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Transpazifik-Kreuzfahrt – Reisen vom Spezialisten

Ferien mit Pazifik-Überquerung vom Spezialisten

Mit einer Fläche von 181 Millionen Quadratkilometern bedeckt der Pazifik etwa 35 Prozent der Erdoberfläche. Damit ist er der grösste Ozean der Erde. An seinen Küsten liegen beeindruckende Städte wie Los Angeles und San Francisco, Sydney, Tokyo und Nagasaki. Reiserouten durch den südlichen Pazifik führen Sie vorbei an beeindruckenden Inselparadiesen, von Hawaii über die Inseln der Südsee bis nach Neuseeland und Australien.

Kreuzfahrten durch den Nordpazifik dagegen zeigen Ihnen die eindrucksvolle Westküste der USA, Alaska und die Inselkette der Alëuten bis hin zu den Kommandeurinseln, die schon zu Russland gehören. Unsere Spezialisten kennen die wundervolle Region aus eigener Reiseerfahrung und beraten Sie gerne!

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Immer ein Abenteuer: Überquerung des grössten Ozeans

Transpazifik bedeutet immer ein ausgewogenes Zusammenspiel aus Natur und Kultur. Ganz egal, ob Sie sich für eine Transpazifik-Kreuzfahrt auf der südlichen oder auf der nördlichen Route entscheiden: Sie werden die Wunder des Lebens im Meer vom Schiff aus sehen, sich am Anblick exotischer Inseln erfreuen und die Datumsgrenze überschreiten. Ihre Kreuzfahrt führt Sie zu den beeindruckendsten Städten und den schönsten Häfen auf drei oder mehr Kontinenten.

Denn der Pazifik wird von Nord- und Südamerika, Europa und Asien begrenzt. Im Pazifik liegen Australien und Ozeanien – die kulturelle Vielfalt, die Sie auf einer Transpazifik-Route erleben, ist beeindruckend!

Ihre Kreuzfahrt beginnt und endet in mondänen Städten wie Vancouver, Los Angeles oder Tokyo, Sydney oder Singapur, in Häfen wie dem von Seward in Alaska oder Auckland in Neuseeland. Besonders faszinierend ist die Überquerung der Datumsgrenze bei südlicher Route: Am 180. Längengrad befindet sich diese offiziell. Um ihre Handhabung für die einzelnen Staaten zu vereinfachen, wurde sie allerdings verlegt. Kiribati, Neuseeland oder Samoa – auf der südlichen Route erleben Sie den Datumswechsel zwischen Inseln. Bleibt nur die Frage, wann Sie Ihre Transpazifik-Kreuzfahrt machen sollten. Unsere Spezialisten kennen die beste Reisezeit: Herbst und Frühjahr!

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