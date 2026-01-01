Ferien vom Spezialisten – Transatlantikreisen
Transatlantikreisen – Ruhe und Entspannung für Geist und Körper
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Wasser, wohin Sie schauen – Transatlantikreisen entschleunigen
Atemberaubende Sonnenuntergänge und klare Sternenhimmel sind nur einige der Highlights, die Sie auf einer Überfahrt von Europa nach Amerika erwarten. Sanfte Wellen und eine leichte Brise begleiten Sie die meiste Zeit während Ihrer Atlantiküberquerung und sorgen dafür, dass Ihre Überfahrt ein entspanntes Erlebnis wird. Bevor Flugzeuge in der Lage waren, den Atlantik in nur wenigen Stunden zu überqueren, waren Reisen mit dem Schiff die einzige Möglichkeit, von Europa nach Amerika zu gelangen.
Aus diesem Grund bieten Atlantiküberquerungen mit dem Schiff bis heute eine nostalgische Atmosphäre und erinnern an prunkvolle Zeiten, in denen eine Schiffspassage nicht immer so bequem und komfortabel war wie heutzutage. Wenn Sie sich für eine Kreuzfahrt über den Atlantik entscheiden, können Sie sicher sein, dass Luxus und Komfort selbstverständlich sind. Auch wenn die Transatlantikroute schon sehr oft befahren wurde, werden Sie sich als Entdecker fühlen, wenn Sie mit einem Kreuzfahrtschiff von Europa aus in See stechen.
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