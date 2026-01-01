Jung geblieben, brandaktuell und hipp sowie immer für eine Überraschung gut – so kann man Dänemark beschreiben, das mit seiner einmaligen Natur und gleichzeitig modernen Städten seine Besucher fesselt. Die Hauptstadt Kopenhagen präsentiert sich aus einem Mix von Moderne und Traditionen, abgeschiedenere Regionen präsentieren sich eher ruhig, gelassen. Dänemark ist mit seinen unterschiedlichen Landschaften, den vielen Inseln und alten Städten eine Urlaubsregion, die Sie entdecken sollten.

Zahlreiche Radwege ziehen sich durch das Land welche im Sommer gut befahren werden. Auf den Strassen und Gassen der Städte herrscht wohltuender Lebensmut und überschäumende Lebensfreude. Die beiden historischen Städte Roskilde und Odense stehen für Traditionen, Kultur und Historie. Jütland und Seeland dagegen mit ländlichem Charme und bieten das perfekte Feriendomizil für den individuellen Urlaub.

Auf Ihrer Reise durch Dänemark sollten Sie die Trampelpfade der Touristen verlassen und einen Blick um die Ecke riskieren, erst dann werden Sie die vielen verborgenen Geheimnisse der Halbinsel entdecken.