1 . Tag Miami, Einschiffung Willkommen in Miami, wo Ihre Reise mit einer angenehmen Einschiffung beginnt. Sie haben Zeit, Ihr Schiff in Ruhe kennenzulernen und sich auf die kommenden Tage einzustimmen.

2-3 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie zwei entspannte Tage auf dem offenen Meer, waehrend Sie sich verwöhnen lassen. Nutzen Sie die vielfältigen Angebote an Deck, um Energie zu tanken und vollkommen abzuschalten.

4 . Tag San Juan In San Juan erwartet Sie eine lebendige Altstadt mit farbenfrohen Gassen und historischem Flair. Sie erleben eine wunderbare Mischung aus karibischer Atmosphäre und kolonialer Architektur.

5 . Tag St. John St. John begeistert durch ruhige Strände und klares Türkisblau des Meeres. Sie können die Insel individuell erkunden oder bei einem Ausflug die beeindruckende Natur entdecken.

6 . Tag St. Kitts Heute begrüsst Sie St. Kitts mit übersättigender Grünfläche und charmanten Küstenorten. Sie haben die Möglichkeit, den Nationalpark zu besuchen oder durch die entspannte Innenstadt zu bummeln.

7 . Tag Gustavia Gustavia empfängt Sie mit französischem Flair und eleganten Boutiquen. Entdecken Sie die wunderschöne Hafenpromenade oder entspannen Sie an einem der traumhaften Strände der Insel.

8 . Tag Deshaies Deshaies fasziniert mit idyllischer Natur und einem ruhigen Dorfkern. Sie können die Umgebung geniessen, einen botanischen Garten besuchen oder die kleine Hafenbucht erkunden.

9 . Tag Road Town Road Town auf Tortola bietet eine wunderbar karibische Atmosphäre und sanfte Huegel im Hintergrund. Nutzen Sie die Gelegenheit, die schöne Inselwelt der British Virgin Islands näher kennenzulernen.

10-11 . Tag Erholung auf See Die kommenden zwei Tage dienen Ihrer vollkommenen Entspannung während der Rückreise. Lassen Sie sich an Bord verwöhnen und geniessen Sie den grenzenlosen Blick auf den Ozean.

12 . Tag Miami, Ausschiffung Ihre Reise endet heute in Miami, wo Sie ausgeschifft werden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und wunderschöne Erinnerungen an diese besondere Kreuzfahrt.