmante Strassen oder geniessen Sie den Blick über den Pazifik.

4-5. Tag Tage auf See

6. Tag Cabo San Lucas

An der Südspitze der Baja California erwarten Sie goldene Strände, imposante Felsformationen und ein Hauch von Glamour. Der berühmte Felsbogen „El Arco“ ist eines der Wahrzeichen dieser Region.

7. Tag Tag auf See

8. Tag Zihuatanejo

Dieses charmante Küstenstädtchen zeigt das authentische Mexiko. Ursprünglich und entspannt, begeistert es mit malerischen Buchten, Sandstränden und lokaler Lebensart.

9-10. Tag Tage auf See

11. Tag Puerto Quetzal

Tor zu faszinierenden Landschaften und kolonialen Städten. Optional entdecken Sie eindrucksvolle Vulkane oder das kulturelle Erbe Guatemalas.

12. Tag Tag auf See

13. Tag Puntarenas

Ein Paradies für Naturliebhaber: Regenwälder, exotische Tiere und tropische Vegetation prägen diesen faszinierenden Stopp in Mittelamerika.

14. Tag Tag auf See

15. Tag Panamakanal

Ein absoluter Höhepunkt: Die Fahrt durch den berühmten Panamakanal beeindruckt mit Schleusen, Seen und üppiger Natur. Ein Erlebnis, das Technik und Natur auf einzigartige Weise verbindet.

16. Tag San-Blas-Inseln

Traumhafte Inselwelt mit weissen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und ursprünglicher Atmosphäre. Ein exklusives Erlebnis abseits klassischer Routen.

17. Tag Cartagena

Eine der schönsten Kolonialstädte der Karibik erwartet Sie. Farbenfrohe Häuser, historische Gassen und lebendige Kultur sorgen für unvergessliche Eindrücke.

18. Tag Tag auf See

19. Tag Puerto Limón

Noch einmal erleben Sie die Vielfalt tropischer Natur: dichte Regenwälder, exotische Tierwelt und karibisches Flair.

20. Tag Tag auf See

21. Tag Belize

Ein einzigartiges Naturparadies mit Korallenriffen und tropischer Flora und Fauna. Perfekt für alle, die das Meer und die Natur lieben.

22-23. Tag Cozumel (overnight)

Die karibische Insel begeistert mit weissen Sandstränden, klarem Wasser und entspanntem Lebensgefühl. Durch den Übernachtaufenthalt bleibt viel Zeit für individuelle Entdeckungen – auch am Abend.

24. Tag Tag auf See

25. Tag Miami

Ankunft in Florida und Ausschiffung. Verabschieden Sie sich von einer aussergewöhnlichen Reise – oder verlängern Sie Ihren Aufenthalt in der lebendigen Metropole.

Kreuzfahrt 25 Tage ab San Francisco bis Miami
Im Preis inbegriffen
  • Luxus-Kreuzfahrt auf der MS EUROPA in der gebuchten Suite
  • Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
  • Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
  • Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
  • Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
  • Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
  • Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
  • Hafensteuern und Gebühren
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
25 Tage / 24 Nächte ab CHF 9150.– / pro Person

Ähnliche Reisen