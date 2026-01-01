Norwegen-Rundreisen im Winter vom Spezialisten
Rundreisen im Winterwunderland
Adventsreise Ostsee
ab CHF 6940.– / pro Person
ab/bis H
Highlights: „Hygge“ und „God Jul“: skandinavisches Flair und echte Gemütlichkeit in der Vorweihnachtszeit,...
10 Tage / 9 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Polarlicht Abenteuer Norwegen
ab CHF 6990.– / pro Person
ab Hamburg bis Hambug
Highlights: Polarlichtmagie, Norwegens Fjordwelt und die dramatischen Lofoten , Norwegens charmante Städte,...
16 Tage / 15 Nächte
Kataloge
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