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Winterlandschaft, Lappland

Lappland-Ferien im Winter vom Spezialisten

Traumhafte Unterkünfte im Norden

Wenn Sie zur Abwechslung wieder einmal einen Winter erleben möchten, der diesen Namen auch verdient, dann wird Lappland ein Winterwunderland für Sie sein. Freuen Sie sich auf Schnee, Eislandschaften und klirrende, aber angenehm trockene Kälte und jede Menge Aktivitäten und Abenteuer. Im späteren Teil des Winters, wenn die Tage bereits wieder ein wenig länger werden und die Sonne allmählich an Kraft zurückgewinnt, taucht sie die tiefverschneiten Winterlandschaften in einen mystischen Lichtermix aus Orange-, Violett- und Blautönen.

Damit Sie Ihre Lappland Ferien unabhängig und flexibel geniessen können, empfehlen wir Ihnen, ein Mietauto zu buchen. Dazu organisieren wir Ihnen die passende Unterkunft: in unserem grossen Angebot finden Sie romantische Blockhäuser, schicke Hotels und praktische Ferienwohnungen für die ganze Familie. Unsere Skandinavien Spezialisten kennen sich aus in Lappland und haben die Unterkünfte getestet. Sie stehen Ihnen gerne mit Ratschlägen und praktischen Tipps zur Seite, damit Sie Ihre Lappland Winterferien so richtig geniessen können. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Hotels nach Regionen

Äkäslompolo
Iso Syöte
Jukkasjärvi
Levi
Luosto
Muotka
Pyhä
Ruka
Rovaniemi
Saariselkä

Einzigartige Erlebnisse im Lappland

Eishotel in Jukkasjärvi

Im hohen Norden Schwedens befindet sich eines der weltweit spektakulärsten Hotels: Das Icehotel in Jukkasjärvi erwartet Sie mit Zimmern, die jedes Jahr aufs Neue aus unzähligen Eisblocks gebaut werden. Die nach verschiedenen Themen gestalteten Kältezimmer haben eine Temperatur von etwa minus sieben Grad und sind mit Eismobiliar eingerichtet, das von internationalen Künstlern handgefertigt wird. Sie schlafen in Thermo-Schlafsäcken auf mit Rentierfellen bezogenen Betten. Das Restaurant serviert traditionelle Gerichte mit regional produzierten Zutaten.

Die warme Lounge lädt zum Verweilen bei Heissgetränken und Snacks ein. In der Icebar mit einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt geniessen Sie Cocktails aus Eisgläsern. Das eiskalte Meisterwerk zieht jedes Jahr unzählige Besucher und Gäste aus aller Welt an. Täglich werden halbstündige Führungen durch das wahrhaft einzigartige Hotel angeboten. In der Umgebung werden Winteraktivitäten wie Hundeschlittenfahrten, Rentierschlitten- und Schneemobilausflüge angeboten. Wie Sie einen Aufenthalt in diesem einzigartigen Hotel in Ihren Lappland Winter Ferien einplanen können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten gerne.

Mit Schlittenhunden durch die Wildnis – Winter in Lappland

Lappland Ferien im Winter sind die beste Gelegenheit, ein echtes Winter Abenteuer zu erleben. Schnee, Eis und klirrende Kälte sind das Bühnenbild für eine ganze Auswahl spannender Winter Aktivitäten. Neben Mietwagenrundreisen und einem breiten Angebot an Hotels, Blockhäusern und Apartments bieten wir Ihnen für Ihre Lappland Winter Ferien auch jede Menge Abenteuer. Besonders eindrücklich wird es sein, mit Huskys zu einer mehrtägigen Schlittenhundetour aufzubrechen. Es erwartet Sie und Ihre Familie ein einzigartiges Abenteuer in unvergleichlichen Naturlandschaften Lapplands.

Ruka ist ein aufstrebendes finnisches Skigebiet, das über ein tolles Angebot an Pisten, Loipen und Lifte, aber auch Hotels, Restaurants und Shops verfügt. Hier können Sie neben nordischem und alpinem Skisport auch Schneeschuhwanderungen unternehmen oder an Schneemobiltouren teilnehmen. Wie auch Sie die Magie eines Winters in Lappland erleben können, erklären Ihnen unsere Spezialisten gerne beim Beratungsgespräch für Ihre Lappland Ferien. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

Rentiere in Lappland

Rentiere aus nächster Nähe bewundern und erleben.

Reisen für Langlauf-Fans

Erkunden Sie die einzigartige und unberührte Naturlandschaft Lapplands auf Skiern.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

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