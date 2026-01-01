Der Atlantik, der Pazifik und der Indische Ozean sind nicht einfach nur geografische Gebiete. Jeder dieser Ozeane repräsentiert auch eine einzigartige Ansammlung von Kulturen, Geschichten, Eindrücken und Weltbildern. Auf der Weltreise 2027 durchqueren Sie alle drei Ozeane, entdecken ihren jeweils ganz eigenen Rhythmus und lüften selbst ihre verborgensten Geheimnisse. Stechen Sie mit der Silver Dawn in See und besuchen Sie mehr Orte als je zuvor, darunter 20 neue Ziele, die Silversea nie zuvor auf einer Silversea-Weltreise besucht hat.

Mit ausgewählten Erlebnissen, die Sie noch tiefer in die Seele eines jeden von uns besuchten Ortes eintauchen lassen, werden Sie diese drei Ozeane und unsere Verbindung zu ihnen aus einer völlig neuen Perspektive sehen.



Reisedaten

08.01. - 07.06.2027