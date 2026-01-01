Royal Caribbean International
"Designed for WOW - Gebaut um Sie zu verblüffen"
Jeju, Maizuru, Niigata & Hakodate Cruise
ab CHF 889.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: SeaPlex® - Autoscooter & Rollschuhbahn, Lasertag , Kletterwand , RipCord® by iFLY® - Fallschirmsimulator
9 Tage / 8 Nächte
Osaka, Kobe & Tokyo Cruise
ab CHF 799.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: North Star® - Aussichtskapsel, FlowRider® - Surfsimulator , Broadway Musicals , Open Air Leinwand
8 Tage / 7 Nächte
Penang & Phuket Cruise
ab CHF 479.– / pro Person
ab/bis Singapur
Highlights: Playmakers℠ Sports Bar & Arcade, Casino Royale®, Music Hall , Innenkabinen mit virtuellem Balkon
5 Tage / 4 Nächte
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker
ab CHF 5790.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Traumstrände auf Hawaii, Wunderschöne Südsee-Inseln, Bay of Islands, Blue Mountains
31 Tage / 30 Nächte
Die grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt
«Designed to Wow» – das Motto von Royal Caribbean International ist Programm. Jede neue Schiffsgeneration überrascht mit Einrichtungen, die es so auf See noch nie gegeben hat. Die Schiffe der Oasis-Klasse sind die grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt und gleichen schwimmenden Ferienresorts, die selbst schon eine Destination für sich sind. Die revolutionären «Smart Ships» der Quantum-Klasse setzen auf modernste Technik, während die gemütlichere Vision-Klasse und die Radiance-Klasse im Superyacht-Design auch klassischere Kreuzfahrtwünsche erfüllen. So unterschiedlich die Schiffsklassen sind – alle gelten als wahre Wunderwerke der Technik.
Attraktionen an Bord: jeden Tag ein neues Abenteuer
Wellenreiten auf dem Surfsimulator, eine rasante Fahrt auf der Zipline, Riesenrutschen und der Fallschirmsimulator sorgen tagsüber für Nervenkitzel. Dazu kommen Erlebnisse, die auf einem Kreuzfahrtschiff kaum jemand erwartet: Eislaufen auf einer echten Eisbahn, Autoscooter fahren oder Klettern mitten auf dem Ozean. Am Abend übernehmen spektakuläre Eis-Revues, Luftakrobatik-Shows und echte Broadway-Musicals die Bühne. Langeweile hat auf diesen Schiffen schlicht keinen Platz – und viele dieser Aktivitäten sind im Kreuzfahrtpreis bereits inbegriffen.
Karibik: das Heimrevier von Royal Caribbean
Ihren Namen trägt die Reederei nicht zufällig: In der Karibik ist Royal Caribbean besonders stark vertreten. Die grossen Erlebnisschiffe sind wie geschaffen für die Kombination aus Sonne, Strand und Inselhopping – und Seetage fühlen sich dank des riesigen Angebots an Bord wie Tage im Ferienresort an. Darüber hinaus kreuzen die Schiffe in vielfältigen Fahrgebieten rund um den Globus, vom Mittelmeer bis nach Asien. Einen Überblick über unser gesamtes Hochsee-Angebot finden Sie unter Schiffsreisen.
Ideal für Familien und Aktive
Royal Caribbean gehört zu den familienfreundlichsten Reedereien überhaupt. Kinder und Teenager finden altersgerechte Programme, Pools und Rutschen, während die Eltern Wellness und gutes Essen geniessen – oder gleich selbst auf die Kletterwand steigen. Auch aktive Paare und Freundesgruppen kommen auf ihre Kosten: Wer Ferien mit Sport, Action und Unterhaltung verbinden möchte, findet kaum ein grösseres Angebot auf See. Gleichzeitig bleibt genug Raum für Entspannung, internationales Flair und Genuss.
