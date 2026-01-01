Die grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt

«Designed to Wow» – das Motto von Royal Caribbean International ist Programm. Jede neue Schiffsgeneration überrascht mit Einrichtungen, die es so auf See noch nie gegeben hat. Die Schiffe der Oasis-Klasse sind die grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt und gleichen schwimmenden Ferienresorts, die selbst schon eine Destination für sich sind. Die revolutionären «Smart Ships» der Quantum-Klasse setzen auf modernste Technik, während die gemütlichere Vision-Klasse und die Radiance-Klasse im Superyacht-Design auch klassischere Kreuzfahrtwünsche erfüllen. So unterschiedlich die Schiffsklassen sind – alle gelten als wahre Wunderwerke der Technik.

Attraktionen an Bord: jeden Tag ein neues Abenteuer

Wellenreiten auf dem Surfsimulator, eine rasante Fahrt auf der Zipline, Riesenrutschen und der Fallschirmsimulator sorgen tagsüber für Nervenkitzel. Dazu kommen Erlebnisse, die auf einem Kreuzfahrtschiff kaum jemand erwartet: Eislaufen auf einer echten Eisbahn, Autoscooter fahren oder Klettern mitten auf dem Ozean. Am Abend übernehmen spektakuläre Eis-Revues, Luftakrobatik-Shows und echte Broadway-Musicals die Bühne. Langeweile hat auf diesen Schiffen schlicht keinen Platz – und viele dieser Aktivitäten sind im Kreuzfahrtpreis bereits inbegriffen.

Karibik: das Heimrevier von Royal Caribbean

Ihren Namen trägt die Reederei nicht zufällig: In der Karibik ist Royal Caribbean besonders stark vertreten. Die grossen Erlebnisschiffe sind wie geschaffen für die Kombination aus Sonne, Strand und Inselhopping – und Seetage fühlen sich dank des riesigen Angebots an Bord wie Tage im Ferienresort an. Darüber hinaus kreuzen die Schiffe in vielfältigen Fahrgebieten rund um den Globus, vom Mittelmeer bis nach Asien. Einen Überblick über unser gesamtes Hochsee-Angebot finden Sie unter Schiffsreisen.

Ideal für Familien und Aktive

Royal Caribbean gehört zu den familienfreundlichsten Reedereien überhaupt. Kinder und Teenager finden altersgerechte Programme, Pools und Rutschen, während die Eltern Wellness und gutes Essen geniessen – oder gleich selbst auf die Kletterwand steigen. Auch aktive Paare und Freundesgruppen kommen auf ihre Kosten: Wer Ferien mit Sport, Action und Unterhaltung verbinden möchte, findet kaum ein grösseres Angebot auf See. Gleichzeitig bleibt genug Raum für Entspannung, internationales Flair und Genuss.

Für wen Royal Caribbean passt – unsere Einschätzung

Sie lassen sich gerne überraschen, schätzen ein grosses Unterhaltungs- und Freizeitangebot und mögen lebhafte, internationale Schiffe? Dann sind Sie bei Royal Caribbean genau richtig. Wer es hingegen ruhiger und exklusiver mag, findet in unserer Auswahl an Luxuskreuzfahrten die passende Alternative – und wer lieber gemächlich über Flüsse gleitet, wird bei den Flusskreuzfahrten fündig. Da sich die Schiffsklassen von Royal Caribbean stark unterscheiden, empfehlen wir eine persönliche Beratung: Als Schweizer Kreuzfahrt-Spezialist helfen wir Ihnen, das Schiff zu finden, das zu Ihren Ferienwünschen passt.