1 . Tag Ponta Delgada Einschiffung auf den Azoren. Die grüne Vulkaninsel São Miguel bildet den Auftakt Ihrer abwechslungsreichen Expedition durch den Atlantik.

2 . Tag Pico Die Insel Pico wird vom höchsten Berg Portugals dominiert. Vulkanlandschaften, Lavastein-Weinberge und die Geschichte des Walfangs prägen diesen spannenden Expeditionstag.

3 . Tag Faial In Horta erleben Sie maritimes Flair pur. Die berühmte Hafenpromenade mit ihren von Seglern hinterlassenen Kunstwerken und der Blick auf den Pico machen den Besuch unvergesslich.

4 . Tag Terceira Die historische Insel beeindruckt mit dem UNESCO-Welterbe Angra do Heroísmo, vulkanischen Landschaften und einer reichen Entdeckergeschichte.

5-6 . Tag Tage auf See

7 . Tag Porto Von Leixões aus entdecken Sie die traditionsreiche Stadt Porto mit ihren historischen Gassen, dem berühmten Portwein und ihrer eindrucksvollen Lage am Douro.

8 . Tag Vigo Die Hafenstadt in Galicien verbindet maritimes Flair mit spanischer Lebensfreude, einer reizvollen Altstadt und ausgezeichneter Gastronomie.

9 . Tag Tag auf See

10 . Tag Douarnenez Die bretonische Küstenstadt empfängt Sie mit rauer Schönheit, maritimer Tradition und typisch französischem Charme.

11 . Tag Jersey Die grösste Kanalinsel begeistert mit spektakulären Küstenlandschaften, subtropischer Vegetation und charmanten Hafenorten.

12 . Tag Herm Die autofreie Insel Herm zählt zu den versteckten Juwelen der Kanalinseln. Ruhe, Natur und wunderschöne Küstenwege prägen den Aufenthalt.

13 . Tag Sark Dramatische Klippen, grüne Landschaften und eine ursprüngliche Atmosphäre machen Sark zu einem der eindrucksvollsten Ziele der Reise.

14 . Tag Alderney Die nördlichste Kanalinsel fasziniert mit ihrer wilden Natur, Seevogelkolonien und abwechslungsreichen Küstenformationen.

15 . Tag Tag auf See

16 . Tag Helgoland Deutschlands einzige Hochseeinsel erwartet Sie mit markanten roten Felsen, einer beeindruckenden Vogelwelt und echtem Expeditionscharakter.

17 . Tag Hamburg Ankunft in Hamburg und Ausschiffung. Eine aussergewöhnliche Reise von den Azoren über die Kanalinseln bis in die Hansestadt geht zu Ende.