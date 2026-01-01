Familienkreuzfahrten vom Spezialisten
Mit zwei, drei oder mehr Kindern die Welt entdecken!
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Freizeitspass und Unterhaltung für Klein und Gross
Solange die Kinder in Ihrer Kabine schlafen und das Oberbett nutzen, kostet das nichts. Da Sie die meiste Zeit die Kabine ohnehin nur zum Schlafen nutzen, bedeutet das keinen Mangel an Komfort. Denn an Bord wie auf Landausflügen sind Sie so sehr beschäftigt, dass Ihnen das gar nicht auffallen wird. Animationsprogramme an Bord halten Sie und die ganze Familie beschäftigt.
All-inclusive-Angebote mit Kindern nutzen
Für Kinder bis 17 Jahren inklusive ist die Familienkreuzfahrt kostenlos, solange sie die Kabine mit den Eltern teilen. Für maximal zwei Kinder kann ein Oberbett in die Kabine gestellt werden. Freizeiteinrichtungen und Kurse für Kinder sind allerdings weiterhin separat kostenpflichtig. Ganz anders Mahlzeiten und Getränke – die sind im Angebot enthalten.
Familienkreuzfahrten planen: Reisezeit und Routen
Der grösste Vorteil einer Kreuzfahrt mit Kindern: Sie packen nur einmal aus und entdecken trotzdem fast jeden Tag ein neues Ziel. An Bord kümmern sich Kinderclubs mit Programmen für verschiedene Altersgruppen um den Nachwuchs, während die Eltern durchatmen – und gemeinsame Landausflüge machen aus jeder Etappe ein kleines Abenteuer. Bei der Routenwahl hilft der Blick auf die Schulferien: In den Sommerferien sind Mittelmeer und Nordeuropa beliebt, mit kurzer Anreise und kinderfreundlichen Häfen.
In den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien lockt dagegen die Karibik, wo von Dezember bis April Trockenzeit herrscht und das Meer badewarm ist. Welches Schiff sich für welche Altersstufe eignet, hängt vom Betreuungsangebot, von den Kabinentypen und der Ausstattung ab; Mindestalter und Details unterscheiden sich je nach Reederei – unsere Spezialisten kennen die Unterschiede und finden das passende Schiff für Ihre Familie. Inspiration für Ferien an Land und auf dem Wasser bietet unsere Hub-Seite Familienferien; eine Karibik-Kreuzfahrt lässt sich zudem ideal mit Badeferien verbinden, zum Beispiel mit Familienferien in der Dominikanischen Republik.
Häufige Fragen zu Familienkreuzfahrten
Für welches Alter eignet sich eine Kreuzfahrt?
Grundsätzlich für alle Altersstufen: Viele Schiffe bieten Betreuung und Programme für verschiedene Altersgruppen, vom Kleinkind bis zum Teenager. Die genauen Alters- und Betreuungsregelungen unterscheiden sich je nach Reederei – fragen Sie unsere Spezialisten nach dem passenden Schiff für Ihre Familie.
Welche Route passt zu unseren Schulferien?
In den Sommerferien bieten sich Mittelmeer und Nordeuropa mit kurzer Anreise an, in den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien die Karibik mit ihrer Trockenzeit von Dezember bis April.
Worauf sollten wir bei der Kabinenwahl achten?
Familienkabinen, Verbindungskabinen oder Kabinen mit zusätzlichen Betten: Das Angebot hängt vom Schiff ab. Wichtig sind Lage, Grösse und die Nähe zu Pool und Kinderclub. Weitere Ideen für Ferien mit Kindern finden Sie auf unserer Übersicht Familienferien – etwa Familienferien auf Hawaii, die sich mit einer Kreuzfahrt durch die Inselwelt kombinieren lassen.
