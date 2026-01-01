1 . Tag Brisbane Willkommen in Brisbane, wo Sie Ihre Reise in einer lebendigen Stadt voller Natur und moderner Kultur beginnen. Sie haben Zeit, sich an Bord einzurichten und den ersten Ausblick auf den Fluss zu geniessen.

2 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie einen entspannten Tag auf dem Meer und lassen Sie die Küsten Australiens hinter sich. Nutzen Sie die Ruhe an Bord, um sich verwöhnen zu lassen oder einfach die Sonne zu geniessen.

3 . Tag Airlie Beach Airlie Beach erwartet Sie mit türkisblauem Wasser und tropischen Landschaften. Sie können die entspannten Strände geniessen oder einen Ausflug zu den berühmten Whitsunday Islands unternehmen.

4-5 . Tag Cairns In Cairns haben Sie zwei volle Tage, um die Region in all ihrer Vielfalt zu erleben. Ob Great Barrier Reef oder tropischer Regenwald – hier entdecken Sie einige der beeindruckendsten Naturwunder Australiens.

Am zweiten Tag können Sie die entspannte Atmosphäre der Stadt genießen oder weitere Ausflüge unternehmen.

6-8 . Tag Erholung auf See Diese drei Tage bieten Ihnen viel Zeit, zur Ruhe zu kommen und das Bordleben nach Ihren Wünschen zu gestalten. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder geniessen Sie die Weite des Ozeans.

Vielleicht entdecken Sie auch Ihr neues Lieblingsplätzchen an Deck.

9 . Tag Darwin Darwin begrüsst Sie mit tropischem Flair und faszinierender Geschichte. Sie können die lebendige Waterfront erkunden oder Ausflüge in die beeindruckende Natur des Northern Territory unternehmen.

10-11 . Tag Erholung auf See Während dieser beiden Seetage können Sie entspannt durchatmen und die Eindrücke der vergangenen Tage wirken lassen. Vielleicht gönnen Sie sich eine Wellnessbehandlung oder genießen einfach die Ruhe am Meer.

12-13 . Tag Benoa Benoa auf Bali empfängt Sie mit warmem Klima, freundlichen Menschen und kulturellem Reichtum. Sie können Tempel, Reisterrassen und Strände besuchen oder die Atmosphäre ganz gemütlich auf sich wirken lassen.

14 . Tag Lembar, Lombok Lombok überrascht mit stillen Buchten, üppigen Landschaften und traditioneller Kultur. Sie haben Gelegenheit, die Insel in Ruhe kennenzulernen oder einen der traumhaften Strände zu besuchen.

15 . Tag Erholung auf See Erholen Sie sich heute an Bord und geniessen Sie das sanfte Dahingleiten über das Meer. Nutzen Sie das Freizeitangebot oder entspannen Sie einfach in Ihrer Lieblingslounge.

16 . Tag Semarang Semarang auf Java empfängt Sie mit kolonialem Flair und lebendiger indonesischer Kultur. Von hier aus können Sie die Region erkunden oder die beeindruckenden Tempelanlagen im Hinterland besuchen.

17 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag auf See schenkt Ihnen Zeit für Entspannung und Genuss. Lassen Sie die abwechslungsreiche Reise Revue passieren und gönnen Sie sich Momente der Ruhe.

18 . Tag Singapur Singapur fasziniert mit futuristischer Architektur und tropischer Eleganz. Sie können weltberühmte Sehenswürdigkeiten besuchen oder die Vielfalt an Parks, Vierteln und Küchen entdecken.

19 . Tag Singapur, Ausschiffung Heute endet Ihre Reise in der beeindruckenden Metropole Singapur. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und viele unvergessliche Erinnerungen an diese außergewöhnliche Route.