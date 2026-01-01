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Kreuzfahrt durch den Atlantik

Ferien vom Spezialisten – Transatlantikreisen

Transatlantikreisen – Ruhe und Entspannung für Geist und Körper

Den Stress des Alltags hinter sich lassen und der Seele einmal etwas Ruhe gönnen. Wenn sich dies für Sie sehr reizvoll anhört, ist eine Kreuzfahrt über den Nordatlantik nach Nordamerika ohne Jetlag oder zwischen Karibik und Europa mit Besuch auf karibischen Inseln genau das Richtige. Je nach gewählter Kreuzfahrt lernen Sie in Europa vor der Überfahrt nach Amerika tolle Häfen kennen und können sich darauf freuen, nach Ihrer Atlantiküberquerung solch faszinierende Orte wie New York oder Miami zu erleben.

Wenn Sie Zeit zum Entspannen und Geniessen brauchen, kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für Transatlantikreisen, die Sie gerne beraten. Die beste Reisezeit: Herbst und Frühjahr ! 

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Wasser, wohin Sie schauen – Transatlantikreisen entschleunigen

Atemberaubende Sonnenuntergänge und klare Sternenhimmel sind nur einige der Highlights, die Sie auf einer Überfahrt von Europa nach Amerika erwarten. Sanfte Wellen und eine leichte Brise begleiten Sie die meiste Zeit während Ihrer Atlantiküberquerung und sorgen dafür, dass Ihre Überfahrt ein entspanntes Erlebnis wird. Bevor Flugzeuge in der Lage waren, den Atlantik in nur wenigen Stunden zu überqueren, waren Reisen mit dem Schiff die einzige Möglichkeit, von Europa nach Amerika zu gelangen.

Aus diesem Grund bieten Atlantiküberquerungen mit dem Schiff bis heute eine nostalgische Atmosphäre und erinnern an prunkvolle Zeiten, in denen eine Schiffspassage nicht immer so bequem und komfortabel war wie heutzutage. Wenn Sie sich für eine Kreuzfahrt über den Atlantik entscheiden, können Sie sicher sein, dass Luxus und Komfort selbstverständlich sind. Auch wenn die Transatlantikroute schon sehr oft befahren wurde, werden Sie sich als Entdecker fühlen, wenn Sie mit einem Kreuzfahrtschiff von Europa aus in See stechen.

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