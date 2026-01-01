Atlantische Wunderwelten entdecken ab Sao Miguel
Atlantische Wunderwelten entdecken ab Sao Miguel
ab CHF 9673.– / pro Person
ab Sao Miguel bis Hamburg
Highlights:
- Azoren mit Vulkanlandschaften sowie Wal- und Delfinbeobachtungen
- Alle fünf Kanalinseln auf einer Reise vereint
- Helgoland und seine einzigartige Vogelwelt per Zodiac entdecken
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Ponta Delgada
Einschiffung auf den Azoren. Die grüne Vulkaninsel São Miguel bildet den Auftakt Ihrer abwechslungsreichen Expedition durch den Atlantik.
2. Tag Pico
Die Insel Pico wird vom höchsten Berg Portugals dominiert. Vulkanlandschaften, Lavastein-Weinberge und die Geschichte des Walfangs prägen diesen spannenden Expeditionstag.
3. Tag Faial
In Horta erleben Sie maritimes Flair pur. Die berühmte Hafenpromenade mit ihren von Seglern hinterlassenen Kunstwerken und der Blick auf den Pico machen den Besuch unvergesslich.
4. Tag Terceira
Die historische Insel beeindruckt mit dem UNESCO-Welterbe Angra do Heroísmo, vulkanischen Landschaften und einer reichen Entdeckergeschichte.
5-6. Tag Tage auf See
7. Tag Porto
Von Leixões aus entdecken Sie die traditionsreiche Stadt Porto mit ihren historischen Gassen, dem berühmten Portwein und ihrer eindrucksvollen Lage am Douro.
8. Tag Vigo
Die Hafenstadt in Galicien verbindet maritimes Flair mit spanischer Lebensfreude, einer reizvollen Altstadt und ausgezeichneter Gastronomie.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Douarnenez
Die bretonische Küstenstadt empfängt Sie mit rauer Schönheit, maritimer Tradition und typisch französischem Charme.
11. Tag Jersey
Die grösste Kanalinsel begeistert mit spektakulären Küstenlandschaften, subtropischer Vegetation und charmanten Hafenorten.
12. Tag Herm
Die autofreie Insel Herm zählt zu den versteckten Juwelen der Kanalinseln. Ruhe, Natur und wunderschöne Küstenwege prägen den Aufenthalt.
13. Tag Sark
Dramatische Klippen, grüne Landschaften und eine ursprüngliche Atmosphäre machen Sark zu einem der eindrucksvollsten Ziele der Reise.
14. Tag Alderney
Die nördlichste Kanalinsel fasziniert mit ihrer wilden Natur, Seevogelkolonien und abwechslungsreichen Küstenformationen.
15. Tag Tag auf See
16. Tag Helgoland
Deutschlands einzige Hochseeinsel erwartet Sie mit markanten roten Felsen, einer beeindruckenden Vogelwelt und echtem Expeditionscharakter.
17. Tag Hamburg
Ankunft in Hamburg und Ausschiffung. Eine aussergewöhnliche Reise von den Azoren über die Kanalinseln bis in die Hansestadt geht zu Ende.
Im Preis inbegriffen
- Luxuriöse Kabine mit 24-Stunden-Kabinenservice
- Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
- Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
- Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
- Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
- Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
- Deutschsprachige Schiffs- & Expeditionsleitung
- Geführte Wanderungen & Zodiacfahrten mit Experten ab/bis Schiff
- Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
- Hafensteuern und Gebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 9673.– / pro Person