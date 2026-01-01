Premium-Kreuzfahrten für Kenner
Luxus-Ferien im Viersternehotel vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Elegante und moderne Premium-Kreuzfahrtschiffe
Unsere Schiffe zeichnen sich durch eine Verbindung von Tradition und Moderne aus. Grosszügige Kabinen bieten allen Komfort und die zahlreichen Restaurants laden zu kulinarischen Genüssen von leichten Snacks bis hin zum Gourmet-Dinner ein. Relaxen Sie auf weiten Sonnendecks, mehreren Swimming- und Whirlpools und gönnen Sie sich einen Besuch im Fitnesscenter sowie im Spa- und Wellnessbereich. Unterhaltung finden Sie im Theater, Kino und in einer Bibliothek.
Premium: die Mitte zwischen Volumen und Luxus
Das Premium-Segment liegt genau zwischen den grossen Volumenschiffen und der kleinen Ultra-Luxusklasse. Entscheidend ist dabei weniger die Ausstattung einer einzelnen Kabine als das Verhältnis von Raum zu Gästezahl: Premium-Schiffe sind mittelgross, die Decks wirken auch bei voller Belegung selten überfüllt, und an Bord geht es spürbar ruhiger zu als auf Schiffen, die auf Masse und Animation ausgelegt sind. Sie erhalten gehobene Kulinarik, aufmerksamen Service und sorgfältig ausgearbeitete Routen, ohne dafür das Preisniveau der obersten Klasse tragen zu müssen. Einen Überblick über alle Kreuzfahrtwelten gibt Ihnen unsere Kreuzfahrt-Übersicht.
Diese Marken prägen das Premium-Segment
Innerhalb des Segments unterscheiden sich die Reedereien deutlich, und genau diese Unterschiede entscheiden über Ihr Bordgefühl. Princess Cruises steht für ein klassisch internationales Bordleben mit grosser Auswahl an Fahrgebieten und breitem Unterhaltungsprogramm – ein guter Einstieg, wenn Sie Premium zum ersten Mal ausprobieren. Oceania Cruises setzt den Schwerpunkt auf Kulinarik und ausgedehnte Landerlebnisse; die Schiffe sind kleiner, das Publikum reisegewohnt und ruhig. Cunard Line pflegt die britische Ozeanliner-Tradition mit Gala-Abenden, Afternoon Tea und einem bewusst formelleren Rahmen. Explora Journeys vertritt eine moderne, zurückhaltende Auslegung mit reinem Suiten-Konzept und steht damit bereits an der Schwelle zur Luxusklasse.
Kulinarik, Komfort und Bordleben
Unsere Premium-Schiffe verbinden Tradition und Moderne. Grosszügige Kabinen bieten allen Komfort, und die zahlreichen Restaurants laden zu kulinarischen Genüssen vom leichten Snack bis zum Gourmet-Dinner ein. Weite Sonnendecks sowie mehrere Swimming- und Whirlpools laden zum Relaxen ein, dazu kommen Fitnesscenter und ein Spa- und Wellnessbereich. Unterhaltung finden Sie im Theater, im Kino und in der Bibliothek. Der Unterschied zum Volumensegment zeigt sich vor allem im Alltag an Bord: entspanntere Restaurantzeiten, mehr Rückzugsorte an Deck und ein Serviceteam, das mehr Zeit für den einzelnen Gast hat.
Typische Fahrgebiete der Premium-Flotte
Premium-Schiffe sind klassische Weltenbummler: Sie fahren im Sommer das Mittelmeer und Nordeuropa mit Norwegen, Ostsee und Island, im Winter die Karibik und Zentralamerika samt Panamakanal. Dazu kommen Saisons in Asien, in Australien und Neuseeland sowie Routen in die Südsee, nach Hawaii, Kanada und Südamerika. Weil die Schiffe mittelgross sind, erreichen sie auch Häfen, die den grössten Einheiten verschlossen bleiben. Wer noch weiter denkt, findet im Premium-Segment ausserdem lange Etappen bis hin zu ganzen Weltreisen.
Für wen Premium die richtige Wahl ist
Premium passt zu Paaren, Alleinreisenden und Freundesgruppen, die Komfort, Ruhe und gutes Essen schätzen, sich aber nicht in ein starres Luxus-Korsett setzen lassen wollen. Nach oben grenzt sich das Segment gegen die Luxus-Kreuzfahrten ab: dort sind die Schiffe nochmals kleiner, der Personalschlüssel höher und Leistungen wie Getränke oder Ausflüge meist umfassend inkludiert. Nach unten unterscheidet es sich von den lebhaften, familienorientierten Volumenschiffen wie AIDA oder TUI Cruises, die mit mehr Gästen, mehr Programm und einem entsprechend belebteren Bordklima fahren. Unsere Spezialisten ordnen für Sie ein, welche Reederei zu Ihren Erwartungen passt – und sagen Ihnen ehrlich, wenn ein anderes Segment die bessere Wahl wäre.
Auf den Spuren der grossen Entdecker
ab CHF 6683.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Reykjavik
Highlights: Lofoten, Tromsø und das Nordkap entdecken, Mitternachtssonne im hohen Norden Norwegens, Islands wilde...
14 Tage / 13 Nächte
Australien & Neuseeland Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Sydney
Highlights: Erleben Sie den imposanten Fiordland National Park in Neuseeland, Lassen Sie sich von dynamischen Städten...
