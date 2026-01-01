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Kreuzfahrten mit Oceania Cruises

Entdecken Sie die Top-Angebote von Oceania Cruises

Erleben Sie die Welt auf stilvolle Weise – mit den exklusiven Top-Angeboten von Oceania Cruises. Geniessen Sie luxuriöse Schiffe, ausgezeichnete Küche und faszinierende Routen zu den schönsten Zielen der Erde – jetzt zu besonders attraktiven Konditionen. Ob fernöstliche Traumziele oder Asien in allen Facetten – Oceania Cruises bringt Sie zu den verborgensten Häfen und schönsten Küsten der Welt. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie Service auf höchstem Niveau, während jedes Detail Ihrer Reise perfekt durchdacht ist.

Jetzt buchen & sparen. Sichern Sie sich Ihre Wunschkreuzfahrt mit Oceania zu einem unschlagbaren Preis. Diese gründlich ausgewählten und exklusiven Angebote sind zeitlich begrenzt – entdecken Sie jetzt Ihre Traumroute und lassen Sie sich von Luxus, Komfort und kulinarischer Exzellenz verzaubern.

Icon map22 Tage
Doha bis Singapur
ab CHF 4199.– / pro Person
ab Doha bis Singapur
Highlights: Glanzvolles Dubai, Mumbai – Herz Indiens, Paradiesische Malediven, Exotik Südostasiens
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
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