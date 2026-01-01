Australien & Neuseeland Schiffreisen vom Spezialisten
Australien & Neuseeland – eine Region voller Geheimnisse
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ein Land mit Charme – Australien
Australien sticht durch viele Highlights hervor. Um die Kultur des Landes kennenzulernen und das Lebensgefühl der Australier zu spüren, ist ein Abstecher in die Metropole Sydney sehr gut geeignet. Denn dort erwarten Sie weltberühmte Orte wie das Opernhaus der Stadt und der Strand Bondi Beach. Falls es Sie hingegen eher in die traumhafte Natur Australiens zieht, ist das Great Barrier Reef ein Ort, der zu herrlichen Tauchgängen einlädt und verdeutlicht, warum Australien für viele Globetrotter ein Sehnsuchtsziel ist.
Neuseeland – Land der Schafe und einer überwältigenden Natur
Die beiden Hauptinseln Neuseelands sind reich an wunderschönen Landschaften und überzeugen durch ihre sehr harmonische Ausstrahlung. In Neuseeland ist die Kultur der unter dem Namen Maori bekannten Ureinwohner noch allgegenwärtig und ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Dank einer interessanten Mischung aus Natur und Kultur sind Kreuzfahrten nach Neuseeland ein abwechslungsreiches Vergnügen. Denn sowohl die romantischen Fjorde Neuseelands als auch die Metropole des Landes, Auckland, sind es absolut wert, ausgiebig erkundet zu werden.
Auckland nach Melbourne mit Silver Moon
ab CHF 8295.– / pro Person
ab Auckland bis Melbourne
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Silver Moon», Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften feiern,...
17 Tage / 16 Nächte
Australien & Neuseeland Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Sydney
Highlights: Erleben Sie den imposanten Fiordland National Park in Neuseeland, Lassen Sie sich von dynamischen Städten...
15 Tage / 14 Nächte
Coastal Wilds of Tasmania
ab CHF 5918.– / pro Person
ab/bis Hobart
Highlights: Port Davey & Bathurst Harbour, Maria Island National Park, Freycinet Nationalpark & Schouten Island, Port...
11 Tage / 10 Nächte
Coral Expeditions / Tasmanien
Preis auf Anfrage
ab/bis Hobart
Highlights: D'Entrecasteaux Channel zur Barnes Bay, South Coast Track dem Strand entlang, Südküste von Bruny Island,...
8 Tage / 7 Nächte
Coral Expeditions: Outerknown Adventures Great Barrier Reef
ab CHF 4201.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Schnorcheln Osprey Reef, Lizard Island & Cook’s Look, Fitzroy Island & Schildkrötenzentrum, Ribbon...
8 Tage / 7 Nächte
Doubtful Sound Overnight Cruise
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights: Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
2 Tage / 1 Nächte
Grand South Pacific Expedition
ab CHF 57625.– / pro Person
ab Fremantle bis Valparaiso
Highlights: Erstklassige Luxuskreuzfahrt mit der Silver Cloud, Expedition durch Papua-Neuguinea und das entlegene...
77 Tage / 76 Nächte
Idyllic Whitsunday Island Sailing Adventure
ab CHF 390.– / pro Person
ab/bis Airlie Beach
Highlights: Geführter Spaziergang zum Hill Inlet Lookout, Abstieg zum Whitehaven Beach, Schnorcheln in einer...
2 Tage / 1 Nächte
Mike Ball Dive Expeditions - Coral Sea Safari
ab CHF 3083.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Haifütterung Osprey Reef, Tauchen Bougainville Reef, Marine Vielfalt Ribbon Reef, Strandzeit Lizard Island
8 Tage / 7 Nächte
Mike Ball Dive Expeditions - Tauchen mit Zwergwalen «Minke Whales»
ab CHF 1631.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Panoramaflug nach Lizard Island, Tauchgänge am Great Barrier Reef, Aussie BBQ Party mit Champagner,...
4 Tage / 3 Nächte
Reise durch Tropen und türkisblaues Meer
ab CHF 7785.– / pro Person
ab Brisbane bis Singapur
Highlights: «Silver Dawn» als modernes Schiff mit exquisitem Genuss an Bord, 18-tägige Entdeckungsreise von...
19 Tage / 18 Nächte
Southern Kimberley Cruise
ab CHF 9107.– / pro Person
ab Broome bis Hunter River
Highlights: Horizontal Falls Bootsfahrt, Helikopterflug Mitchell Falls, Montgomery Reef Erkundung, Careening Bay &...
8 Tage / 7 Nächte
Südaustralische Impressionen
ab CHF 2975.– / pro Person
ab Melbourne bis Adelaide
Highlights: Great Ocean Road & Twelve Apostles, Wildtiere im Tower Hill & Blue Lake, Remarkable Rocks auf Kangaroo...
7 Tage / 6 Nächte
Tauchen am Great Barrier Reef
ab CHF 741.– / pro Person
ab/bis Cairns
Highlights: Mehrere Tauch-/Schnorchelspots täglich, Nachttauchgänge am Riff, Sonnenaufgangstauchgang, Tauchen am...
3 Tage / 2 Nächte
Tauchkurs am Great Barrier Reef
ab CHF 874.– / pro Person
Highlights: Erster Meerestauchgang am Riff, Zertifizierung & Nachttauchgang, Sonnenaufgangstauchgang, Tauchen am...
5 Tage / 4 Nächte
Von Sydney bis Kapstadt – einmalige Perspektiven
ab CHF 47316.– / pro Person
ab Sydney bis Kapstadt
Highlights: Neuseelands Fjorde mit Milford, Doubtful und Dusky Sound, Tropische Inselwelten der Malediven, Seychellen...
70 Tage / 69 Nächte
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Cruise-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Kreuzfahrten der Luxusklasse vom Spezialisten
- Segelreisen
- Flussreisen
- Östliches Mittelmeer
- Kreuzfahrt-Ferien unter strahlender Sonne vom S…
- Nordeuropa Kreuzfahrten vom Spezialisten
- Pioniere der Reiseindustrie
- Nachhaltiger Tourismus
- Kreuzfahrten vom Spezialisten: Ferien in der Ka…
- Mittelamerika
- Faszinierende Ferien in Südamerika vom Speziali…
- Geheimtipp Alaska