15 Tage / 14 Nächte
Einmal um die Welt. Unzählige Erinnerungen.
ab CHF 22960.– / pro Person
ab/bis Southampton
Highlights: 113 Nächte Weltreise an Bord der Queen Elizabeth, Übernachtaufenthalte in Metropolen wie Kapstadt,...
114 Tage / 113 Nächte
Endlose Traumstrände der Karibik
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Great Stirrup Cay, die Privatinsel von NCL, Der erste Aqua Slidecoaster auf See an Bord der neuen...
8 Tage / 7 Nächte
Entdecken Sie die Vielfalt Japans
ab CHF 5159.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der Norwegian Spirit, Alle vier Hauptinseln Japans auf einer Route, Start...
14 Tage / 13 Nächte
Entdeckerreise durch den Panamakanal
ab CHF 4390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Festungsstadt Cartagena, Panamakanal, Idyllische Fischerdörfer, Bucht von «Lands End»
19 Tage / 18 Nächte
Faszination Transatlantik
ab CHF 790.– / pro Person
ab Southampton bis New York
Highlights: Transatlantik Kreuzfahrt, Hochsee-Planetarium, Abwechslungsreiches Angebot an Bord, Ikonisches...
8 Tage / 7 Nächte
Faszination zwischen Tradition und Moderne
ab CHF 3719.– / pro Person
ab Seoul bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der «Norwegian Jade», Korea und Japan erleben – zwei Länder auf einer...
10 Tage / 9 Nächte
Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit
ab CHF 7712.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights: Japan von Kyoto bis Kagoshima entdecken, Südkorea mit Busan, Jeju und Seoul erleben, Shanghai –...
15 Tage / 14 Nächte
Inselwelten Hawaiis
ab CHF 2802.– / pro Person
ab/bis Honolulu
Highlights: Vielfältige Restauranterlebnisse ohne feste Tischzeiten, Preisgekröntes Entertainment, Aqua Parks,...
8 Tage / 7 Nächte
Südseeträume und türkisfarbene Lagunen erleben
ab CHF 4830.– / pro Person
ab Papeete bis Lautoka
Highlights: Entspanntes Premium-Schiff «Norwegian Spirit», Bora Bora und Moorea – ikonische Südsee-Lagunen,...
13 Tage / 12 Nächte
Trauminseln und exotische Farben erleben
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Brandneue «Norwegian Luna», 10-stöckige Free-Fall Rutsche, St. Thomas – Hafenstadt mit Shopping und...
8 Tage / 7 Nächte
Von Alaska nach Japan
ab CHF 1507.– / pro Person
ab Seattle bis Yokohama
Highlights: Seattle - Heimat der ersten Starbucks-Filiale, Majestätisches Alaska mit Gletschern und Fjorden,...
16 Tage / 15 Nächte
Von Fernost in die Wildnis Alaskas
ab CHF 5722.– / pro Person
ab Tokyo bis Vancouver
Highlights: Nordjapan mit Sendai, Miyako und Hokkaido, Hubbard Glacier hautnah erleben, Alaska von Kodiak bis...
17 Tage / 16 Nächte
Von Paris nach Barcelona – Europas Küstenvielfalt erleben
ab CHF 4522.– / pro Person
ab Le Havre bis Barcelona
Highlights: Genuss‑ und Kulturroute entlang Frankreichs und der Iberischen Halbinsel, Längere Aufenthalte in...
15 Tage / 14 Nächte
Zwischen Dschungel, Pazifik und Kultur reisen
ab CHF 3244.– / pro Person
ab Miami bis Los Angeles
Highlights: Die «Norwegian Joy» – mit Go-Kartbahn, Panama‑Kanal – spektakulärer Wasserweg , Cartagena...
16 Tage / 15 Nächte
Premium-Schiffe sind mittelgross, bieten deutlich mehr Raum pro Gast als Volumenschiffe und behalten dabei ein breites Angebot an Bord. Luxusschiffe fahren nochmals kleiner, mit höherem Personalschlüssel und meist umfassend inkludierten Leistungen wie Getränken, Trinkgeldern oder Ausflügen. Im Premium-Segment bezahlen Sie einzelne Zusatzleistungen häufiger separat und reisen dafür zu einem tieferen Grundpreis.
Zum Premium-Segment gehören bei uns unter anderem Princess Cruises, Oceania Cruises, Cunard Line und Explora Journeys. Sie unterscheiden sich vor allem in Bordstil und Publikum: klassisch international, kulinarisch ausgerichtet, britisch-traditionell oder modern und zurückhaltend. Welche Reederei zu Ihnen passt, hängt weniger vom Schiff selbst ab als von Ihren Erwartungen an Atmosphäre, Kleiderordnung und Routenlänge.
Premium-Schiffe haben in der Regel auch Angebote für Kinder, ihr Schwerpunkt liegt jedoch auf Erwachsenen, die Ruhe, Kulinarik und ausgearbeitete Routen suchen. Brauchen Ihre Kinder viel Programm und Gleichaltrige an Bord, sind Sie auf den grösseren, lebhafteren Schiffen meist besser aufgehoben. Einen Überblick dazu finden Sie bei unseren Familien-Kreuzfahrten.
Wenn Sie Natur, Tierwelt und Anlandungen in abgelegenen Regionen suchen, führen Expeditionsreisen weiter als jedes Premium-Schiff. Für kurze Etappen, viele Städte und kleine Gästezahlen sind Flusskreuzfahrten die ruhigere Variante. Unsere Spezialisten vergleichen die Möglichkeiten gerne mit Ihnen, bevor Sie sich festlegen.
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