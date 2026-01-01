Norwegen im Winter ab Hamburg
Norwegen im Winter ab Hamburg
ab CHF 6787.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights:
- Polarlichter in spektakulärer Kulisse der Fjorde
- Lofoten, Nordkap und arktische Winterlandschaften
- Gute Chancen auf Walbeobachtungen im Nordmeer
16 Tage / 15 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hamburg
Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend startet Ihre Reise mit einer stimmungsvollen Fahrt auf der Elbe Richtung Nordsee.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Bergen
Willkommen im „Tor zu den Fjorden“. Bummeln Sie durch das historische Hanseviertel Bryggen oder geniessen Sie spektakuläre Ausblicke über Stadt und Fjordlandschaft.
4. Tag Ålesund
Die charmante Stadt im Jugendstil begeistert mit ihrer einzigartigen Architektur und einer traumhaften Lage zwischen Inseln und Fjorden. Panoramaausblicke inklusive.
5. Tag Kreuzen vor Torghatten
Spektakuläre Natur erwartet Sie beim Kreuzen am berühmten Felsen mit dem markanten „Loch“ – ein Wahrzeichen Norwegens.
6. Tag Tromsø
Die lebendige Stadt nördlich des Polarkreises verbindet arktische Atmosphäre mit urbanem Flair und gilt als idealer Ausgangspunkt für Nordlichtbeobachtungen.
7. Tag Honningsvåg
Einer der Höhepunkte der Reise: das legendäre Nordkap. Erleben Sie die raue Schönheit der nördlichsten Regionen Europas.
8-9. Tag Alta
Umgeben von arktischer Wildnis entdecken Sie die stille Winterlandschaft Nordnorwegens – ideale Bedingungen für intensive Naturerlebnisse.
9-11. Tag Expeditionstag
Flexibler Expeditionstag in der Fjordwelt – abhängig von Wetter und Bedingungen erkundet das Schiff besonders eindrucksvolle Landschaften.
10. Tag Svolvær
Dramatische Bergformationen, kleine Fischerdörfer und eine einzigartige Lichtstimmung machen die Lofoten zu einem der schönsten Ziele Norwegens.
11. Tag Svartisen-Gletscher
Beeindruckende Gletscherlandschaften erwarten Sie – ein faszinierendes Naturerlebnis zwischen Eis, Fjorden und schroffen Bergen.
12-15. Tag Trondheim
Historische Stadt mit nordischem Charme, bekannt für den imposanten Nidarosdom und eine lebendige Kulturszene.
13. Tag Geirangerfjord
Einer der schönsten Fjorde der Welt: Wasserfälle, steile Felswände und spektakuläre Naturkulissen prägen diesen unvergesslichen Tag.
14. Tag Stavanger
Charmante Hafenstadt mit historischem Zentrum und Zugang zu einigen der bekanntesten Naturschönheiten Norwegens.
15. Tag Tag auf See
16. Tag Hamburg
Ankunft am Morgen. Ausschiffung und individuelle Heimreise.
Kreuzfahrt 16 Tage ab/bis Hamburg
- Luxuriöse Kabine mit 24-Stunden-Kabinenservice
- Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
- Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
- Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
- Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
- Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
- Deutschsprachige Schiffs- & Expeditionsleitung
- Geführte Wanderungen & Zodiacfahrten mit Experten ab/bis Schiff
- Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
- Hafensteuern und Gebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
16 Tage / 15 Nächte ab CHF 6787.– / pro Person