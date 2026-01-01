Faszinierendes Transarabien: Ferien vom Spezialisten
Transarabien und Kreuzfahrtreisen auf dem Suezkanal
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Weltberühmte Sehenswürdigkeiten am Nil
Sie müssen kein Geschichtshistoriker sein, damit Sie Transarabien in den Ferienbann zieht. Die zahlreichen Ausgrabungsstätten sowie die Pyramiden von Gizeh stellen die Höhepunkte jeder Ägyptenreise dar. Auch Ausflüge nach Kairo sind während einer Suez-Kreuzfahrt möglich. Die Kulturschätze, die es dort in Museen und in Form von weltbekannten Bauwerken zu bestaunen gibt, sind atemberaubend. Doch es lässt sich weitaus mehr entdecken. Die lebendige und über 4.000-jährige Geschichte ist auf Schritt und Tritt präsent.
Moscheen, Festungsanlagen, Zitadellen und bunte Basare finden sich an vielen Stellen der Region. Unsere Spezialisten entführen Sie an Orte nicht nur im Niltal. Diese liegen mitunter ausserhalb der touristisch erschlossenen Pfade und haben sich das orientalische Flair von tausend und einer Nacht bewahrt.
Beste Reisezeit: Herbst und Frühjahr
Ägypten liegt in Nordafrika, somit fällt das Klima heiss und trocken aus. In der Sommerzeit knackt das Quecksilber im Landesinneren gelegentlich die 40-Grad-Marke. Die Klimaverhältnisse weichen jedoch in einigen Regionen ab. Dazu gehören das Nildelta und die Badeorte rund ums Rote Meer. In den Küstenregionen ist es nicht unbedingt frischer, doch die stetige Meeresbrise sorgt für willkommene Abkühlung.
Während die Tagestemperaturen im Sommer auf 35 °C klettern, so pendeln sie sich im Frühjahr und im Herbst bei etwa 24 °C ein. Von gelegentlichen Niederschlägen in den Wintermonaten abgesehen, erwartet Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit blauer Himmel an jedem Ihrer Ferientage.
Ferien in Transarabien: mit dem Schiff durch die Wüste
Die künstlich angelegte Wasserstrasse verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Mit einer Gesamtlänge von 193 Kilometern bildet sie die Grenze zwischen Afrika und Asien. Der Kanal verkürzt den Seeweg zwischen dem Nordatlantik und dem Indischen Ozean erheblich. Schiffe ersparen sich den Riesenumweg entlang der südlichen Spitze Afrikas. Doch nicht nur für internationale Reedereien ist die Wasserstrasse interessant, auch der Tourismus hat sie erobert. Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe verkehren regelmässig auf dem Suezkanal.
Kein Wunder, denn so geschickt verbindet kaum ein anderes Verkehrsmittel Komfort, erholsame und erlebnisreiche Ferien. Eine Suez-Kreuzfahrt lässt sich hervorragend mit Badeaufenthalten in Ägypten oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten kombinieren.
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