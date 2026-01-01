Inselhüpfer - 9 Inseln in 8 Tagen ab Zürich

1 . Tag Anreise nach Tromsø Individuelle Anreise nach Tromsø, z. B. mit Scandinavian Airlines via Oslo (tägliche Verbindungen) oder mit dem Sonderflug mit Helvetic Airways. Mietwagenübernahme beim Flughafen und Übernachtung in der Stadt am Eismeer. Am Abend empfehlen wir Ihnen eine Gondelfahrt hinauf auf den Storsteinen, von hier oben geniessen Sie einen fantastischen Ausblick!

2 . Tag Tromsø–Hamn i Senja, 130 km & Fähre Von Tromsø führt Sie die heutige Etappe zur Insel Kvaløy. Sie fahren entlang der Südküste bis zum ca. 70 km entfernt liegenden Fährhafen. Nach der 1-stündigen Fährpassage erreichen Sie die «Inselperle» Senja. Dicht der Küste entlang – mal Fjord einwärts, mal Fjord auswärts – führt Sie die Küstenstrasse nach Hamn. Auf der Meeresseite der Insel Senja spreizen sich die Berge wie Finger ins weite Nordmeer hinein. Sie werden auch Zähne des Teufels genannt. Kleine, verstreute Fischersiedlungen klammern sich auf schmalen Landstreifen zwischen Gipfeln und Wasser fest.

3 . Tag Hamn i Senja–Ringstad, 190 km & Fähre Kurze Fahrt zum Fährhafen in Gryllefjord. Die Fähre bringt Sie in knapp 2 h nach Andenes, an der Nordspitze der Insel Andøya gelegen (voraussichtlich 17.05.–01.09., genaue Daten bei Druck noch nicht bekannt). In Andenes haben Sie die Möglichkeit an einer Wal-, Vogel- oder Robbensafari teilzunehmen. Weiterfahrt der Westküste entlang, in Richtung Süden. Kilometerlange Sandstrände und herrliche Panoramaaussichten machen diese Fahrt zu einem Erlebnis. Über Brücken «hüpfen» Sie zu den Inseln Hinnøya und Langøya, an deren äusserem Zipfel das kleine Dorf Ringstad liegt. Geniessen Sie die herrliche Ruhe in diesem kleinen, abgeschiedenen Dorf an grandioser Lage am Meer.

4 . Tag Ringstad–Mortsund, 210 km & kurze Fähre Heute erreichen Sie das «Inselparadies» der Lofoten, unterwegs setzen Sie von der Insel Hadseløya zur Insel Austvågøya über. Mortsund, Ihr Zuhause für die nächsten beiden Nächte, liegt auf der Insel Vestvågøya direkt am Meer, fernab vom Verkehr.

5 . Tag Mortsund/Lofoten Geniessen Sie an diesem Tag die atemberaubende Landschaft der Lofoten mit ihren steilen Bergen und pittoresken Fischerdörfern. Auch das interessante Wikinger- oder Stockfischmuseum lohnen einen Besuch!

6 . Tag Mortsund–Narvik, 270 km & 2 Fährpassagen Zahlreiche Brücken und Unterwassertunnel bringen Sie auf einer spannenden Fahrt nach Lødingen, von wo Sie an Bord der Fähren zum Festland und über die Meeresenge beim Tysfjord übersetzen. Weiterfahrt nach Narvik, immer dicht der Küste entlang mit prächtigen Ausblicken.

7 . Tag Narvik–Tromsø, 260 km Die letzte Etappe der Reise führt Sie nordwärts durch die Region Troms zurück nach Tromsø. Unterwegs empfehlen wir einen Halt beim Polarzoo und bei der grössten Lachstreppe Europas.

8 . Tag Rückflug von Tromsø Kurze Fahrt zum Flughafen, Mietwagenrückgabe und individuelle Weiter- resp. Heimreise.