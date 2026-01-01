Tropischer Inselzauber ab Miami
Tropischer Inselzauber ab Miami
ab CHF 4365.– / pro Person
ab Miami bis Florida
Highlights:
- «Silver Ray» im Panorama-Design der Nova-Klasse
- 11-tägige Karibik-Entdeckungsreise durch türkisfarbene Meere zu weissen Sandstränden
- Idyllische Häfen wie San Juan, St. John, St. Kitts und Gustavia auf St. Barts geniessen
- Exklusive Inselmomente zwischen Guadeloupe und Tortola – pure Karibik-Leichtigkeit
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Miami, Einschiffung
Willkommen in Miami, wo Ihre Reise mit einer angenehmen Einschiffung beginnt. Sie haben Zeit, Ihr Schiff in Ruhe kennenzulernen und sich auf die kommenden Tage einzustimmen.
2-3. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie zwei entspannte Tage auf dem offenen Meer, waehrend Sie sich verwöhnen lassen. Nutzen Sie die vielfältigen Angebote an Deck, um Energie zu tanken und vollkommen abzuschalten.
4. Tag San Juan
In San Juan erwartet Sie eine lebendige Altstadt mit farbenfrohen Gassen und historischem Flair. Sie erleben eine wunderbare Mischung aus karibischer Atmosphäre und kolonialer Architektur.
5. Tag St. John
St. John begeistert durch ruhige Strände und klares Türkisblau des Meeres. Sie können die Insel individuell erkunden oder bei einem Ausflug die beeindruckende Natur entdecken.
6. Tag St. Kitts
Heute begrüsst Sie St. Kitts mit übersättigender Grünfläche und charmanten Küstenorten. Sie haben die Möglichkeit, den Nationalpark zu besuchen oder durch die entspannte Innenstadt zu bummeln.
7. Tag Gustavia
Gustavia empfängt Sie mit französischem Flair und eleganten Boutiquen. Entdecken Sie die wunderschöne Hafenpromenade oder entspannen Sie an einem der traumhaften Strände der Insel.
8. Tag Deshaies
Deshaies fasziniert mit idyllischer Natur und einem ruhigen Dorfkern. Sie können die Umgebung geniessen, einen botanischen Garten besuchen oder die kleine Hafenbucht erkunden.
9. Tag Road Town
Road Town auf Tortola bietet eine wunderbar karibische Atmosphäre und sanfte Huegel im Hintergrund. Nutzen Sie die Gelegenheit, die schöne Inselwelt der British Virgin Islands näher kennenzulernen.
10-11. Tag Erholung auf See
Die kommenden zwei Tage dienen Ihrer vollkommenen Entspannung während der Rückreise. Lassen Sie sich an Bord verwöhnen und geniessen Sie den grenzenlosen Blick auf den Ozean.
12. Tag Miami, Ausschiffung
Ihre Reise endet heute in Miami, wo Sie ausgeschifft werden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und wunderschöne Erinnerungen an diese besondere Kreuzfahrt.
Kreuzfahrt 12 Tage ab/bis Miami
- Classic Veranda Suite mit privater Veranda
- Persönlicher Butler-Service
- Kulinarische Vielfalt in allen Restaurants
- Spezialitätenrestaurants
- Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
- Bordguthaben (je nach Buchungsklasse)
- 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
- Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
- Unbegrenztes Premium-WiFi während der gesamten Reise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 4365.– / pro Person