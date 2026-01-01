Kreuzfahrt

Die Kreuzfahrt mit der Seven Sea Voyager beginnt im Hafen von Port Louis auf der Insel Mauritius, einem tropischen Paradies im Indischen Ozean, bekannt für herrliche Strände, üppige Gärten und eine vielfältige Kultur. Nach dem Einschiffen und einem ersten Tag auf See steuert das Schiff die Seychellen an, genauer gesagt die Hauptinsel Mahé. Hier erwarten die Gäste unberührte Natur, weiße Sandstrände und klares Wasser, ideal für Spaziergänge, Schnorchelausflüge oder das Erkunden der farbenfrohen Hauptstadt Victoria mit ihrem kolonialen Flair.



Weiter geht die Reise nach Malé, der Hauptstadt der Malediven, einem Archipel aus über 1000 Inseln.

Die Gäste haben die Möglichkeit, die faszinierende Unterwasserwelt zu entdecken oder die kleinen, idyllischen Inseln zu besuchen, die Ruhe und Erholung inmitten tropischer Schönheit bieten. Malé selbst bietet zudem kulturelle Einblicke, etwa in die lokale Architektur und die traditionelle maledivische Lebensweise.



Nach einigen Tagen auf See erreicht das Schiff Muscat, die Hauptstadt Omans. Diese Stadt verbindet harmonisch eine jahrtausendealte Geschichte mit moderner Lebensart.

Hier können Reisende prächtige Moscheen, bunte Märkte und beeindruckende Festungen besuchen oder die landschaftliche Schönheit der umliegenden Berge und Wüste erkunden.



Die nächste Etappe führt in die glitzernde Metropole Dubai, die für ihre futuristische Skyline, weltbekannte Wahrzeichen wie den Burj Khalifa und luxuriöse Einkaufsmöglichkeiten berühmt ist. Besucher können hier eine Vielzahl von Aktivitäten genießen, von Wüstentouren über Bootsfahrten bis hin zu kulinarischen Entdeckungen in exklusiven Restaurants.



Die Reise endet in Doha, der Hauptstadt Katars, die sich durch eine faszinierende Mischung aus traditioneller arabischer Kultur und moderner Architektur auszeichnet.

Hier laden Museen, Märkte und beeindruckende Bauwerke zum Erkunden ein, bevor die Gäste von Bord gehen.



Während der gesamten Kreuzfahrt bietet die Seven Sea Voyager ihren Gästen ein umfassendes All-inclusive-Erlebnis: elegante und geräumige Suiten, exzellente Küche, erstklassigen Service und vielfältige Freizeit- und Wellnessangebote sorgen dafür, dass die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. So verbindet diese Route auf einzigartige Weise kulturelle Höhepunkte, Naturwunder und Luxuskomfort auf höchstem Niveau.