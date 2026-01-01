Britische Linien-Tradition seit Sir Samuel Cunard

Die Geschichte der Cunard Line beginnt mit Sir Samuel Cunard, einem kanadischen Geschäftsmann von eher zurückhaltender Natur, der Mitte des 19. Jahrhunderts das Potenzial eines Liniendienstes zwischen Grossbritannien und Amerika erkannte. Mit seinem ersten Schiff, der BRITANNIA, eröffnete er ab Liverpool den ersten Linienverkehr über den Atlantik und transportierte fortan die königliche Post in die neue Welt.

Jedes Passagierschiff der Reederei fuhr über Generationen als RMS, als Royal Mail Ship. Als einziges Schiff der Gegenwart trug die Queen Mary 2 diesen Titel bei ihrer Indienststellung: Sie hiess offiziell RMS Queen Mary 2 – ein Symbol dafür, wie ernst Cunard die eigene Tradition nimmt.

Queen Mary 2: die Transatlantik-Linienfahrt als Alleinstellung

Die Queen Mary 2 ist kein gewöhnliches Kreuzfahrtschiff, sondern ein echter Oceanliner, gebaut für die regelmässige Transatlantikpassage von und nach New York. Die Überfahrt ist keine Rundreise von Hafen zu Hafen, sondern eine klassische Linienfahrt: mehrere Seetage am Stück, auf denen das Schiff selbst zum Reiseziel wird – mit Zeit für Musse, Lektüre, Vorträge und lange Spaziergänge an Deck.

Wie weit die Reederei seit ihren Anfängen gekommen ist, zeigt eine schöne Anekdote: Die historische BRITANNIA würde, ohne Mast und Takelage, in das heutige Britannia-Restaurant der Queen Mary 2 passen. Wer die Passage einmal erlebt hat, versteht, warum sie als Königsdisziplin der Seereise gilt.

Gala-Abende und White Star Service

An Bord der Queen Mary 2, der Queen Elizabeth und der Queen Victoria wird britische Lebensart täglich gelebt. Der berühmte White Star Service, dessen Name an das Erbe der legendären White Star Line erinnert, steht für aufmerksame, klassisch geschulte Betreuung – vom Afternoon Tea, der mit weissen Handschuhen serviert wird, bis zum Dinner in eleganten Restaurants.

Höhepunkt jeder Reise sind die Gala-Abende: Zum Klang eines Live-Orchesters wird im Ballsaal getanzt, die Garderobe ist festlich, die Atmosphäre erinnert an die grosse Zeit der Ozeanliner. Wenn Sie diese gehobene Form des Reisens schätzen, lohnt sich auch ein Blick auf unsere Luxus-Kreuzfahrten.

Für wen Cunard die richtige Wahl ist

Cunard passt zu Gästen, die Stil und Tradition höher gewichten als Rutschbahnen und Animation: Paare, die entschleunigte Seetage geniessen, Alleinreisende, die die gepflegte Gesellschaft an Bord schätzen, und Liebhaber britischer Kultur mit einer Schwäche für Teatime und Ballroom-Dancing. Auch für Einsteiger ist die Transatlantikpassage reizvoll, etwa in Kombination mit einem Aufenthalt in New York – in eine Richtung per Schiff, in die andere per Flug. Und wer sich noch mehr Zeit nehmen möchte, verbindet mit den Queens gleich mehrere Fahrgebiete: Eine Weltreise mit dem Schiff ist die Krönung dieser Reiseform.

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Ob Transatlantik-Linienfahrt mit der Queen Mary 2 oder Kreuzfahrt mit der Queen Elizabeth und der Queen Victoria zu den schönsten Zielen der Welt: Unsere Beraterinnen und Berater kennen die Queens aus eigener Erfahrung und unterstützen Sie bei der Wahl von Route, Kabinenkategorie und Restaurantklasse. Gerne kombinieren wir Ihre Kreuzfahrt mit Anreise, Hotel und Verlängerung – individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt. Einen Überblick über alle Reedereien und Fahrgebiete finden Sie auf unserer Seite Kreuzfahrten & Schiffsreisen.