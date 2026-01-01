Weltreisen Schiffreisen vom Spezialisten
Ein einzigartiges Abenteuer auf hoher See
Luxuriös und wunderschön – eine Weltreise mit dem Schiff
Der Weg ist das Ziel: Bei kaum einer anderen Reise ist dieser Spruch passender als bei einer Kreuzfahrt um die ganze Welt. Denn nicht nur die vielen herausragenden Häfen in aller Welt werden Sie in ihren Bann ziehen, auch das Leben an Bord hat seinen Reiz. Freuen Sie sich zum Beispiel auf hervorragende kulinarische Leistungen an Bord des von Ihnen gewählten Kreuzfahrtschiffes und lassen Sie sich darüber hinaus durch ein umfassendes Entertainmentprogramm gut unterhalten.
Mit einem Kreuzfahrtschiff eine Weltreise zu unternehmen bedeutet, die Welt auf eine besonders luxuriöse Art und Weise zu erkunden. Falls Sie keine Zeit haben, um am Stück über 100 Tage auf einer Kreuzfahrt um die Welt zu verbringen, können Sie natürlich auch einzelne Teilstrecken buchen und so Ihre ganz persönliche und individuelle Weltreise unternehmen.
Eine Weltreise mit dem Schiff: rund vier Monate Lebenstraum
Eine klassische Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff dauert rund vier Monate. Die Schiffe starten meist im Winterhalbjahr, fahren der Sonne entgegen und kehren im Frühling in ihren Ausgangshafen zurück. Für viele Gäste ist das die Reise eines Lebens: Der Koffer wird einmal gepackt, das schwimmende Zuhause fährt mit, und die Kontinente wechseln, ohne dass Sie das Hotel wechseln müssen. Wer sich diesen Traum erfüllen möchte, plant ihn am besten wie ein grosses Projekt – mit Zeit, Ruhe und einer Beratung, die alle Etappen im Blick behält.
Klassische Routen: über den Panamakanal oder den Suezkanal
Zwei Streckenführungen prägen das Angebot. Die eine verläuft westwärts durch den Panamakanal, weiter über die Inselwelten des Pazifiks nach Australien und Neuseeland und von dort durch Asien zurück Richtung Europa. Die andere nutzt den Suezkanal und verbindet das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean und Fernost. Je nach Reederei kommen Abstecher nach Südamerika, Afrika oder in die Karibik und Zentralamerika dazu. Welche Richtung besser zu Ihnen passt, hängt von Ihren Wunschzielen und von der Jahreszeit ab – wir vergleichen die Routen mit Ihnen im Detail.
Teilstrecken: der entspannte Einstieg
Nicht jede und jeder kann vier Monate am Stück verreisen. Deshalb verkaufen die Reedereien ihre Weltreisen auch in Abschnitten von wenigen Wochen: Sie fahren zum Beispiel nur die Etappe von Europa nach Fernost oder von Australien zurück Richtung Mittelmeer. Die passenden Flüge für An- und Rückreise organisieren wir dazu. Teilstrecken sind der ideale Einstieg, wenn Sie das Format zuerst ausprobieren möchten – viele Gäste buchen danach die grosse Runde. Einen Überblick über alle Kreuzfahrtformen finden Sie auf unserer Kreuzfahrt-Übersicht.
An Bord ist bei so langer Reise vieles anders
Auf einer so langen Reise entsteht an Bord etwas, das eine Woche im Mittelmeer nie hervorbringt: eine Gemeinschaft. Man kennt sich nach wenigen Wochen, sitzt am gleichen Tisch und teilt die Landerlebnisse. Entsprechend ist das Bordprogramm aufgebaut – mit Vorträgen zu Ländern und Kulturen, Sprachkursen, Workshops und viel Musse an Seetagen. Praktisches wie Wäscheservice, medizinische Betreuung und grosszügiger Stauraum in der Kabine gehört zum Standard. Wie persönlich es zugeht, hängt stark von der Schiffsgrösse ab: Luxusschiffe fahren mit wenigen Gästen, Premiumschiffe bieten dafür mehr Auswahl an Restaurants und Unterhaltung.
Reedereien und Buchung: früh planen lohnt sich
Weltreisen fahren traditionsreiche Linien wie Cunard Line und Princess Cruises, dazu Häuser aus dem gehobenen Segment wie Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea und Seabourn; im deutschsprachigen Markt ist Hapag-Lloyd Cruises die bekannte Adresse. Als Grundregel gilt: früh buchen. Die gefragten Kabinenkategorien und die schönsten Teilstrecken sind oft lange im Voraus vergeben, und wer sich früh entscheidet, hat die grösste Auswahl bei Kabinenlage, Route und Anreise. Melden Sie sich, sobald der Gedanke reift – wir reservieren und planen den Rest in Ruhe mit Ihnen.
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Eine komplette Weltreise dauert in der Regel rund vier Monate. Die Schiffe starten meist im Winterhalbjahr und kehren im Frühling in ihren Ausgangshafen zurück. Wer diese Zeit nicht am Stück freimachen kann, wählt eine Teilstrecke von wenigen Wochen.
Klassisch sind zwei Streckenführungen: einmal westwärts durch den Panamakanal über den Pazifik nach Australien, Neuseeland und Asien, einmal über den Suezkanal und den Indischen Ozean nach Fernost. Je nach Reederei kommen Abstecher nach Südamerika, Afrika oder in die Karibik dazu. Welche Variante zu Ihnen passt, klären wir im Beratungsgespräch.
Ja. Die Reedereien verkaufen ihre Weltreisen auch in Abschnitten von wenigen Wochen, etwa von Europa nach Fernost oder von Australien zurück Richtung Mittelmeer. Die passenden Flüge für An- und Rückreise organisieren wir dazu. Für viele Gäste ist eine Teilstrecke der ideale Einstieg.
So früh wie möglich – das ist die Grundregel bei Weltreisen. Die gefragten Kabinenkategorien und die beliebtesten Teilstrecken sind oft lange im Voraus vergeben. Wer sich früh entscheidet, hat die grösste Auswahl bei Kabinenlage, Route und Anreise.
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