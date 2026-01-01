Naturwunder zwischen Anden und Inselwelt ab Lima
Naturwunder zwischen Anden und Inselwelt ab Lima
ab CHF 15987.– / pro Person
ab Lima bis Quito
Highlights:
-
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
1-6. Tag Vorprogramm Machu Picchu
Bereits vor Ihrer Galápagos-Expedition erleben Sie auf diesem exklusiven Vorprogramm die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte Perus.
Hier entdecken Sie die historische Altstadt, den lebhaften Markt von San Pedro, den Sonnentempel Koricancha sowie die imposante Inka-Festung Sacsayhuamán. Übernachtet wird im luxuriösen JW Marriott El Convento, das in einem restaurierten Kloster aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist.
Während einer ausführlichen Führung entdecken Sie die geheimnisvolle Inka-Zitadelle, die zu den eindrucksvollsten UNESCO-Welterbestätten der Welt zählt.
Bereits vor Ihrer Galápagos-Expedition erleben Sie auf diesem exklusiven Vorprogramm die kulturellen und landschaftlichen Höhepunkte Perus.
Zu Beginn verbringen Sie zwei Nächte in Lima, der lebendigen Hauptstadt Perus. Neben Zeit für eigene Entdeckungen erwarten Sie kulinarische Erlebnisse der Spitzenklasse, darunter ein Mittagessen im renommierten Restaurant Rosa Náutica, eine Entdeckungstour durch das kreative Viertel Barranco, eine Schokoladen- und Kaffeeverkostung sowie ein Pisco-Cocktailkurs mit typisch peruanischen Spezialitäten.
Anschliessend fliegen Sie nach Cusco, der ehemaligen Hauptstadt des Inkareiches.
Hier entdecken Sie die historische Altstadt, den lebhaften Markt von San Pedro, den Sonnentempel Koricancha sowie die imposante Inka-Festung Sacsayhuamán. Übernachtet wird im luxuriösen JW Marriott El Convento, das in einem restaurierten Kloster aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist.
Ein besonderer Höhepunkt erwartet Sie am nächsten Tag mit einem Ausflug zum legendären Machu Picchu. Die Anreise erfolgt durch die beeindruckende Andenlandschaft, teilweise an Bord des berühmten Hiram-Bingham-Zuges.
Während einer ausführlichen Führung entdecken Sie die geheimnisvolle Inka-Zitadelle, die zu den eindrucksvollsten UNESCO-Welterbestätten der Welt zählt.
Ein weiterer Tag führt Sie ins Heilige Tal der Inka mit den kreisförmigen Terrassen von Moray, den traditionsreichen Salzterrassen von Maras sowie zu einer authentischen Andengemeinschaft. Dort erhalten Sie faszinierende Einblicke in die jahrhundertealten Landwirtschafts- und Lebensweisen der Region.
Zum Abschluss des Vorprogramms fliegen Sie über Lima nach Quito in Ecuador.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen in einer traditionellen Hacienda und einer Übernachtung im JW Marriott Quito beginnt schliesslich Ihre Weiterreise auf die Galápagosinseln und zur Einschiffung an Bord der Silver Origin.
7-15. Tag Expeditionsreise
Ihre Reise beginnt auf San Cristóbal, einer der faszinierendsten Inseln des Galápagos-Archipels. Nach der Einschiffung an Bord der speziell für diese Region konzipierten Silver Origin starten Sie direkt zu ersten Naturbeobachtungen am berühmten Kicker Rock, einer imposanten Felsformation, die zahlreichen Seevögeln als Brutplatz dient und für ihre artenreiche Unterwasserwelt bekannt ist.
Auf Bartolomé erwarten Sie eindrucksvolle Vulkanlandschaften und der berühmte Pinnacle Rock, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Galápagosinseln. Entlang der Küsten von Santiago und Isabela erleben Sie eine einzigartige Tierwelt mit Galápagos-Pinguinen, Meeresschildkröten, Seelöwen, Blaufusstölpeln und den berühmten Meerechsen, die nur hier vorkommen.
Zodiacfahrten und geführte Anlandungen ermöglichen intensive Begegnungen mit der einzigartigen Flora und Fauna.
Neben dem Besuch der Highlands steht auch Puerto Ayora mit dem Fausto-Llerena-Aufzuchtzentrum auf dem Programm, das einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieser einzigartigen Tiere leistet.
Ihre Reise beginnt auf San Cristóbal, einer der faszinierendsten Inseln des Galápagos-Archipels. Nach der Einschiffung an Bord der speziell für diese Region konzipierten Silver Origin starten Sie direkt zu ersten Naturbeobachtungen am berühmten Kicker Rock, einer imposanten Felsformation, die zahlreichen Seevögeln als Brutplatz dient und für ihre artenreiche Unterwasserwelt bekannt ist.
In den folgenden Tagen entdecken Sie einige der spektakulärsten Inseln des Archipels.
Auf Bartolomé erwarten Sie eindrucksvolle Vulkanlandschaften und der berühmte Pinnacle Rock, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Galápagosinseln. Entlang der Küsten von Santiago und Isabela erleben Sie eine einzigartige Tierwelt mit Galápagos-Pinguinen, Meeresschildkröten, Seelöwen, Blaufusstölpeln und den berühmten Meerechsen, die nur hier vorkommen.
Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch von Fernandina, der jüngsten und ursprünglichsten Insel des Archipels. Die unberührten Lavafelder und die grosse Zahl an Wildtieren vermitteln einen Eindruck davon, wie die Natur vor Jahrtausenden ausgesehen haben könnte.
Zodiacfahrten und geführte Anlandungen ermöglichen intensive Begegnungen mit der einzigartigen Flora und Fauna.
Auf Floreana entdecken Sie die historische Post Office Bay, die seit Jahrhunderten von Seefahrern genutzt wird. Gleichzeitig bieten Champion Islet und Punta Cormorant hervorragende Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung und zum Schnorcheln in kristallklarem Wasser.
Ein weiterer Höhepunkt erwartet Sie auf Santa Cruz, wo Sie den berühmten Galápagos-Riesenschildkröten in ihrer natürlichen Umgebung begegnen.
Neben dem Besuch der Highlands steht auch Puerto Ayora mit dem Fausto-Llerena-Aufzuchtzentrum auf dem Programm, das einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieser einzigartigen Tiere leistet.
Zum Abschluss Ihrer Expedition besuchen Sie weitere Naturparadiese wie Cerro Dragón, Isla Guy Fawkes und die geschützten Buchten rund um Santa Cruz. Hier erwarten Sie nochmals eindrucksvolle Landschaften, zahlreiche Tierbeobachtungen sowie hervorragende Möglichkeiten zum Schnorcheln und Erkunden der einzigartigen Unterwasserwelt.
Nach einer intensiven Woche voller Naturerlebnisse kehrt die Silver Origin nach San Cristóbal zurück. Mit unvergesslichen Eindrücken aus einem der artenreichsten Ökosysteme der Erde endet diese aussergewöhnliche Galápagos-Expedition.
Kreuzfahrt und Vorprogramm 14 Tage ab Lima bis Quito
- Classic Veranda Suite mit privater Veranda
- Persönlicher Butler-Service
- Kulinarische Vielfalt in allen Restaurants
- Spezialitätenrestaurants
- Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
- 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
- Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
- Unbegrenztes Premium-WiFi während der gesamten Reise
- Wäscheservice während der gesamten Reise
- Visa-Service für ausgewählte Länder
- Anlandungen mit Experten im Zodiac
- Vorprogramm Machu Picchu
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 15987.– / pro Person