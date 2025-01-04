Sonderflug von Buenos Aires von Ushuaia. Transfer vom Flughafen zum Schiff und anschliessend Check-in. Um 18 Uhr verlässt das Schiff den Hafen, um auf grosse Antarktisexpedition aufzubrechen.

Bei Ihren Zodiacanlandungen erleben Sie das Vogelparadies der Falkland-Inseln, in dem rund 60 Arten heimisch sind, ganz intensiv. Beobachten Sie Felsen- und Magellan-Pinguine, die sich ihren Lebensraum mit Kelpgänsen, Geierfalken, Königskormoranen sowie Schwarzbrauen- und Wanderalbatrossen teilen.

Auf Südgeorgien leben Hunderttausende Königspinguine mit See-Elefanten und Pelzrobben an den Küsten und Steilhängen einträchtig nebeneinander. Überwältigende Naturschauspiele, die Sie nach einer Anlandung am schwarzen Ufer aus respektvollem Abstand beobachten.

Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln,

Weddellmeer und Antarktische Halbinsel Eine einsame, vergletscherte Welt in der Scotia Sea sind die Süd-Orkney-Inseln mit ihren Eiswüsten. Sie sind Heimat von Zügel- und Adelie-Pinguinen, die sich hier beobachten lassen. Mit Glück sichten Sie auch Eisberge, die vor den rauen Küsten treiben. Wie die Polarforscher leben, erfahren Sie in der argentinischen Station Orcadas (abhängig von Wetter und Genehmigung). Erleben Sie die Süd-Shetland-Inseln zwischen Eis und Ehrfurcht mit dem Zodiac und an Deck ganz intensiv.

Das Weddellmeer ist Heimat spektakulärer Eisformationen – ob als blau-weiss funkelnde Skulpturen, überdimensionale Tafeleisberge oder knirschender Packeisteppich. Vor der Antarktischen Halbinsel fährt Ihr Schiff mitten in die geflutete Caldera von Deception Island. In der Paradise Bay glitzern majestätische Gletscher. Imposant zeigt sich auch der Lemaire-Kanal, flankiert von bis zu 1000 m hohen Bergen.