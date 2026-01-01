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Lofoten in Nordnorwegen, Norwegen

Norwegen-Rundreisen im Winter vom Spezialisten

Rundreisen im Winterwunderland

Die Wintermonate in Norwegen sind oft von extremem Wetter geprägt. Vom Atlantik hereinbrechende Stürme legen dunkelgraue Schleier über die Landschaft. Und im nächsten Moment drückt die fahle Sonne durch die Wolkendecke und taucht Inseln, Berge und Fjorde in ein zauberhaftes Licht. Wenn Sie auf einer Winter Rundreise in Norwegen unterwegs sind, reisen Sie durch die verschiedenen Regionen des Landes und treffen auf Hochländer, wilde Berge, Gletscherwelten und zwischendurch immer wieder auf kleine Siedlungen und ansprechende Dörfer.

Dieses skandinavische Land im Winter zu erleben, ist in erster Linie ein grossartiges Naturerlebnis. Auf Norwegen Rundreisen im Winter lehnen Sie bequem zurück und geniessen unvergessliche Eindrücke in diesem zauberhaften Winterwunderland. Gerne beraten Sie unsere Norwegen Spezialisten.

Icon map10 Tage
Adventsreise Ostsee
ab CHF 6940.– / pro Person
ab/bis H
Highlights: „Hygge“ und „God Jul“: skandinavisches Flair und echte Gemütlichkeit in der Vorweihnachtszeit,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map10 Tage
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map16 Tage
Polarlicht Abenteuer Norwegen
ab CHF 6990.– / pro Person
ab Hamburg bis Hambug
Highlights: Polarlichtmagie, Norwegens Fjordwelt und die dramatischen Lofoten , Norwegens charmante Städte,...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken.

Hurtigruten im Winter

Auf der «schönsten Seereise der Welt» Norwegen entdecken.

Nordlichter Norwegen

Eine Polarlicht-Beobachtung macht eine Reise in den Norden unvergesslich.

Inseln im Norden

Faszinierende und abenteuerliche Welt nördlich des Polarkreises.

Reiseinformationen

Wichtige Tipps und Hinweise für gelungene Ferien in Norwegen.

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