Lappland Nordlichter Reisen vom Spezialisten

Was Lappland als Nordlicht-Destination auszeichnet

Lappland liegt grösstenteils nördlich des Polarkreises und damit direkt unter dem sogenannten Polarlichtoval – jener Zone rund um den magnetischen Pol, in der die Aurora Borealis am häufigsten auftritt. Hinzu kommt, was für die Beobachtung entscheidend ist: weite, dünn besiedelte Landschaften mit sehr wenig Lichtverschmutzung und viele dunkle Stunden im Winterhalbjahr. Ob Finnisch-Lappland mit seinen stillen Fjell- und Waldlandschaften oder Norwegisch-Lappland rund um Tromsø – beide Regionen bieten hervorragende Voraussetzungen für Nordlichter Reisen.

Während im finnischen Landesinneren meist kaltes, trockenes Winterwetter herrscht, sorgt an der norwegischen Küste der Golfstrom für mildere Temperaturen, dafür ist das Wetter dort wechselhafter.

Beste Reisezeit für Nordlichter in Lappland

Die Nordlichtsaison dauert grob von Ende August bis Anfang April – immer dann, wenn die Nächte dunkel genug sind. Im Dezember und Januar herrscht nördlich des Polarkreises die Polarnacht, die Kaamos-Zeit: Die Sonne steigt kaum oder gar nicht über den Horizont, entsprechend viele dunkle Stunden stehen für die Beobachtung zur Verfügung. Februar und März gelten bei vielen Reisenden als besonders angenehme Monate, weil die Tage wieder länger werden und häufig klares, kaltes Winterwetter herrscht – ideal, um tagsüber aktiv zu sein und abends den Himmel zu beobachten.

Die besten Chancen bestehen meist in den späten Abendstunden bis nach Mitternacht. Wichtig zu wissen: Nordlichter sind ein Naturphänomen und lassen sich nicht garantieren; klare Sicht und etwas Geduld gehören dazu.

Praktische Hinweise für Ihre Nordlichter Reise

Planen Sie möglichst mehrere Nächte vor Ort ein – je länger der Aufenthalt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, das Farbenspiel tatsächlich zu sehen. Entfernen Sie sich für die Beobachtung von künstlichen Lichtquellen; viele Unterkünfte liegen bewusst abseits der Ortschaften. Geführte Nordlicht-Touren zu Fuss, mit Schneeschuhen oder per Motorschlitten bringen Sie zu geeigneten Aussichtspunkten, und in Fotografie-Workshops lernen Sie, die Lichterscheinungen mit Stativ und passenden Kameraeinstellungen festzuhalten.

Denken Sie an warme Kleidung im Zwiebelprinzip: Thermowäsche, gefütterte Schuhe, Mütze und Handschuhe sind bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt unverzichtbar; bei vielen geführten Aktivitäten wird zusätzliche Winterausrüstung zur Verfügung gestellt.

Für wen sich Lappland Nordlichter Reisen eignen

Eine Nordlichter Reise passt zu allen, die Natur und Winter lieben: zu Paaren, die Ruhe und Weite suchen, zu Familien, die tagsüber Hundeschlittentouren unternehmen oder eine Rentierfarm besuchen möchten, ebenso wie zu Fotografinnen und Fotografen auf der Suche nach dem besten Bild. Wer es aktiv mag, kombiniert die Nordlichtbeobachtung mit Langlauf und Schneeschuhwandern; wer Gemütlichkeit schätzt, wählt eine urige Blockhütte oder ein Hotel als Basis. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Reise zu den Nordlichtern Lapplands zusammen – abgestimmt auf Reisedauer, Region und Ihre Wünsche.