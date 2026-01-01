Vom 16. Jahrhundert bis heute

Die Reise um Kap Hoorn war immer gefährlich und dauerte lange. Eine kleine Erleichterung war die Entdeckung der Magellanstrasse. Aber der richtige Durchbruch war die Idee, einen Kanal zwischen Pazifik und Atlantik zu bauen. Diese Idee hatten bereits die Spanier im 16. Jahrhundert. Allerdings konnten sie den Bau nicht in die Tat umsetzen – damit begannen erst die Franzosen 1881. Das Projekt wurde aus finanziellen Gründen irgendwann an die USA verkauft, und erst 1914 konnte die Wasserstrasse an der Landenge von Panama eröffnet werden.

Technisch ist der Kanal ein Meisterwerk: 46 Schleusenkammern, Kanäle und künstlich angelegte Seen überwinden den Höhenunterschied von 26 Metern. Drei Schleusenanlagen befinden sich am Gatúnsee, dem Herzen des Kanals. Hier können Sie dieses atemberaubende Meisterwerk von Menschenhand in aller Ruhe von Bord Ihres Kreuzfahrtschiffes aus bewundern.

Aber nicht nur technische Meisterleistungen erwarten Sie hier. Sie reisen in eine der schönsten Regionen der Welt und lernen vom Schiff aus die faszinierende Natur und Kultur Zentralamerikas kennen. Hier erleben Sie die Schönheit Yucatáns, bereisen die Mexikanische Riviera, auch als Riviera Maya bezeichnet. Lassen Sie sich von den strahlend weissen Sandstränden und dem klaren Wasser verzaubern. Die beste Reisezeit: Herbst und Frühjahr!