Warum ein Schiff für Familien so praktisch ist
Einmal auspacken, jeden Tag ein neues Ziel: Genau das macht eine Kreuzfahrt mit Kindern so entspannt. Es gibt keine täglichen Kofferwechsel, keine langen Transfers und keine Diskussion darüber, welches Restaurant allen passt – die Mahlzeiten sind an Bord in der Regel im Reisepreis enthalten, und zwischen Buffet, Pool und Kinderclub findet auch der wählerischste Esser etwas. Dazu kommt ein Gefühl, das viele Eltern erst an Bord bemerken: Das Schiff ist ein überschaubarer, gut kontrollierter Raum. Ältere Kinder dürfen sich in abgemachten Bereichen frei bewegen, während Sie in Ruhe einen Kaffee trinken. Betreute Programme für verschiedene Altersgruppen nehmen Ihnen einen Teil des Tages ab, ohne dass die Familie ihren gemeinsamen Rhythmus verliert.
Welche Reedereien sich für Familien eignen
Familienfreundlich heisst nicht automatisch gross. Entscheidend sind das Betreuungsangebot, die Sprache an Bord und die Frage, ob Ihr Kind eher Wasserrutsche oder Naturbeobachtung sucht. Deutschsprachiges Bordleben und ein durchgehendes Kinderprogramm finden Sie zum Beispiel bei AIDA und TUI Cruises. Ein lebhaftes, mediterran geprägtes Bordleben mit vielen Familien bietet Costa, international und mit ausgebautem Angebot für Teenager fährt Princess Cruises. Reisen Sie mit älteren Kindern oder Jugendlichen, lohnt der Blick ins Premium-Segment oder auf Expeditionskreuzfahrten, wo statt Animation die Natur im Mittelpunkt steht. Klassische Luxusschiffe sind dagegen stark auf erwachsene Gäste ausgerichtet.
Kabinen-Konstellationen für Familien
Die günstigste Lösung ist meist die gemeinsame Kabine: Für maximal zwei Kinder lässt sich ein Oberbett einbauen, und bei vielen Angeboten reisen Kinder im Oberbett der Elternkabine ohne Aufpreis mit. Da die Kabine tagsüber ohnehin kaum genutzt wird, fällt der knappe Platz weniger ins Gewicht, als viele befürchten. Wer mehr Raum braucht, wählt eine Familienkabine oder zwei Kabinen mit Verbindungstür – so haben Jugendliche ihren eigenen Bereich, ohne dass Sie auf getrennten Decks wohnen. Ein Balkon ist mit kleinen Kindern angenehm, verlangt aber klare Regeln. Freizeiteinrichtungen und Kurse für Kinder werden meist separat verrechnet: Klären Sie vor der Buchung mit uns, was im Angebot enthalten ist.
Ferienzeiten, Verfügbarkeit und Routenwahl
Familien sind an die Schulferien gebunden, und genau dann ist die Nachfrage am höchsten. Frühes Buchen lohnt sich deshalb doppelt: für den Preis und vor allem für die Kabine, die Sie wirklich wollen – Familienkabinen und Kabinen mit Verbindungstür sind in den Ferienwochen zuerst vergeben. In den Sommerferien bieten sich das Mittelmeer und Nordeuropa an, mit kurzer Anreise, kinderfreundlichen Häfen und milden Temperaturen. In den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien lockt dagegen die Karibik, wo Trockenzeit herrscht und das Meer badewarm ist. Eine ruhige Variante für den ersten Versuch mit kleinen Kindern ist eine Flusskreuzfahrt mit kurzen Etappen.
Landausflüge mit Kindern planen
Planen Sie an Land kürzer, als Sie es ohne Kinder tun würden: ein Vormittag in der Altstadt, danach Strand oder zurück an Bord. Ausflüge, die über die Reederei laufen, haben einen praktischen Vorteil – verspätet sich der Bus, wartet das Schiff. Auf eigene Faust sind Sie flexibler und oft näher am Alltag des Ziellandes, sollten aber grosszügig Zeit bis zur Rückkehr einrechnen. Achten Sie auf Mindestalter und geforderte Kondition, und planen Sie bewusst Seetage ein, an denen niemand irgendwohin muss. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Schiff, Route und Ausflüge so zusammen, dass alles zum Alter Ihrer Kinder passt.
