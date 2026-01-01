Perlen der Karibik ab Vieux Fort
Perlen der Karibik ab Vieux Fort
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights:
- Traumhafte Inselvielfalt
- Karibische Traumstrände
- Entspannte Lebensart
- Kristallklares Meer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Einschiffung in Vieux Fort
Individuelle Anreise und Einschiffung. Die warme karibische Atmosphäre begleitet Sie beim Start in diese genussvolle Reise.
2. Tag Port Elizabeth (Bequia)
Die charmante Insel begeistert mit bunten Häusern und entspannter Stimmung. Erkunden Sie das lebendige Hafenstädtchen oder geniessen Sie die umliegenden Strände.
3. Tag Mayreau
Eine kleine, idyllische Insel mit ruhigem Flair erwartet Sie. Feine Sandstrände und türkisfarbenes Wasser laden zum Verweilen ein.
4. Tag Tobago Cays
Ein wahres Naturparadies mit geschützten Lagunen und Korallenriffen. Perfekt zum Schnorcheln und für unvergessliche Naturerlebnisse.
5. Tag Pigeon Island Beach
Ein traumhafter Strandtag in entspannter Umgebung. Geniessen Sie Sonne, Meer und die karibische Lebensfreude.
6. Tag Soufrière
Die Kulisse aus grünen Hügeln und markanten Vulkanformationen ist eindrücklich. Entdecken Sie die vielfältige Natur und die besondere Atmosphäre der Region.
7. Tag Les Saintes
Die Inselgruppe vereint französisch-karibischen Charme mit malerischen Buchten. Geniessen Sie entspannte Stunden und wunderschöne Ausblicke.
8. Tag Portsmouth
Üppige Natur und eine reiche Geschichte prägen diesen Stopp. Erkunden Sie die Umgebung oder lassen Sie die tropische Landschaft auf sich wirken.
9. Tag Vieux Fort, Ausschiffung
Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus der Karibik.
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Vieux Fort
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Ausgewählte Getränke
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Internetnutzung
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Trinkgeld
- An- und Abreise
- weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
- Visakosten
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 3987.– / pro Person