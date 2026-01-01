Kreuzfahrten mit Cunard Line
Die grossen Ocean Liner des 21. Jahrhunderts
Einmal um die Welt. Unzählige Erinnerungen.
ab CHF 22960.– / pro Person
ab/bis Southampton
Highlights: 113 Nächte Weltreise an Bord der Queen Elizabeth, Übernachtaufenthalte in Metropolen wie Kapstadt,...
114 Tage / 113 Nächte
Faszination Transatlantik
ab CHF 790.– / pro Person
ab Southampton bis New York
Highlights: Transatlantik Kreuzfahrt, Hochsee-Planetarium, Abwechslungsreiches Angebot an Bord, Ikonisches...
8 Tage / 7 Nächte
Britische Linien-Tradition seit Sir Samuel Cunard
Die Geschichte der Cunard Line beginnt mit Sir Samuel Cunard, einem kanadischen Geschäftsmann von eher zurückhaltender Natur, der Mitte des 19. Jahrhunderts das Potenzial eines Liniendienstes zwischen Grossbritannien und Amerika erkannte. Mit seinem ersten Schiff, der BRITANNIA, eröffnete er ab Liverpool den ersten Linienverkehr über den Atlantik und transportierte fortan die königliche Post in die neue Welt.
Jedes Passagierschiff der Reederei fuhr über Generationen als RMS, als Royal Mail Ship. Als einziges Schiff der Gegenwart trug die Queen Mary 2 diesen Titel bei ihrer Indienststellung: Sie hiess offiziell RMS Queen Mary 2 – ein Symbol dafür, wie ernst Cunard die eigene Tradition nimmt.
Queen Mary 2: die Transatlantik-Linienfahrt als Alleinstellung
Die Queen Mary 2 ist kein gewöhnliches Kreuzfahrtschiff, sondern ein echter Oceanliner, gebaut für die regelmässige Transatlantikpassage von und nach New York. Die Überfahrt ist keine Rundreise von Hafen zu Hafen, sondern eine klassische Linienfahrt: mehrere Seetage am Stück, auf denen das Schiff selbst zum Reiseziel wird – mit Zeit für Musse, Lektüre, Vorträge und lange Spaziergänge an Deck.
Wie weit die Reederei seit ihren Anfängen gekommen ist, zeigt eine schöne Anekdote: Die historische BRITANNIA würde, ohne Mast und Takelage, in das heutige Britannia-Restaurant der Queen Mary 2 passen. Wer die Passage einmal erlebt hat, versteht, warum sie als Königsdisziplin der Seereise gilt.
Gala-Abende und White Star Service
An Bord der Queen Mary 2, der Queen Elizabeth und der Queen Victoria wird britische Lebensart täglich gelebt. Der berühmte White Star Service, dessen Name an das Erbe der legendären White Star Line erinnert, steht für aufmerksame, klassisch geschulte Betreuung – vom Afternoon Tea, der mit weissen Handschuhen serviert wird, bis zum Dinner in eleganten Restaurants.
Höhepunkt jeder Reise sind die Gala-Abende: Zum Klang eines Live-Orchesters wird im Ballsaal getanzt, die Garderobe ist festlich, die Atmosphäre erinnert an die grosse Zeit der Ozeanliner. Wenn Sie diese gehobene Form des Reisens schätzen, lohnt sich auch ein Blick auf unsere Luxus-Kreuzfahrten.
Für wen Cunard die richtige Wahl ist
Cunard passt zu Gästen, die Stil und Tradition höher gewichten als Rutschbahnen und Animation: Paare, die entschleunigte Seetage geniessen, Alleinreisende, die die gepflegte Gesellschaft an Bord schätzen, und Liebhaber britischer Kultur mit einer Schwäche für Teatime und Ballroom-Dancing. Auch für Einsteiger ist die Transatlantikpassage reizvoll, etwa in Kombination mit einem Aufenthalt in New York – in eine Richtung per Schiff, in die andere per Flug. Und wer sich noch mehr Zeit nehmen möchte, verbindet mit den Queens gleich mehrere Fahrgebiete: Eine Weltreise mit dem Schiff ist die Krönung dieser Reiseform.
Cunard buchen beim Schweizer Schiffsreisen-Spezialisten
Ob Transatlantik-Linienfahrt mit der Queen Mary 2 oder Kreuzfahrt mit der Queen Elizabeth und der Queen Victoria zu den schönsten Zielen der Welt: Unsere Beraterinnen und Berater kennen die Queens aus eigener Erfahrung und unterstützen Sie bei der Wahl von Route, Kabinenkategorie und Restaurantklasse. Gerne kombinieren wir Ihre Kreuzfahrt mit Anreise, Hotel und Verlängerung – individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt. Einen Überblick über alle Reedereien und Fahrgebiete finden Sie auf unserer Seite Kreuzfahrten & Schiffsreisen.
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Erleben Sie den Mythos Cunard und die berühmtesten Oceanliner der Welt
Um den Mythos Cunard und deren über 175 jährige Geschichte zu verstehen, muss ein wenig ausgeholt werden in die Geschichte von CUNARD. Denn CUNARD hat mehr als einmal Geschichte geschrieben.
Zum ersten Mal Geschichte geschrieben hat CUNARD mit der Gründung durch Sir Samuel Cunard. Ein kanadischer Geschäftsmann, eher bekannt von zurückhaltender und konservativer Natur, erkannte er Mitte des 19. Jahrhunderts das Potential eines maritimen Liniendienstes zwischen Amerika und Grossbritannien. Als er dann sein erstes Schiff – die BRITANNIA- am 4.
