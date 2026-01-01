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Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane ab Zürich

Der Atlantik, der Pazifik und der Indische Ozean sind nicht einfach nur geografische Gebiete. Jeder dieser Ozeane repräsentiert auch eine einzigartige Ansammlung von Kulturen, Geschichten, Eindrücken und Weltbildern. Auf der Weltreise 2027 durchqueren Sie alle drei Ozeane, entdecken ihren jeweils ganz eigenen Rhythmus und lüften selbst ihre verborgensten Geheimnisse. Stechen Sie mit der Silver Dawn in See und besuchen Sie mehr Orte als je zuvor, darunter 20 neue Ziele, die Silversea nie zuvor auf einer Silversea-Weltreise besucht hat.

Mit ausgewählten Erlebnissen, die Sie noch tiefer in die Seele eines jeden von uns besuchten Ortes eintauchen lassen, werden Sie diese drei Ozeane und unsere Verbindung zu ihnen aus einer völlig neuen Perspektive sehen.

Reisedaten
08.01. - 07.06.2027

Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane ab Zürich
ab CHF 96075.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Erstklassiges Luxuskreuzfahrtschiff «Silver Dawn»
- Inselhüpfen im Pazifik: Hawaii, Französisch-Polynesien und Neukaledonien
- Australasien von seiner schönsten Seite: Brisbane, Benoa und Singapur
- Afrikanische Westküste von Kapstadt bis Teneriffa
- Kulturelles Westeuropa: Porto, Bordeaux und Irland
Icon calendar 149 Tage / 148 Nächte

Reiseprogramm

1-149. Tag Weltreise

Entdecken Sie die Wunder unserer Welt auf dem einzigartigen Seeweg zusammen mit Silversea Cruises. Das detaillierte Programm entnehmen Sie dieser separaten Broschüre: The three Oceans - Detailprogramm

Kreuzfahrt 149 Tage ab Los Angeles bis Kopenhagen
Im Preis inbegriffen
  • Restaurants und Getränke
  • Butler Service, Trinkgelder und WiFi
  • Landausflüge und City Shuttle
  • Hin- und Rückflug in Economy Class** inkl. allen Transfers
  • Privater Executive Transfer von Ihrem Wohnort zum Flughafen und zurück*
*Gültig für Entfernungen bis zu 80km. Für längere Entfernungen gelten Sondertarife. **Auf ausgewählten Reisen profitieren Sie von reduzierten Upgrades in Business Class.
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung
  • Visa

Preise
149 Tage / 148 Nächte ab CHF 96075.– / pro Person

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