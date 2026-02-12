1 . Tag Kapstadt, Einschiffung Willkommen in Kapstadt, wo Sie Ihre Reise mit einem beeindruckenden Blick auf den Tafelberg beginnen. Nach der Einschiffung haben Sie Zeit, das Schiff zu erkunden und entspannt anzukommen.

2 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie Ihren ersten Seetag in voller Ruhe und lassen Sie sich vom sanften Rhythmus des Ozeans begleiten. Nutzen Sie die Bordangebote, um entspannt in den Urlaub einzutauchen.

3 . Tag Port Elizabeth In Port Elizabeth erwartet Sie eine lebendige Stadt mit wunderschönen Küstenabschnitten. Sie können die maritime Atmosphäre genießen oder einen Ausflug in die Tierwelt der Region unternehmen.

4 . Tag East London East London präsentiert sich mit breiten Stränden und afrikanischem Charme. Sie haben die Möglichkeit, die Stadt zu entdecken oder die traumhafte Natur der Umgebung zu erleben.

5 . Tag Erholung auf See Heute dürfen Sie sich auf einen erholsamen Tag an Deck freuen. Vielleicht gönnen Sie sich eine wohltuende Anwendung im Spa oder geniessen einfach die Weite des Meeres.

6 . Tag Durban Durban empfängt Sie mit farbenfroher Kultur und tropischer Atmosphäre. Sie erkunden die lebendige Strandpromenade oder besuchen lokale Märkte, die das südafrikanische Flair wunderbar widerspiegeln.

7-9 . Tag Erholung auf See Diese drei Seetage schenken Ihnen ausgiebig Zeit, zur Ruhe zu kommen und sich verwöhnen zu lassen. Ob Pool, gutes Essen oder einfach ein Platz mit Meerblick – Sie entscheiden, was Ihnen guttut.

10 . Tag Pointe des Galets Auf Réunion erleben Sie eine faszinierende Mischung aus französischem Einfluss und tropischem Vulkanland. Sie genießen eindrucksvolle Landschaften und die entspannte, freundliche Atmosphäre der Insel.

11-12 . Tag Port Louis Port Louis begrüsst Sie mit kolonialem Flair, bunten Märkten und traumhaften Bergkulissen. Sie haben Zeit, die mauritische Kultur kennenzulernen oder an idyllischen Stränden zu entspannen.

13-14 . Tag Erholung auf See Während dieser beiden Seetage dürfen Sie Kraft für die kommenden Erlebnisse sammeln. Nutzen Sie die angenehme Bordstimmung, um Ruhe zu genießen oder neue Aktivitäten auszuprobieren.

15 . Tag Mahé Mahé auf den Seychellen erwartet Sie mit türkisfarbenem Wasser und üppiger Natur. Sie können die Insel erkunden oder einen entspannten Tag an einem der weltberühmten Strände verbringen.

16-18 . Tag Erholung auf See Drei weitere Seetage laden dazu ein, sich vollständig fallen zu lassen und die entspannte Reise weiter zu genießen. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder verbringen Sie gemütliche Stunden an Deck.

19-20 . Tag Cochin Cochin präsentiert sich als kulturelles Juwel mit faszinierender Historie und vielfältigen Einflüssen. Sie erleben farbenfrohe Märkte, ruhige Gewürzhäfen und beeindruckende Architektur zwischen Tradition und Moderne.

21 . Tag New Mangalore In New Mangalore tauchen Sie in eine lebendige indische Hafenstadt ein, die mit spirituellen Tempeln und exotischem Flair begeistert. Sie haben Gelegenheit, lokale Kultur intensiv zu erleben.

22 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag auf See bietet Ihnen die Möglichkeit, die letzten Reisetage entspannt ausklingen zu lassen. Sie genießen die ruhige Bordatmosphäre und lassen die bisherigen Eindrücke nachwirken.

23 . Tag Mumbai, Ausschiffung Ihre Reise endet in Mumbai, wo Sie ausgeschifft werden und die pulsierende Metropole erleben können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Weiterreise und viele unvergessliche Erinnerungen an diese besondere Route.