Juli 1840 erstmals von Liverpool aus in Richtung neue Welt startete, markierte dies den Beginn einer neuen Seefahrt-Ära. Von der Grösse würde die BRITANNIA – ohne Mast und Takelage - in das heutige Britannia-Restaurant der Queen Mary 2 passen.
Die Ausfahrt der BRITANNIA am 4. Juli 1840 von Liverpool aus zur ersten Transatlantik-Passage setzte einen Meilenstein in der Geschichte der Seefahrt und veränderte die Ozeanüberquerung nachhaltig. So wurde mit der BRITANNIA der erste Linienverkehr über den Atlantik eröffnet. Nach einer Überfahrt von 14 Tagen kam die BRITANNIA in Amerika an – mit den neusten Nachrichten – und brachte im Gegenzug die neuste Post von Amerika nach Liverpool.
Cunard wurde beauftragt, die königliche Post zwischen Amerika und Grossbritannien zu transportieren. Insgesamt fuhren 248 Schiffe unter der Cunard Flagge und jedes Passagierschiff zwischen 1840 und 1969 war ein RMS – Royal Mail Ship!
Als einziges Schiff trug die Queen Mary 2 diesen Namenspräfix bei Ihrer Indienststellung und hiess offiziell RMS Queen Mary 2.
Geschichte schrieb CUNARD auch bei einem der grössten Schiffskatastrophen. Als am 15.04.1912 die TITANIC der White Star Line nach der Kollision mit einem Eisberg unterging, war es das CUNARD-Schiff CARPATHIA, welches als erstes an der Unglückstelle eintraf und die Überlebenden nach New York transportierte. Die White Star Line – Besitzerin der TITANIC – wurde später von CUNARD übernommen und lebt heute noch weiter im Namen von CUNARD´s «White Star»-Service.
Ein weiteres Mal Geschichte hat CUNARD geschrieben während des zweiten Weltkrieges. Die CUNARD-Liner QUEEN MARY und QUEEN ELIZABETH wurden eingezogen als Truppentransporter. Anlässlich einer dieser Überfahrten wurden an Bord der QUEEN MARY 16´683 Personen an Bord transportiert – noch heute der Rekord für die meisten Menschen an Bord eines Schiffes. Historiker sind sich heute darüber einig, dass der Kriegseinsatz der beiden CUNARD-Schiffe den Zweiten Weltkrieg in Europa um ein Jahr verkürzt hat.
Und die Geschichte wird weiter geschrieben
Mit der Indienststellung der QUEEN MARY 2 im Jahre 2003 hat CUNARD einmal mehr Geschichte geschrieben. Denn die QUEEN MARY 2 ist heute der einzige Oceanliner, welcher regelmässig den Transatlantik überquert. Nebst den beiden klassischen Kreuzfahrtschiffen QUEEN VICTORIA und QUEEN ELIZABETH, bietet CUNARD heute nebst der stilvollen Transatlantik-Passage auch Premium-Kreuzfahrten weltweit an.
Kommen Sie an Bord und erleben Sie den Mythos der berühmtesten Oceanliner der Welt. Buchen Sie bei knecht reisen ag – Ihrem CUNARD-Spezialisten in der Schweiz. Wir kennen alle Schiffe persönlich.
Unsere Meinung
Eine Transatlantik- Überfahrt an Bord der Queen Mary 2 ist eine einmalige Zeitreise zurück in die Blütezeit der Schiffsreisen. Cunard bietet klassisch- elegante Kreuzfahrten, mit Captains Dinner in Abendrobe. Unser Tipp: Erleben Sie den Fünf- Uhr- Tee im Queens Room.
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Die Queen Mary 2 ist ein echter Oceanliner und verbindet Grossbritannien und New York in klassischer Linienfahrt – eine Tradition, die bis zu Sir Samuel Cunard und seiner BRITANNIA zurückreicht. Statt täglicher Hafenstopps erleben Sie mehrere Seetage am Stück, an denen das Schiff mit seinem breiten Angebot selbst zum Ziel wird. Bei ihrer Indienststellung trug sie zudem als einziges Schiff den traditionsreichen Titel RMS, Royal Mail Ship.
Der White Star Service steht für die klassisch britische Servicekultur an Bord der Queens – aufmerksam, diskret und mit viel Liebe zum Detail. Der Name erinnert an das Erbe der legendären White Star Line, das in der Cunard Line weiterlebt. Erlebbar wird er etwa beim traditionellen Afternoon Tea oder beim Service in den eleganten Bordrestaurants.
Tagsüber geht es an Bord entspannt zu, am Abend wird es eleganter als auf vielen anderen Schiffen. An den festlichen Gala-Abenden sind Abendkleid, dunkler Anzug oder Smoking gern gesehen – getanzt wird im Ballsaal zu Live-Musik. Wer diese gepflegte Atmosphäre mag, fühlt sich bei Cunard sofort zu Hause.
Cunard richtet sich an Gäste, die Wert auf Stil, Tradition und Ruhe legen – Paare, Alleinreisende und Liebhaber britischer Lebensart. Wer entschleunigte Seetage, Teatime und Ballroom-Dancing schätzt, ist auf der Queen Mary 2, der Queen Elizabeth und der Queen Victoria bestens aufgehoben. Gerne beraten wir Sie, welche Queen und welches Fahrgebiet zu Ihren Wünschen passt.
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