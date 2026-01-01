Eine Weltreise mit dem Schiff: rund vier Monate Lebenstraum

Eine klassische Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff dauert rund vier Monate. Die Schiffe starten meist im Winterhalbjahr, fahren der Sonne entgegen und kehren im Frühling in ihren Ausgangshafen zurück. Für viele Gäste ist das die Reise eines Lebens: Der Koffer wird einmal gepackt, das schwimmende Zuhause fährt mit, und die Kontinente wechseln, ohne dass Sie das Hotel wechseln müssen. Wer sich diesen Traum erfüllen möchte, plant ihn am besten wie ein grosses Projekt – mit Zeit, Ruhe und einer Beratung, die alle Etappen im Blick behält.

Klassische Routen: über den Panamakanal oder den Suezkanal

Zwei Streckenführungen prägen das Angebot. Die eine verläuft westwärts durch den Panamakanal, weiter über die Inselwelten des Pazifiks nach Australien und Neuseeland und von dort durch Asien zurück Richtung Europa. Die andere nutzt den Suezkanal und verbindet das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean und Fernost. Je nach Reederei kommen Abstecher nach Südamerika, Afrika oder in die Karibik und Zentralamerika dazu. Welche Richtung besser zu Ihnen passt, hängt von Ihren Wunschzielen und von der Jahreszeit ab – wir vergleichen die Routen mit Ihnen im Detail.

Teilstrecken: der entspannte Einstieg

Nicht jede und jeder kann vier Monate am Stück verreisen. Deshalb verkaufen die Reedereien ihre Weltreisen auch in Abschnitten von wenigen Wochen: Sie fahren zum Beispiel nur die Etappe von Europa nach Fernost oder von Australien zurück Richtung Mittelmeer. Die passenden Flüge für An- und Rückreise organisieren wir dazu. Teilstrecken sind der ideale Einstieg, wenn Sie das Format zuerst ausprobieren möchten – viele Gäste buchen danach die grosse Runde. Einen Überblick über alle Kreuzfahrtformen finden Sie auf unserer Kreuzfahrt-Übersicht.

An Bord ist bei so langer Reise vieles anders

Auf einer so langen Reise entsteht an Bord etwas, das eine Woche im Mittelmeer nie hervorbringt: eine Gemeinschaft. Man kennt sich nach wenigen Wochen, sitzt am gleichen Tisch und teilt die Landerlebnisse. Entsprechend ist das Bordprogramm aufgebaut – mit Vorträgen zu Ländern und Kulturen, Sprachkursen, Workshops und viel Musse an Seetagen. Praktisches wie Wäscheservice, medizinische Betreuung und grosszügiger Stauraum in der Kabine gehört zum Standard. Wie persönlich es zugeht, hängt stark von der Schiffsgrösse ab: Luxusschiffe fahren mit wenigen Gästen, Premiumschiffe bieten dafür mehr Auswahl an Restaurants und Unterhaltung.

Reedereien und Buchung: früh planen lohnt sich

Weltreisen fahren traditionsreiche Linien wie Cunard Line und Princess Cruises, dazu Häuser aus dem gehobenen Segment wie Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea und Seabourn; im deutschsprachigen Markt ist Hapag-Lloyd Cruises die bekannte Adresse. Als Grundregel gilt: früh buchen. Die gefragten Kabinenkategorien und die schönsten Teilstrecken sind oft lange im Voraus vergeben, und wer sich früh entscheidet, hat die grösste Auswahl bei Kabinenlage, Route und Anreise. Melden Sie sich, sobald der Gedanke reift – wir reservieren und planen den Rest in Ruhe mit Ihnen.