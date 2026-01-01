1 . Tag Hamburg Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend startet Ihre Reise mit einer stimmungsvollen Fahrt auf der Elbe Richtung Nordsee.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Bergen Willkommen im „Tor zu den Fjorden“. Bummeln Sie durch das historische Hanseviertel Bryggen oder geniessen Sie spektakuläre Ausblicke über Stadt und Fjordlandschaft.

4 . Tag Ålesund Die charmante Stadt im Jugendstil begeistert mit ihrer einzigartigen Architektur und einer traumhaften Lage zwischen Inseln und Fjorden. Panoramaausblicke inklusive.

5 . Tag Kreuzen vor Torghatten Spektakuläre Natur erwartet Sie beim Kreuzen am berühmten Felsen mit dem markanten „Loch“ – ein Wahrzeichen Norwegens.

6 . Tag Tromsø Die lebendige Stadt nördlich des Polarkreises verbindet arktische Atmosphäre mit urbanem Flair und gilt als idealer Ausgangspunkt für Nordlichtbeobachtungen.

7 . Tag Honningsvåg Einer der Höhepunkte der Reise: das legendäre Nordkap. Erleben Sie die raue Schönheit der nördlichsten Regionen Europas.

8-9 . Tag Alta Umgeben von arktischer Wildnis entdecken Sie die stille Winterlandschaft Nordnorwegens – ideale Bedingungen für intensive Naturerlebnisse.

9-11 . Tag Expeditionstag Flexibler Expeditionstag in der Fjordwelt – abhängig von Wetter und Bedingungen erkundet das Schiff besonders eindrucksvolle Landschaften.

10 . Tag Svolvær Dramatische Bergformationen, kleine Fischerdörfer und eine einzigartige Lichtstimmung machen die Lofoten zu einem der schönsten Ziele Norwegens.

11 . Tag Svartisen-Gletscher Beeindruckende Gletscherlandschaften erwarten Sie – ein faszinierendes Naturerlebnis zwischen Eis, Fjorden und schroffen Bergen.

12-15 . Tag Trondheim Historische Stadt mit nordischem Charme, bekannt für den imposanten Nidarosdom und eine lebendige Kulturszene.

13 . Tag Geirangerfjord Einer der schönsten Fjorde der Welt: Wasserfälle, steile Felswände und spektakuläre Naturkulissen prägen diesen unvergesslichen Tag.

14 . Tag Stavanger Charmante Hafenstadt mit historischem Zentrum und Zugang zu einigen der bekanntesten Naturschönheiten Norwegens.

15 . Tag Tag auf See

16 . Tag Hamburg Ankunft am Morgen. Ausschiffung und individuelle Heimreise.