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Norwegen Winter

Norwegen im Winter – Ferien vom Spezialisten

Norwegen im Winter – Winterwunderland

Norwegen kann besonders im Winter als Winterwunderland bezeichnet werden. Das Land reicht bis zum Polarmeer und somit ist dieses Land der Inbegriff von Freiheit und Weite. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich Norwegen in eine einzigartige und atemberaubende Naturkulisse. Die Norwegen Winterferien garantieren allerdings auch viele sonnige Tage und somit ist eine klare Sicht auf die unberührte Natur gewährleistet. Die Norwegen Ferien in den Wintermonaten eignen sich hervorragend für alle Reisenden, die einsam auf den Bergen, Loipen, Wanderwegen und Pisten unterwegs sein möchten.

Bei einer Norwegen Mietwagenrundreise erleben Sie die Fjorde, Hammerfest und die Inseln in Norwegen auf eigene Faust und werden mit vielen und unvergesslichen Erinnerungen die Heimreise antreten. Sie haben Interesse an Norwegen Reisen? Kontaktieren Sie unsere Reisespezialisten und lassen Sie sich ein Angebot für ihre Norwegen Winterreise individuell erstellen. Von Skiwanderungen bis hin zur Arktis, Sie werden kein Highlight verpassen.

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken.

Hurtigruten im Winter

Auf der «schönsten Seereise der Welt» Norwegen entdecken.

Nordlichter Norwegen

Eine Polarlicht-Beobachtung macht eine Reise in den Norden unvergesslich.

Inseln im Norden

Faszinierende und abenteuerliche Welt nördlich des Polarkreises.

Reiseinformationen

Wichtige Tipps und Hinweise für gelungene Ferien in Norwegen.

Norwegen Rundreise – Land der Wanderer und Skifahrer

Aufgrund der einzigartigen Naturlandschaft ist es kein Wunder, dass in Norwegen viele Wanderer unterwegs sind. Ob am Polarkreis die Nordlichter bewundern oder Eisfischen, in Norwegen gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, unvergessliche Ferien zu verbringen. Wer dem Land Norwegen einen Besuch abstattet, der sollte sich auf alle Fälle auf weite Wege einstellen. Vom Nordkap bis nach Kristiansand ist es eine unglaubliche Entfernung. Aufgrund des milden Golfstroms müssen Reisende jedoch nicht immer eisige Kälte erwarten. Unsere Reisexperten beraten Sie natürlich auch gerne und ausführlich über die beste Reisezeit nach Norwegen.

fragen sie uns

Spezialisten-Highlight

Skiwanderungen und ein Kaminfeuer in der Unterkunft

Wie wäre es mit Ski Wanderungen im Rondane Nationalpark oder im Dovrefjell-Gebirge? Fühlen auch Sie sich wie die Wikinger damals und geniessen Sie die Norwegen Ferien in vollen Zügen. Hurtigruten im Winter, Kirkenes und Lofoten warten auf Sie. Bei Norwegen Reisen darf natürlich auch kein Aufenthalt im wunderschönen Tromsø fehlen. Erleben Sie die Polarlichter und die Nordlichter im wunderschönen und einzigartigen Norwegen. Besonders in den Wintermonaten hat das Land eine Vielzahl an herrlichen Facetten zu bieten.

Überzeugen Sie sich von der Schönheit dieses Landes einfach selbst. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für alle weiteren Fragen und natürlich auch für die detaillierte Urlaubsplanung gerne und jederzeit zur Verfügung. Sie werden mit Sicherheit mit vielen positiven Eindrücken nach Hause reisen. Nach einem schönen Ausflugstag können Sie sich direkt im Anschluss am Kaminfeuer in Ihrem Hotel aufwärmen. Solche Momente bleiben ein Leben lang unvergessen.

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