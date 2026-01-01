Australien & Neuseeland Schiffreisen vom Spezialisten

Unendliche Weiten, dichte Wälder und faszinierende Kulturen: All das erwartet Sie, wenn Sie sich für eine Kreuzfahrt nach Australien & Neuseeland entscheiden.

Exotische Tiere wie Kängurus und Koalas prägen Teile dieser Region genauso wie weltberühmte Metropolen, in denen immer etwas los ist. Kreuzfahrten nach Australien & Neuseeland sind trotz der Vielfalt, die Ihnen diese Gegend unserer Erde bietet, vor allem dann reizvoll, wenn Sie gerne besondere Landschaften erkunden. Sprechen Sie unsere Spezialisten an – sie beraten Sie ausführlich und reservieren für Sie gerne eine Kreuzfahrt nach Australien & Neuseeland. Beste Reisezeit: November- April!