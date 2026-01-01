Premium: die Mitte zwischen Volumen und Luxus

Das Premium-Segment liegt genau zwischen den grossen Volumenschiffen und der kleinen Ultra-Luxusklasse. Entscheidend ist dabei weniger die Ausstattung einer einzelnen Kabine als das Verhältnis von Raum zu Gästezahl: Premium-Schiffe sind mittelgross, die Decks wirken auch bei voller Belegung selten überfüllt, und an Bord geht es spürbar ruhiger zu als auf Schiffen, die auf Masse und Animation ausgelegt sind. Sie erhalten gehobene Kulinarik, aufmerksamen Service und sorgfältig ausgearbeitete Routen, ohne dafür das Preisniveau der obersten Klasse tragen zu müssen. Einen Überblick über alle Kreuzfahrtwelten gibt Ihnen unsere Kreuzfahrt-Übersicht.

Diese Marken prägen das Premium-Segment

Innerhalb des Segments unterscheiden sich die Reedereien deutlich, und genau diese Unterschiede entscheiden über Ihr Bordgefühl. Princess Cruises steht für ein klassisch internationales Bordleben mit grosser Auswahl an Fahrgebieten und breitem Unterhaltungsprogramm – ein guter Einstieg, wenn Sie Premium zum ersten Mal ausprobieren. Oceania Cruises setzt den Schwerpunkt auf Kulinarik und ausgedehnte Landerlebnisse; die Schiffe sind kleiner, das Publikum reisegewohnt und ruhig. Cunard Line pflegt die britische Ozeanliner-Tradition mit Gala-Abenden, Afternoon Tea und einem bewusst formelleren Rahmen. Explora Journeys vertritt eine moderne, zurückhaltende Auslegung mit reinem Suiten-Konzept und steht damit bereits an der Schwelle zur Luxusklasse.

Kulinarik, Komfort und Bordleben

Unsere Premium-Schiffe verbinden Tradition und Moderne. Grosszügige Kabinen bieten allen Komfort, und die zahlreichen Restaurants laden zu kulinarischen Genüssen vom leichten Snack bis zum Gourmet-Dinner ein. Weite Sonnendecks sowie mehrere Swimming- und Whirlpools laden zum Relaxen ein, dazu kommen Fitnesscenter und ein Spa- und Wellnessbereich. Unterhaltung finden Sie im Theater, im Kino und in der Bibliothek. Der Unterschied zum Volumensegment zeigt sich vor allem im Alltag an Bord: entspanntere Restaurantzeiten, mehr Rückzugsorte an Deck und ein Serviceteam, das mehr Zeit für den einzelnen Gast hat.

Typische Fahrgebiete der Premium-Flotte

Premium-Schiffe sind klassische Weltenbummler: Sie fahren im Sommer das Mittelmeer und Nordeuropa mit Norwegen, Ostsee und Island, im Winter die Karibik und Zentralamerika samt Panamakanal. Dazu kommen Saisons in Asien, in Australien und Neuseeland sowie Routen in die Südsee, nach Hawaii, Kanada und Südamerika. Weil die Schiffe mittelgross sind, erreichen sie auch Häfen, die den grössten Einheiten verschlossen bleiben. Wer noch weiter denkt, findet im Premium-Segment ausserdem lange Etappen bis hin zu ganzen Weltreisen.

Für wen Premium die richtige Wahl ist

Premium passt zu Paaren, Alleinreisenden und Freundesgruppen, die Komfort, Ruhe und gutes Essen schätzen, sich aber nicht in ein starres Luxus-Korsett setzen lassen wollen. Nach oben grenzt sich das Segment gegen die Luxus-Kreuzfahrten ab: dort sind die Schiffe nochmals kleiner, der Personalschlüssel höher und Leistungen wie Getränke oder Ausflüge meist umfassend inkludiert. Nach unten unterscheidet es sich von den lebhaften, familienorientierten Volumenschiffen wie AIDA oder TUI Cruises, die mit mehr Gästen, mehr Programm und einem entsprechend belebteren Bordklima fahren. Unsere Spezialisten ordnen für Sie ein, welche Reederei zu Ihren Erwartungen passt – und sagen Ihnen ehrlich, wenn ein anderes Segment die bessere Wahl wäre.