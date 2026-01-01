Vorprogramm Machu Picchu

Bereits vor Ihrer Galápagos-Expedition erleben Sie auf diesem exklusiven Vorprogramm die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte Perus.



Zu Beginn verbringen Sie zwei Nächte in Lima, der lebendigen Hauptstadt Perus. Neben Zeit für eigene Entdeckungen erwarten Sie kulinarische Erlebnisse der Spitzenklasse, darunter ein Mittagessen im renommierten Restaurant Rosa Náutica, eine Entdeckungstour durch das kreative Viertel Barranco, eine Schokoladen- und Kaffeeverkostung sowie ein Pisco-Cocktailkurs mit typisch peruanischen Spezialitäten.



Anschliessend fliegen Sie nach Cusco, der ehemaligen Hauptstadt des Inkareiches.

Hier entdecken Sie die historische Altstadt, den lebhaften Markt von San Pedro, den Sonnentempel Koricancha sowie die imposante Inka-Festung Sacsayhuamán. Übernachtet wird im luxuriösen JW Marriott El Convento, das in einem restaurierten Kloster aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist.



Ein besonderer Höhepunkt erwartet Sie am nächsten Tag mit einem Ausflug zum legendären Machu Picchu. Die Anreise erfolgt durch die beeindruckende Andenlandschaft, teilweise an Bord des berühmten Hiram-Bingham-Zuges.

Während einer ausführlichen Führung entdecken Sie die geheimnisvolle Inka-Zitadelle, die zu den eindrucksvollsten UNESCO-Welterbestätten der Welt zählt.



Ein weiterer Tag führt Sie ins Heilige Tal der Inka mit den kreisförmigen Terrassen von Moray, den traditionsreichen Salzterrassen von Maras sowie zu einer authentischen Andengemeinschaft. Dort erhalten Sie faszinierende Einblicke in die jahrhundertealten Landwirtschafts- und Lebensweisen der Region.



Zum Abschluss des Vorprogramms fliegen Sie über Lima nach Quito in Ecuador.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in einer traditionellen Hacienda und einer Übernachtung im JW Marriott Quito beginnt schliesslich Ihre Weiterreise auf die Galápagosinseln und zur Einschiffung an Bord der Silver Origin.