1 . Tag Yokohama, Einschiffung In Yokohama gehen Sie an Bord und geniessen den Blick auf die moderne Hafenlinie, während Sie Ihr neues schwimmendes Zuhause beziehen. Nach der Einschiffung bleibt Zeit für erste Entdeckungen an Deck und eine entspannte Einstimmung auf Ihre Reise.

2 . Tag Shimizu Shimizu begrüsst Sie mit eindrucksvoller Kulisse, denn bei klarem Wetter erscheint der majestätische Fuji am Horizont. Sie erkunden die Region und erleben eine harmonische Mischung aus Natur, Kultur und ruhigem Hafenflair.

3-4 . Tag Kobe Kobe präsentiert sich mit lebendigem Stadtleben, eleganten Hafenvierteln und grünen Hügeln im Hintergrund. Sie haben zwei Tage Zeit, die Stadt zu geniessen, lokale Spezialitäten zu probieren und die facettenreiche Atmosphäre zu erleben.

5 . Tag Kochi In Kochi entdecken Sie historische Stätten und traditionelle Märkte, die das authentische Flair der Region widerspiegeln. Ein Besuch beim imposanten Kochi-Schloss bietet Ihnen faszinierende Einblicke in die Vergangenheit der Stadt.

6 . Tag Erholung auf See Heute geniessen Sie einen entspannten Tag auf dem Meer und lassen die bisher gewonnenen Eindrücke nachwirken. Sie können an Bordaktivitäten teilnehmen oder sich in aller Ruhe zurücklehnen.

7 . Tag Nagasaki Nagasaki überrascht mit faszinierender Geschichte und friedvoller Gegenwart. Sie besuchen bedeutende kulturelle Orte und erleben gleichzeitig das ruhige, maritime Ambiente der Stadt.

8 . Tag Busan In Busan erwarten Sie weitläufige Strände, lebhafte Märkte und eine moderne Skyline. Sie entdecken die Vielfalt Südkoreas und erleben eine Atmosphäre, die Tradition und Gegenwart harmonisch verbindet.

9 . Tag Sakaiminato Sakaiminato empfängt Sie mit maritimem Charme und einer eindrucksvollen Küstenlandschaft. Die Stadt ist bekannt für ihre Kultur rund um japanische Folklore, die Sie bei einem Spaziergang durch die Strassen hautnah erleben.

10 . Tag Kanazawa Kanazawa begeistert mit eleganten Gartenanlagen, traditionellen Vierteln und kunstvoller Handwerkskultur. Sie haben Gelegenheit, durch historische Gassen zu schlendern und die ruhige Schönheit dieser Stadt zu entdecken.

11 . Tag Erholung auf See Während das Schiff weiter Richtung Norden gleitet, geniessen Sie einen Tag voller Ruhe. Nutzen Sie die Zeit, um sich zu erholen oder das Bordprogramm zu erleben.

12 . Tag Hakodate Hakodate beeindruckt mit einer Mischung aus japanischen und internationalen Einflüssen sowie einem huebschen Hafenbereich. Ein Besuch des Observatoriums bietet Ihnen einen herrlichen Blick über die Stadt und die umliegende Küste.

13 . Tag Miyako Miyako präsentiert Ihnen kristallklares Wasser und malerische Küstenabschnitte. Sie erleben eine ruhige Inselatmosphäre und haben Gelegenheit, die natürliche Schönheit dieser Region zu erkunden.

14 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag auf See lädt dazu ein, sich zurückzulehnen und die entspannte Bordstimmung zu geniessen. Vielleicht nutzen Sie eines der Wellnessangebote oder geniessen einfach den weiten Blick über den Ozean.

15 . Tag Tokyo, Ausschiffung In Tokyo endet Ihre Reise, und Sie verabschieden sich vom Schiff. Mit zahlreichen Eindrücken treten Sie Ihre Weiterreise an und nehmen Erinnerungen an japanische Städte, Küsten und Kulturen mit nach Hause.