Kreuzfahrten eignen sich grundsätzlich für Familien mit Kindern jeden Alters, vom Kleinkind bis zum Teenager. Das Mindestalter und die Details unterscheiden sich jedoch je nach Reederei. Welches Schiff zu welcher Altersstufe passt, hängt vom Betreuungsangebot, den Kabinentypen und der Ausstattung ab – unsere Spezialisten beraten Sie gerne.
Das hängt vom Fahrgebiet ab: Häfen im Mittelmeer erreichen Sie ab der Schweiz in rund 2 Stunden, auch Nordeuropa liegt nur einen kurzen Flug entfernt. Für eine Karibik-Kreuzfahrt rechnen Sie mit rund 10 Stunden Flugzeit. Gerade mit kleineren Kindern lohnt sich deshalb ein Fahrgebiet mit kurzer Anreise.
Im Mittelmeer und in weiten Teilen Nordeuropas gibt es keine oder kaum eine Zeitverschiebung zur Schweiz – ideal für Familien mit kleinen Kindern. In der Karibik beträgt die Zeitverschiebung je nach Jahreszeit 5 bis 6 Stunden hinter der Schweizer Zeit. Kinder gewöhnen sich in der Regel innert weniger Tage an den neuen Rhythmus.
In den Sommerferien sind Mittelmeer und Nordeuropa beliebt – mit kurzer Anreise und kinderfreundlichen Häfen. In den Weihnachts-, Sport- und Frühlingsferien lockt dagegen die Karibik: Von Dezember bis April herrscht dort Trockenzeit und das Meer ist badewarm. So finden Sie in fast jeder Schulferienwoche ein passendes Fahrgebiet.
Ja, an Bord kümmern sich Kinderclubs mit Programmen für verschiedene Altersgruppen um den Nachwuchs, während die Eltern durchatmen können. Animationsprogramme halten die ganze Familie beschäftigt, und gemeinsame Landausflüge machen aus jeder Etappe ein kleines Abenteuer. Das Betreuungsangebot unterscheidet sich je nach Schiff und Reederei.
Grundsätzlich ist jedes Alter möglich, entscheidend ist das Betreuungsangebot an Bord. Für kleinere Kinder eignen sich Schiffe mit Kinderclubs, die bereits die jüngsten Altersgruppen abdecken, sowie Routen mit wenigen Seetagen. Ältere Kinder und Jugendliche profitieren von eigenen Teenager-Bereichen und aktiveren Landprogrammen. Wir prüfen für Sie, welches Schiff die Altersstufen Ihrer Familie wirklich abdeckt.
Bei vielen Angeboten reisen Kinder ohne Aufpreis mit, solange sie ein Oberbett in der Elternkabine nutzen; eingebaut werden können in der Regel maximal zwei Oberbetten. Mahlzeiten und Getränke sind je nach Angebot enthalten, Freizeiteinrichtungen und Kurse für Kinder werden hingegen separat verrechnet. Welche Bedingungen konkret gelten, unterscheidet sich von Reederei zu Reederei – fragen Sie uns vor der Buchung.
So früh wie möglich, denn Familien reisen in den Schulferien und konkurrieren um dieselben Termine. Familienkabinen und Kabinen mit Verbindungstür sind in diesen Wochen zuerst vergeben, und Frühbucherangebote helfen zusätzlich beim Preis. Wer flexibel ist, findet auch kurzfristig gute Gelegenheiten – dann allerdings mit Einschränkungen bei Kabinenwahl und Route.
Ausflüge der Reederei haben den Vorteil, dass das Schiff bei Verspätungen auf die Gruppe wartet – mit Kindern ein beruhigender Gedanke. Auf eigene Faust sind Sie flexibler und oft näher am Alltag des Ziellandes, sollten aber genügend Zeitreserve bis zur Rückkehr an Bord einplanen. Achten Sie in beiden Fällen auf Mindestalter, Dauer und geforderte Kondition.
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