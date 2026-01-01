Familienkreuzfahrten vom Spezialisten

Warum ein Schiff für Familien so praktisch ist

Einmal auspacken, jeden Tag ein neues Ziel: Genau das macht eine Kreuzfahrt mit Kindern so entspannt. Es gibt keine täglichen Kofferwechsel, keine langen Transfers und keine Diskussion darüber, welches Restaurant allen passt – die Mahlzeiten sind an Bord in der Regel im Reisepreis enthalten, und zwischen Buffet, Pool und Kinderclub findet auch der wählerischste Esser etwas. Dazu kommt ein Gefühl, das viele Eltern erst an Bord bemerken: Das Schiff ist ein überschaubarer, gut kontrollierter Raum. Ältere Kinder dürfen sich in abgemachten Bereichen frei bewegen, während Sie in Ruhe einen Kaffee trinken. Betreute Programme für verschiedene Altersgruppen nehmen Ihnen einen Teil des Tages ab, ohne dass die Familie ihren gemeinsamen Rhythmus verliert.

Welche Reedereien sich für Familien eignen

Familienfreundlich heisst nicht automatisch gross. Entscheidend sind das Betreuungsangebot, die Sprache an Bord und die Frage, ob Ihr Kind eher Wasserrutsche oder Naturbeobachtung sucht. Deutschsprachiges Bordleben und ein durchgehendes Kinderprogramm finden Sie zum Beispiel bei AIDA und TUI Cruises. Ein lebhaftes, mediterran geprägtes Bordleben mit vielen Familien bietet Costa, international und mit ausgebautem Angebot für Teenager fährt Princess Cruises. Reisen Sie mit älteren Kindern oder Jugendlichen, lohnt der Blick ins Premium-Segment oder auf Expeditionskreuzfahrten, wo statt Animation die Natur im Mittelpunkt steht. Klassische Luxusschiffe sind dagegen stark auf erwachsene Gäste ausgerichtet.

Kabinen-Konstellationen für Familien

Die günstigste Lösung ist meist die gemeinsame Kabine: Für maximal zwei Kinder lässt sich ein Oberbett einbauen, und bei vielen Angeboten reisen Kinder im Oberbett der Elternkabine ohne Aufpreis mit. Da die Kabine tagsüber ohnehin kaum genutzt wird, fällt der knappe Platz weniger ins Gewicht, als viele befürchten. Wer mehr Raum braucht, wählt eine Familienkabine oder zwei Kabinen mit Verbindungstür – so haben Jugendliche ihren eigenen Bereich, ohne dass Sie auf getrennten Decks wohnen. Ein Balkon ist mit kleinen Kindern angenehm, verlangt aber klare Regeln. Freizeiteinrichtungen und Kurse für Kinder werden meist separat verrechnet: Klären Sie vor der Buchung mit uns, was im Angebot enthalten ist.

Ferienzeiten, Verfügbarkeit und Routenwahl

Familien sind an die Schulferien gebunden, und genau dann ist die Nachfrage am höchsten. Frühes Buchen lohnt sich deshalb doppelt: für den Preis und vor allem für die Kabine, die Sie wirklich wollen – Familienkabinen und Kabinen mit Verbindungstür sind in den Ferienwochen zuerst vergeben. In den Sommerferien bieten sich das Mittelmeer und Nordeuropa an, mit kurzer Anreise, kinderfreundlichen Häfen und milden Temperaturen. In den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien lockt dagegen die Karibik, wo Trockenzeit herrscht und das Meer badewarm ist. Eine ruhige Variante für den ersten Versuch mit kleinen Kindern ist eine Flusskreuzfahrt mit kurzen Etappen.

Landausflüge mit Kindern planen

Planen Sie an Land kürzer, als Sie es ohne Kinder tun würden: ein Vormittag in der Altstadt, danach Strand oder zurück an Bord. Ausflüge, die über die Reederei laufen, haben einen praktischen Vorteil – verspätet sich der Bus, wartet das Schiff. Auf eigene Faust sind Sie flexibler und oft näher am Alltag des Ziellandes, sollten aber grosszügig Zeit bis zur Rückkehr einrechnen. Achten Sie auf Mindestalter und geforderte Kondition, und planen Sie bewusst Seetage ein, an denen niemand irgendwohin muss. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Schiff, Route und Ausflüge so zusammen, dass alles zum Alter Ihrer Kinder passt.