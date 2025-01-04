Grosse Expeditionsroute intensiv ab Buenos Aires
Grosse Expeditionsroute intensiv ab Buenos Aires
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights:
- Zodiacanlandungen
- Vielfältige Tierwelt
- Eindrückliche Landschaften
- Expertenwissen an Bord
20 Tage / 19 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Buenos Aires – Ushuaia, Argentinien
Sonderflug von Buenos Aires von Ushuaia. Transfer vom Flughafen zum Schiff und anschliessend Check-in. Um 18 Uhr verlässt das Schiff den Hafen, um auf grosse Antarktisexpedition aufzubrechen.
2. Tag Erholung auf See
Machen Sie sich mit Ihrem Expeditionsschiff bekannt.
3-4. Tag Falkland-Inseln
Bei Ihren Zodiacanlandungen erleben Sie das Vogelparadies der Falkland-Inseln, in dem rund 60 Arten heimisch sind, ganz intensiv. Beobachten Sie Felsen- und Magellan-Pinguine, die sich ihren Lebensraum mit Kelpgänsen, Geierfalken, Königskormoranen sowie Schwarzbrauen- und Wanderalbatrossen teilen.
5-6. Tag Erholung auf See
Erweitern Sie Ihr Wissen bei einem spannenden Gespräch mit den Experten an Bord.
7-9. Tag Südgeorgien
Auf Südgeorgien leben Hunderttausende Königspinguine mit See-Elefanten und Pelzrobben an den Küsten und Steilhängen einträchtig nebeneinander. Überwältigende Naturschauspiele, die Sie nach einer Anlandung am schwarzen Ufer aus respektvollem Abstand beobachten.
10. Tag Erholung auf See
Nutzen Sie das Angebot Ihrer schwimmenden Unterkunft.
11-16. Tag Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln,
Weddellmeer und Antarktische Halbinsel Eine einsame, vergletscherte Welt in der Scotia Sea sind die Süd-Orkney-Inseln mit ihren Eiswüsten. Sie sind Heimat von Zügel- und Adelie-Pinguinen, die sich hier beobachten lassen. Mit Glück sichten Sie auch Eisberge, die vor den rauen Küsten treiben. Wie die Polarforscher leben, erfahren Sie in der argentinischen Station Orcadas (abhängig von Wetter und Genehmigung). Erleben Sie die Süd-Shetland-Inseln zwischen Eis und Ehrfurcht mit dem Zodiac und an Deck ganz intensiv.
Das Weddellmeer ist Heimat spektakulärer Eisformationen – ob als blau-weiss funkelnde Skulpturen, überdimensionale Tafeleisberge oder knirschender Packeisteppich. Vor der Antarktischen Halbinsel fährt Ihr Schiff mitten in die geflutete Caldera von Deception Island. In der Paradise Bay glitzern majestätische Gletscher. Imposant zeigt sich auch der Lemaire-Kanal, flankiert von bis zu 1000 m hohen Bergen.
17. Tag Fahrt durch die Drake Passage
Erleben Sie die aufregende Fahrt durch die berüchtigte Drake Passage, wo sich Abenteuer und Naturgewalt vereinen.
18-19. Tag Kap Hoorn, Chile
Das sagenhafte Ende der Welt: Kap Hoorn. Erlaubt das Wetter eine Zodiacanlandung, können Sie sich zu den gestandenen Entdeckern zählen, die ihren Fuss auf das geschichtsträchtige Kap gesetzt haben.
20. Tag Ushuaia – Buenos Aires, Argentinien
Am frühen Morgen Ankunft in Ushuaia. Anschliessend Check-out und Transfer zum Flughafen Ushuaia. Sonderflug zurück nach Buenos Aires. Anschliessend organisierte oder individuelle Rück-/Weiterreise.
Kreuzfahrt 20 Tage ab/bis Buenos Aires
- Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs
- Erfahrene Experten verschiedener Fachgebiete begleiten jede Reise
- Internationale Gourmetküche als Vollpension an Bord
- OCEAN SPA mit finnischer Meerblick-Sauna, Dampfsauna sowie Ruhebereich innen/aussen
- In jeder Kabine: Champagner zur Begrüssung, mit alkoholfreien Getränken täglich neu gefüllte Minibar (Junior- und Grand-Suiten mit zusätzlicher Auswahl), Kaffeemaschine (auf Wunsche Tee), 24-Stunden-Kabinenservice
- Leihweise an Bord: ein Fernglas und zwei Sets Nordic-Walking-Stöcke direkt in der Kabine, ausserdem warme Parkas, Gummistiefel
- Deutschsprachige Schiffs- und Expeditionsleitung sowie mehrheitlich deutschsprachige Servicecrew
- Sonderflug Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires in Economy Class
- Hafen- und Flughafengebühren
- Internationale Flüge von Zürich nach Buenos Aires und v.v.
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
- Der Routenverlauf entspricht exemplarisch der Reise vom 21.12.2024 und kann je nach Termin ggf. ändern.
- Empfehlung: Verlängern Sie Ihren Aufenthalt in Buenos Aires und lassen Sie sich von dieser pulsierenden Stadt beeindrucken. Wir beraten Sie gerne.
Preise
20 Tage / 19 Nächte ab CHF 19545.– / pro Person