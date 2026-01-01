Island Rundreisen vom Spezialisten
Üppige Vegetation im hohen Norden
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
18 Tage / 17 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Naturschönheiten Islands
ab CHF 4850.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Genügend Zeit um die Insel in Ruhe zu erkunden , Der Myvatensee, Gletscherlagune Jökulsarlon
15 Tage / 14 Nächte
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
8 Tage / 7 Nächte
Rundreisen vom Spezialisten
Islands Naturgewalten erleben
Heisse Wasserbecken, blubbernde Schlammlöcher und fauchende Geysire, die siedend heisse Dampfschwaden in den Himmel schiessen. Ein Geruch von Schwefel liegt in der Luft und dieser signalisiert unmissverständlich: Island ist die Feuerinsel Europas. Im Erdinneren brodelt und kocht seit Jahrtausenden glühende Magma; Vulkanausbrüche gehören zum isländischen Alltag. Auf einer Island Rundreise werden Sie überall auf diese eindrücklichen Zeugen der Erdgeschichte stossen und dank lokalen Reiseleitern kommen Sie kochenden Geysiren nahe, deren Eruptionen für spektakuläre Ferienfotos sorgen werden.
Der Vorteil einer geführten Rundreise ist, dass Sie sich nicht um den Zutritt zu Attraktionen, Restaurant- oder Hotelbuchungen kümmern müssen. Lassen Sie dies andere für Sie erledigen, während Sie im bequemen Reisebus zurücklehnen und die spektakulären Landschaften bestaunen. Unsere zehntägige Island Rundreise ‘Insel aus Feuer & Eis’ bringt Ihnen neben den kargen Hochebenen auch Höhepunkte wie die Halbinsel Snæfellsnes, den riesigen Myvatn See und die Landeshauptstadt Reykjavik näher. Mit geländegängigen Fahrzeugen erkunden Sie neben Küstenregionen, Dörfern und Städten auch unwirtliche und einsame Hochländer.
Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn Sie eine Island Rundreise buchen möchten. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen auch ein unverbindliches Reiseangebot.
Aurora Borealis – Unvergessliches Nordlicht
Sie hegen seit langer Zeit den Wunsch, einmal im Leben die Aurora Borealis, das sagenhafte, grün am Nachthimmel flackernde Nordlicht zu sehen? Dann ist eine Winterreise nach Island wie für Sie geschaffen, denn dieses Lichtphänomen taucht hauptsächlich während der kalten Jahreszeit am Firmament auf. Unsere achttägige Island Rundreise ‘Tanz der Nordlichter’ besucht den südlichen Teil Islands und beinhaltet neben der grossartigen Halbinsel Snæfellsnes, dem berühmten Vulkan Eyjafjallajökull oder der milchig grünen Gletscherlagune Jökulsárlón zahllose andere Höhepunkte.
Sie passieren donnernde Wasserfälle, durchqueren einsame Fels- und Steinwüsten und besuchen in der Nähe der Landeshauptstadt Reykjavik die weltberühmte Blaue Lagune. Das 5'000 Quadratmeter grosse natürliche Thermalbad wartet ganzjährig mit einer Wassertemperatur von mehr als 39° C auf. Das reichhaltige Thermalwasser soll vorteilhaft für die menschliche Haut sein. Durch deutschsprachige lokale Reiseleiter begleitet, bietet Ihnen die Rundreise einen guten Einblick in die isländische Geschichte und Kultur, ohne dabei die junge Inselnation des 21.
Jahrhunderts aus den Augen zu lassen. Wenn Sie Island auf einer geführten Rundreise kennenlernen möchten, stellen Ihnen unsere Spezialisten gerne ein massgeschneidertes Angebot zusammen.
Die Ringstrasse: der Klassiker in 10 bis 14 Tagen
Die Ringstrasse, offiziell Route 1, umrundet Island auf gut 1'300 Kilometern und verbindet die bekanntesten Landschaften zu einer logischen Abfolge. Im Süden reihen sich Wasserfälle, schwarze Lavastrände und die Gletscherlagune am Rand des Vatnajökull aneinander, im Osten folgen ruhige Fjordarme und weite Weiden, im Norden warten der Myvatn mit seinen Kratern und Schwefelfeldern, der donnernde Dettifoss und die Walbeobachtung ab Husavik.
Zehn Tage genügen für die Runde, mit zwölf bis vierzehn Tagen hängen Sie zusätzlich die Halbinsel Snaefellsnes oder einen Abstecher in die Westfjorde an. Planen Sie im Norden lieber eine Nacht mehr ein: Die Etappen sind dort lang, und viele Naturhighlights liegen abseits der Hauptstrasse. Als Zwischenstopp bewährt sich die Region um Akureyri.
