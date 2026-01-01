Weltberühmte Sehenswürdigkeiten am Nil

Sie müssen kein Geschichtshistoriker sein, damit Sie Transarabien in den Ferienbann zieht. Die zahlreichen Ausgrabungsstätten sowie die Pyramiden von Gizeh stellen die Höhepunkte jeder Ägyptenreise dar. Auch Ausflüge nach Kairo sind während einer Suez-Kreuzfahrt möglich. Die Kulturschätze, die es dort in Museen und in Form von weltbekannten Bauwerken zu bestaunen gibt, sind atemberaubend. Doch es lässt sich weitaus mehr entdecken. Die lebendige und über 4.000-jährige Geschichte ist auf Schritt und Tritt präsent.

Moscheen, Festungsanlagen, Zitadellen und bunte Basare finden sich an vielen Stellen der Region. Unsere Spezialisten entführen Sie an Orte nicht nur im Niltal. Diese liegen mitunter ausserhalb der touristisch erschlossenen Pfade und haben sich das orientalische Flair von tausend und einer Nacht bewahrt.