Für wen Royal Caribbean passt – unsere Einschätzung
Sie lassen sich gerne überraschen, schätzen ein grosses Unterhaltungs- und Freizeitangebot und mögen lebhafte, internationale Schiffe? Dann sind Sie bei Royal Caribbean genau richtig. Wer es hingegen ruhiger und exklusiver mag, findet in unserer Auswahl an Luxuskreuzfahrten die passende Alternative – und wer lieber gemächlich über Flüsse gleitet, wird bei den Flusskreuzfahrten fündig. Da sich die Schiffsklassen von Royal Caribbean stark unterscheiden, empfehlen wir eine persönliche Beratung: Als Schweizer Kreuzfahrt-Spezialist helfen wir Ihnen, das Schiff zu finden, das zu Ihren Ferienwünschen passt.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Reisen mit Royal Caribbean International
Für eine Kreuzfahrt mit Royal Caribbean International® gibt es viele gute Gründe. Vom guten Essen über einmalige Aktivitäten und internationales Flair bis hin zu Entspannung und Wellness wird alles geboten, was Ihre Ferien zu einem einmaligen Erlebnis werden lässt. Doch den wirklich herausragenden Grund, sich für eines der Royal Caribbean-Schiffe zu entscheiden, sind die unverwechselbaren, einzigarten und spektakulären Schiffe. Unter dem Motto «Designed to Wow» vermag Royal Caribbean ihre Gäste immer wieder erneut ins
Staunen zu versetzen. Mit zahlreichen Innovationen überrascht jedes neue Schiff mit noch nie auf See dagewesenen Einrichtungen. Ob Eislaufen in der Karibik, Wellenreiten im Suezkanal, Autoscooter fahren in der Ägäis, Freifall-Simulator-Fliegen im Chinesischen Meer oder Klettern mitten auf dem Atlantik – an Bord der Royal Caribbean-Schiffe scheint nichts unmöglich. 25 fantastische Schiffe bringen Sie zu den vielfältigsten Reisezielen weltweit – wobei schon Ihr schwimmendes Ferienresort eine Destination für sich selbst ist.
25 Kreuzfahrtschiffe in 7 Schiffsklassen kreuzen für Royal Caribbean International® über die Weltmeere. Von der gemütlichen Vision-Klasse über die Radiance-Klasse im Superyacht-Design, der Oasis-Klasse – die grössten Kreuzfahrtschiffe weltweit, bis hin zu den revolutionären «smart- Ships» der Quantum-Klasse – alle Schiffe sind wahre Wunderwerke der Technik mit einzigartigen Möglichkeiten. Da ist garantiert auch für Sie das passende Schiff für Ihre Traumferien dabei!
Unsere Meinung
Sie werden gerne überrascht und in Staunen versetzt? Sie sind aktiv, und schätzen ein grosses Unterhaltungs- und Freizeitangebot? Dann sind Sie auf den Schiffen von Royal Caribbean genau richtig. Eine persönliche Beratung ist empfehlenswert aufgrund der sehr unterschiedlichen Schiffen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Unter dem Motto «Designed to Wow» überrascht jede neue Schiffsgeneration mit Innovationen, die es auf See zuvor nicht gab – vom Surfsimulator über die Eisbahn bis zum Fallschirmsimulator. Die Oasis-Klasse stellt die grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die Quantum-Klasse gilt als besonders technikverliebte «Smart Ship»-Generation. Das Schiff ist damit nicht nur Transportmittel, sondern selbst ein Reiseziel.
Ja, Royal Caribbean zählt zu den familienfreundlichsten Reedereien. An Bord warten Pools, Riesenrutschen, Sportangebote und altersgerechte Kinder- und Teenagerprogramme, während abends Shows und Musicals die ganze Familie unterhalten. Gerade die grossen Schiffe bieten so viel Abwechslung, dass jede Generation ihr eigenes Programm findet.
Der Schwerpunkt liegt – wie der Name verrät – in der Karibik, wo die grossen Erlebnisschiffe ihre Stärken voll ausspielen. Darüber hinaus kreuzt die Flotte in vielfältigen Fahrgebieten weltweit, etwa im Mittelmeer oder in Asien. Gerne beraten wir Sie, welches Fahrgebiet und welche Reisezeit zu Ihren Plänen passen.
Die Schiffsklassen unterscheiden sich deutlich: Die gemütliche Vision-Klasse und die Radiance-Klasse im Superyacht-Design sprechen klassische Kreuzfahrtgäste an, während Oasis- und Quantum-Klasse mit maximalem Erlebnisangebot punkten. Als Schweizer Kreuzfahrt-Spezialist vergleichen wir die Schiffe mit Ihnen und empfehlen Ihnen das passende Schiff für Ihre Traumferien.
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