Kurzrundreisen ab Reykjavik: fünf bis acht Tage
Nicht jede Islandreise muss die ganze Insel umrunden. Für fünf bis acht Tage empfehlen wir eine Schlaufe im Südwesten: Golden Circle mit Thingvellir, Geysir und Gullfoss, danach die Südküste bis Vik oder bis zur Gletscherlagune und zurück über die Halbinsel Reykjanes. Wer weniger fahren möchte, kombiniert Reykjavik mit Tagesausflügen und Snaefellsnes, das gerne als «Island in Miniatur» beschrieben wird. Diese kurzen Routen eignen sich gut für eine erste Islandreise, für verlängerte Städtereisen und für Familien, denen lange Fahrtage zu viel werden. Die passenden Unterkünfte entlang der Strecke reservieren wir gleich mit.
Mietwagen oder geführte Gruppenrundreise?
Beide Varianten führen zum Ziel, sie unterscheiden sich im Rhythmus. Auf einer geführten Rundreise im Bus sind Etappen, Eintritte und Hotels organisiert, ein ortskundiger Reiseleiter erklärt Vulkanismus und Landesgeschichte, und Sie schauen aus dem Fenster, statt auf Schotter und Windböen zu achten. Eine Mietwagenrundreise gibt Ihnen dafür die Freiheit, länger an einem Wasserfall zu bleiben oder eine Schlechtwetterfront auszusitzen; wir legen die Route fest, buchen die Hotels und geben Ihnen realistische Fahrzeiten mit. Wer noch flexibler unterwegs sein möchte, wählt ein Wohnmobil und übernachtet dort, wo die Tagesetappe endet.
Was der Sommer möglich macht: Hochland und Mitternachtssonne
Etwa ab Juni und bis in den September sind die Hochlandpisten offen, die sogenannten F-Strassen. Erst dann werden Kjölur, Sprengisandur oder die Zufahrt nach Landmannalaugar befahrbar, und zwar ausschliesslich mit geländegängigen Allradfahrzeugen; unbefestigte Furten gehören dazu. Nur in diesen Monaten lässt sich die Ringstrasse also mit einer Hochlandquerung verbinden. Dazu kommt das Licht: Rund um die Sommersonnenwende geht die Sonne kaum unter, was Etappen bis spät in den Abend erlaubt und die Fotografie zum Vergnügen macht.
Wanderungen, Gletschertouren und Walbeobachtung stehen jetzt am häufigsten im Programm. Wer aktiv unterwegs sein oder einen Ausritt auf dem Islandpferd einbauen möchte, reist am besten in dieser Zeit.
Rundreisen in der kalten Jahreszeit – und wie Sie die passende finden
Zwischen November und März bleibt die Ringstrasse grundsätzlich befahrbar, Stürme und kurze Tage machen die vollständige Umrundung aber anspruchsvoll. Bewährt haben sich kompaktere Winterrouten im Süden mit wenigen festen Standorten, dafür mit Eishöhlen, dampfenden Thermalgebieten und der Chance auf Nordlichter; alle Varianten der kalten Monate finden Sie auf unserer Seite zu Island im Winter. Unter diesem Text sehen Sie unsere aktuelle Auswahl an Rundreisen: Vergleichen Sie Dauer und Route, verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Islandreisen – und lassen Sie sich von unseren Spezialisten sagen, welche Variante zu Ihrer Reisezeit passt.
Für die komplette Ringstrasse rechnen wir mit 10 bis 14 Tagen. Zehn Tage sind machbar, mit zwölf bis vierzehn Tagen bleibt Luft für Snaefellsnes, das Hochland oder längere Wanderpausen. Wer weniger Zeit hat, wählt eine Kurzrundreise ab Reykjavik von fünf bis acht Tagen im Südwesten der Insel. Beide Varianten finden Sie in der Auswahl unter diesem Text.
Die Sommermonate von Juni bis August sind am beliebtesten: Alle Strassen sind offen, die Nächte hell und das Hochland zugänglich. Juni und September bringen etwas weniger Betrieb mit sich, im September beginnt zudem die Nordlichtsaison. In den Wintermonaten ist eine Rundreise ebenfalls möglich, konzentriert sich dann aber sinnvollerweise auf den Süden und Westen.
Mit dem Mietwagen bestimmen Sie Tempo und Stopps selbst, müssen aber jeden Tag fahren und auf Wetter sowie Schotterabschnitte achten. Auf einer geführten Rundreise sind Route, Hotels und Eintritte organisiert und ein Reiseleiter begleitet Sie durchgehend. Wir vergleichen mit Ihnen beide Varianten und empfehlen jene, die zu Ihrer Reisegruppe passt.
Für die Ringstrasse und die klassischen Routen im Südwesten genügt im Sommer ein normaler Personenwagen. Sobald Sie auf F-Strassen ins Hochland abbiegen möchten, ist ein geländegängiges Allradfahrzeug vorgeschrieben; diese Pisten sind nur in den Sommermonaten geöffnet. In der kalten Jahreszeit empfehlen wir generell Allrad und Winterbereifung.
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