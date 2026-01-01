1 . Tag Einschiffung in Vieux Fort Individuelle Anreise und Einschiffung. Die warme karibische Atmosphäre begleitet Sie beim Start in diese genussvolle Reise.

2 . Tag Port Elizabeth (Bequia) Die charmante Insel begeistert mit bunten Häusern und entspannter Stimmung. Erkunden Sie das lebendige Hafenstädtchen oder geniessen Sie die umliegenden Strände.

3 . Tag Mayreau Eine kleine, idyllische Insel mit ruhigem Flair erwartet Sie. Feine Sandstrände und türkisfarbenes Wasser laden zum Verweilen ein.

4 . Tag Tobago Cays Ein wahres Naturparadies mit geschützten Lagunen und Korallenriffen. Perfekt zum Schnorcheln und für unvergessliche Naturerlebnisse.

5 . Tag Pigeon Island Beach Ein traumhafter Strandtag in entspannter Umgebung. Geniessen Sie Sonne, Meer und die karibische Lebensfreude.

6 . Tag Soufrière Die Kulisse aus grünen Hügeln und markanten Vulkanformationen ist eindrücklich. Entdecken Sie die vielfältige Natur und die besondere Atmosphäre der Region.

7 . Tag Les Saintes Die Inselgruppe vereint französisch-karibischen Charme mit malerischen Buchten. Geniessen Sie entspannte Stunden und wunderschöne Ausblicke.

8 . Tag Portsmouth Üppige Natur und eine reiche Geschichte prägen diesen Stopp. Erkunden Sie die Umgebung oder lassen Sie die tropische Landschaft auf sich wirken.

9 . Tag Vieux Fort, Ausschiffung Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus der Karibik.