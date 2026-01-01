Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane ab Zürich
Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane ab Zürich
ab CHF 96075.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Erstklassiges Luxuskreuzfahrtschiff «Silver Dawn»
- Inselhüpfen im Pazifik: Hawaii, Französisch-Polynesien und Neukaledonien
- Australasien von seiner schönsten Seite: Brisbane, Benoa und Singapur
- Afrikanische Westküste von Kapstadt bis Teneriffa
- Kulturelles Westeuropa: Porto, Bordeaux und Irland
149 Tage / 148 Nächte
Reiseprogramm
1-149. Tag Weltreise
Entdecken Sie die Wunder unserer Welt auf dem einzigartigen Seeweg zusammen mit Silversea Cruises. Das detaillierte Programm entnehmen Sie dieser separaten Broschüre: The three Oceans - Detailprogramm
Kreuzfahrt 149 Tage ab Los Angeles bis Kopenhagen
- Restaurants und Getränke
- Butler Service, Trinkgelder und WiFi
- Landausflüge und City Shuttle
- Hin- und Rückflug in Economy Class** inkl. allen Transfers
- Privater Executive Transfer von Ihrem Wohnort zum Flughafen und zurück*
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
- Visa
Preise
149 Tage / 148 Nächte ab CHF 96075.– / pro Person