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cruisereisen

Perlen der Karibik ab Vieux Fort

Entdecken Sie die facettenreiche Inselwelt der Karibik auf einer stilvollen Kreuzfahrt. Traumhafte Strände, türkisfarbenes Wasser und eine entspannte Lebensart prägen diese Reise. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Inseln und unvergessliche Eindrücke.

Reisedatum
03.03. - 10.03.2027
Perlen der Karibik ab Vieux Fort
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights:
- Traumhafte Inselvielfalt
- Karibische Traumstrände
- Entspannte Lebensart
- Kristallklares Meer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Einschiffung in Vieux Fort

Individuelle Anreise und Einschiffung. Die warme karibische Atmosphäre begleitet Sie beim Start in diese genussvolle Reise.

2. Tag Port Elizabeth (Bequia)

Die charmante Insel begeistert mit bunten Häusern und entspannter Stimmung. Erkunden Sie das lebendige Hafenstädtchen oder geniessen Sie die umliegenden Strände.

3. Tag Mayreau

Eine kleine, idyllische Insel mit ruhigem Flair erwartet Sie. Feine Sandstrände und türkisfarbenes Wasser laden zum Verweilen ein.

4. Tag Tobago Cays

Ein wahres Naturparadies mit geschützten Lagunen und Korallenriffen. Perfekt zum Schnorcheln und für unvergessliche Naturerlebnisse.

5. Tag Pigeon Island Beach

Ein traumhafter Strandtag in entspannter Umgebung. Geniessen Sie Sonne, Meer und die karibische Lebensfreude.

6. Tag Soufrière

Die Kulisse aus grünen Hügeln und markanten Vulkanformationen ist eindrücklich. Entdecken Sie die vielfältige Natur und die besondere Atmosphäre der Region.

7. Tag Les Saintes

Die Inselgruppe vereint französisch-karibischen Charme mit malerischen Buchten. Geniessen Sie entspannte Stunden und wunderschöne Ausblicke.

8. Tag Portsmouth

Üppige Natur und eine reiche Geschichte prägen diesen Stopp. Erkunden Sie die Umgebung oder lassen Sie die tropische Landschaft auf sich wirken.

9. Tag Vieux Fort, Ausschiffung

Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus der Karibik.

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Vieux Fort
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Vollpension an Bord
  • Ausgewählte Getränke
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Nutzung der Freizeiteinrichtungen
  • Kabinenservice
  • Internetnutzung
  • Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
  • Trinkgeld
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
  • Landausflüge
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung
  • Visakosten

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 3987.– / pro Person

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