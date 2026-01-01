Dänemark Ferien vom Spezialisten
Einzigartige Vielfalt aus Natur, Kultur und über 400 Inseln
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
13 Tage / 12 Nächte
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
18 Tage / 17 Nächte
Eisige Wunderwelten – Spitzbergen Grönland & Island eine Leserreise des Tages-Anzeiger & der SonntagsZeitung
ab CHF 11880.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Ab Oslo starten Sie über Spitzbergen nach Grönland und erkunden den grössten Nationalpark sowie das...
17 Tage / 16 Nächte
Expedition Feuer und Eis - Rund um Island mit der MS Seaventure
ab CHF 9995.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: geführte Gruppenreise ab / bis Zürich , extrem kleines, wendiges Expeditionsschiff , Knecht Sonderpreise...
12 Tage / 11 Nächte
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Grosse Grönland-Seereise – Mythische Länder des Nordens
ab CHF 9856.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights: All-inclusive Expeditions Seereise, deutschsprachiges Expeditionsteam , seltenbefahrene Region bis Thule...
17 Tage / 16 Nächte
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
9 Tage / 8 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Wunder der Diskobucht – die Geburtsstätte majestätischer Eisberge
ab CHF 5450.– / pro Person
ab/bis Montreal
Highlights: Eqip Sermia Gletscher , Illulisaat Geburtsstadt der Eisberge , unberührte Natur
9 Tage / 8 Nächte
Kopenhagen als Ausgangspunkt
Kopenhagen ist eine der entspanntesten Hauptstädte Europas: kompakt, flach und am besten mit dem Velo zu erkunden. Nyhavn, Schloss Amalienborg und die Gärten von Tivoli liegen nah beieinander; in Vesterbro und Nørrebro findet sich die Restaurantszene, die Dänemark kulinarisch bekannt gemacht hat. Drei Nächte genügen für die Stadt, vier, wenn Sie einen Tagesausflug nach Schloss Kronborg in Helsingør oder ins Louisiana-Museum einplanen.
Von Kopenhagen aus lässt sich das Land gut erschliessen. Die Öresundbrücke verbindet die Stadt mit Malmö in zwanzig Minuten, was Kombinationen mit Südschweden naheliegend macht.
Jütland, die Küsten und Bornholm
Jütland ist der grosse, oft übersehene Teil Dänemarks. An der Nordspitze bei Skagen treffen Nordsee und Ostsee sichtbar aufeinander, dahinter liegen Wanderdünen und das besondere Licht, das die Skagen-Maler angezogen hat. Die Westküste bietet lange Sandstrände und Ferienhäuser, Aarhus als zweitgrösste Stadt eine lebendige Museumsszene.
Bornholm liegt weit draussen in der Ostsee und fühlt sich an wie ein eigenes Land: Felsküsten, Rundkirchen, Räuchereien und eine ausgeprägte Kunsthandwerkstradition. Die Insel eignet sich für eine Woche Velo- und Wanderferien.
Beste Reisezeit und praktische Hinweise
Mai bis September sind die verlässlichsten Monate. Der Hochsommer ist mit 20 bis 23 Grad angenehm mild und bringt sehr lange Tage; im Juni wird es kaum richtig dunkel. Juli ist dänische Ferienzeit – Ferienhäuser an der Westküste sollten dann früh gebucht werden.
Dänemark gehört zur EU, hat aber die Krone behalten. Bargeld wird kaum noch gebraucht, Kartenzahlung ist überall Standard. Die Distanzen sind kurz, Fähren und Brücken gut getaktet – eine Rundreise mit dem Mietwagen lässt sich in zehn bis vierzehn Tagen bequem planen.
Dänemark im Überblick
Vertiefen Sie einzelne Regionen und Themen: Kopenhagen Rundreisen. Aus diesen Bausteinen entsteht im Beratungsgespräch Ihre persönliche Route.
Mai bis September. Der Hochsommer ist mit 20 bis 23 Grad mild und bringt sehr lange Tage; im Juni wird es kaum dunkel. Juli ist dänische Ferienzeit mit entsprechend hoher Nachfrage bei Ferienhäusern.
Drei Nächte reichen für Nyhavn, Amalienborg, Tivoli und die Quartiere Vesterbro und Nørrebro. Mit vier Nächten bleibt Zeit für einen Tagesausflug nach Helsingør oder ins Louisiana-Museum an der Küste.
Ja. Die Distanzen sind kurz, Brücken und Fähren gut getaktet. In zehn bis vierzehn Tagen lassen sich Kopenhagen, Fünen, Jütland mit Aarhus und Skagen sowie die Westküste sinnvoll verbinden.
Bornholm liegt weit draussen in der Ostsee und unterscheidet sich deutlich vom Rest des Landes: Felsküsten statt Sandstrände, mittelalterliche Rundkirchen, Räuchereien und eine lebendige Kunsthandwerkstradition. Eine Woche mit Velo oder zu Fuss ist ideal.
Kaum. Kartenzahlung ist überall Standard, auch für kleine Beträge. Dänemark gehört zur EU, hat aber die Dänische Krone behalten, weshalb Euro nicht allgemein akzeptiert wird.
Sehr gut. Die Öresundbrücke bringt Sie von Kopenhagen in rund zwanzig Minuten nach Malmö. Kombinationen mit Südschweden oder eine Weiterreise Richtung Stockholm sind dadurch unkompliziert.
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