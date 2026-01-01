Die Ringstrasse: der Klassiker in 10 bis 14 Tagen

Die Ringstrasse, offiziell Route 1, umrundet Island auf gut 1'300 Kilometern und verbindet die bekanntesten Landschaften zu einer logischen Abfolge. Im Süden reihen sich Wasserfälle, schwarze Lavastrände und die Gletscherlagune am Rand des Vatnajökull aneinander, im Osten folgen ruhige Fjordarme und weite Weiden, im Norden warten der Myvatn mit seinen Kratern und Schwefelfeldern, der donnernde Dettifoss und die Walbeobachtung ab Husavik.

Zehn Tage genügen für die Runde, mit zwölf bis vierzehn Tagen hängen Sie zusätzlich die Halbinsel Snaefellsnes oder einen Abstecher in die Westfjorde an. Planen Sie im Norden lieber eine Nacht mehr ein: Die Etappen sind dort lang, und viele Naturhighlights liegen abseits der Hauptstrasse. Als Zwischenstopp bewährt sich die Region um Akureyri.

Kurzrundreisen ab Reykjavik: fünf bis acht Tage

Nicht jede Islandreise muss die ganze Insel umrunden. Für fünf bis acht Tage empfehlen wir eine Schlaufe im Südwesten: Golden Circle mit Thingvellir, Geysir und Gullfoss, danach die Südküste bis Vik oder bis zur Gletscherlagune und zurück über die Halbinsel Reykjanes. Wer weniger fahren möchte, kombiniert Reykjavik mit Tagesausflügen und Snaefellsnes, das gerne als «Island in Miniatur» beschrieben wird. Diese kurzen Routen eignen sich gut für eine erste Islandreise, für verlängerte Städtereisen und für Familien, denen lange Fahrtage zu viel werden. Die passenden Unterkünfte entlang der Strecke reservieren wir gleich mit.

Mietwagen oder geführte Gruppenrundreise?

Beide Varianten führen zum Ziel, sie unterscheiden sich im Rhythmus. Auf einer geführten Rundreise im Bus sind Etappen, Eintritte und Hotels organisiert, ein ortskundiger Reiseleiter erklärt Vulkanismus und Landesgeschichte, und Sie schauen aus dem Fenster, statt auf Schotter und Windböen zu achten. Eine Mietwagenrundreise gibt Ihnen dafür die Freiheit, länger an einem Wasserfall zu bleiben oder eine Schlechtwetterfront auszusitzen; wir legen die Route fest, buchen die Hotels und geben Ihnen realistische Fahrzeiten mit. Wer noch flexibler unterwegs sein möchte, wählt ein Wohnmobil und übernachtet dort, wo die Tagesetappe endet.

Was der Sommer möglich macht: Hochland und Mitternachtssonne

Etwa ab Juni und bis in den September sind die Hochlandpisten offen, die sogenannten F-Strassen. Erst dann werden Kjölur, Sprengisandur oder die Zufahrt nach Landmannalaugar befahrbar, und zwar ausschliesslich mit geländegängigen Allradfahrzeugen; unbefestigte Furten gehören dazu. Nur in diesen Monaten lässt sich die Ringstrasse also mit einer Hochlandquerung verbinden. Dazu kommt das Licht: Rund um die Sommersonnenwende geht die Sonne kaum unter, was Etappen bis spät in den Abend erlaubt und die Fotografie zum Vergnügen macht.

Wanderungen, Gletschertouren und Walbeobachtung stehen jetzt am häufigsten im Programm. Wer aktiv unterwegs sein oder einen Ausritt auf dem Islandpferd einbauen möchte, reist am besten in dieser Zeit.

Rundreisen in der kalten Jahreszeit – und wie Sie die passende finden

Zwischen November und März bleibt die Ringstrasse grundsätzlich befahrbar, Stürme und kurze Tage machen die vollständige Umrundung aber anspruchsvoll. Bewährt haben sich kompaktere Winterrouten im Süden mit wenigen festen Standorten, dafür mit Eishöhlen, dampfenden Thermalgebieten und der Chance auf Nordlichter; alle Varianten der kalten Monate finden Sie auf unserer Seite zu Island im Winter. Unter diesem Text sehen Sie unsere aktuelle Auswahl an Rundreisen: Vergleichen Sie Dauer und Route, verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Islandreisen – und lassen Sie sich von unseren Spezialisten sagen, welche Variante zu Ihrer Reisezeit passt.