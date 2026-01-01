Schweden – Reisetipps von Ihrem Spezialisten
Schweden Reisetipps von Ihrem Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Selbstverständlich benötigt man seinen Ausweis oder einen gültigen Reisepass, diese Dokumente sind aber nicht zwingend für die Einreise, sondern grundsätzlich mitzuführen. Einfuhrbestimmungen existieren im Grunde keine. Auch wer mit dem eigenen Fahrzeug anreisen will, kann problemlos Nahrungsvorräte mitnehmen. Dabei sollte man aber besonders hinsichtlich Alkohol nicht übertreiben. Die Schweden haben ein besonderes Verhältnis zu alkoholischen Getränken.
Bis zu einem Liter hochprozentiger Alkohol und 200 Zigaretten dürfen eingeführt werden. Nicht ins Land mitgenommen werden dürfen allerdings lebendige Tiere. Diese Regelung gilt grundsätzlich und kann im Fall von Haustieren, wie beispielsweise Hunden, die mit im Wohnmobil unterwegs sind, ausgesetzt werden.
Impfungen sind für eine Schwedenreise nicht vorgesehen und es gibt keine allgemeine Impfempfehlung für eine Schwedenreise, wie es beispielsweise für einige asiatische und südamerikanische Länder der Fall ist. Unsere Spezialisten für Schweden empfehlen jedoch, bei einer Reise im Frühsommer mit seinem Arzt eine Impfung gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis zu besprechen. Diese Krankheit wird durch Zeckenbisse übertragen. Denn wer viel in der Natur unterwegs sein will, ist einem erhöhten Risiko ausgesetzt.
Einen kleinen Reisewortschatz sollten Sie sich schon aneignen, denn auch wenn man natürlich kaum ein tiefgehendes Gespräch mit den Schweden, die man auf seiner Rundreise trifft, führen wird, ist es vor allem die Geste, die zählt. Die Begrüssungsvokabeln lernt man schnell. Die Aussprache ist für deutschsprachige Schweizer nicht sehr schwierig. Im Folgenden eine kurze Liste, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber garantiert mit den grundlegenden Vokabeln.
Ein klarer Vorteil in Schweden ist, dass die Schweden in der Regel sehr gut Englisch sprechen und man sich mit einer Mischung aus Deutsch und englischen Grundkenntnissen sehr gut verständigen kann. Für alle diejenigen Schwedenreisenden, die des Englischen auf einem guten kommunikativen Niveau mächtig sind, ist die Verständigung kein Problem.
- Hallo - Hej!
- Guten Tag - God dag!
- Tschüss - Hej då!
- Ja - ja
- Nein - nej
- Danke - Tack!
- Bitte! - Ingen orsak!
- Prost! - Skål!
- Hilfe - Hjälp!
- Toilette - toalett
- Ich heisse... - Jag heter...
- Ich hätte gerne... - Jag skulle vilja ha...
- Wieviel kostet... ? - Vad kostar... ?
- Zahlen bitte! - Notan, tack!
Schwedenreisende können sich heutzutage auch sehr einfach mit dem Smartphone aushelfen und eine entsprechende App herunterladen, die ein Wörterbuch und einen Übersetzer enthält und mit der man sich auf seine Schweden Ferien vorbereiten kann.
Trinkgeld wird in Schweden eigentlich nicht gegeben, zumindest ist es keine übliche Handlung und wird nicht – wie beispielsweise in den USA – vorausgesetzt. So können die Schweden Reisenden selbst entscheiden, ob sie die zu zahlenden Beträge im Taxi, in der Bar oder im Restaurant aufrunden.
Landeswährung in Schweden ist die Schwedische Krone, die in der Abkürzung SEK genannt wird. 1 SEK sind 100 Öre. Aktuelle Wechselkurse sind von tagesaktuellen Schwankungen und vielen anderen Faktoren abhängig. Wer plant, in den nächsten Sommerferien nach Schweden zu reisen, tut gut daran, rechtzeitig den Währungskurs zu beobachten und bei einem interessanten Kurs zu wechseln. Wir empfehlen einen Währungsrechner für das Smartphone, so haben Sie immer die tatsächlichen Preise im Blick und erleben keine unangenehmen Überraschungen.
Zahlungen werden in der Regel bar durchgeführt und es ist wichtig, entsprechend vorbereitet zu sein. In vielen grösseren Geschäften werden aber selbstverständlich die bekannten Kreditkarten Visa, MasterCard und beispielsweise Maestro akzeptiert. Geldautomaten sind häufig und vor allem in den grossen Städten in einer hohen Dichte vorhanden.
Die beste Reisezeit für Schweden ist Juni bis August. Es ist warm und hell. Ideal für Ausflüge und lange Tage. Die Nebensaison ist im Frühling und Herbst mit weniger Touristen. Für Nordschweden ist Juni bis August gut wegen der Mitternachtssonne. Südschweden ist von Mai bis September schön wegen milderen Temperaturen.
Ein Direktflug von Zürich nach Stockholm dauert rund zweieinhalb Stunden. Auch Göteborg ist ab der Schweiz gut erreichbar. Da Schweden in derselben Zeitzone wie die Schweiz liegt, entfällt die Zeitumstellung – Sie starten entspannt und ohne Jetlag in Ihre Ferien.
Das Jedermannsrecht (Allemansrätten) erlaubt es, sich in der schwedischen Natur frei zu bewegen – auch abseits von Wegen. Beeren und Pilze dürfen gesammelt werden, und eine Nacht im Zelt ist vielerorts gestattet. Im Gegenzug gilt: Rücksicht nehmen, keinen Abfall hinterlassen und Abstand zu Wohnhäusern halten. Dieses Prinzip macht Schweden zum idealen Land für Naturliebhaber.
Mittsommer (Midsommar) wird jeweils Ende Juni rund um die Sommersonnenwende gefeiert und gehört zu den wichtigsten Festen des Landes. Vielerorts wird um die geschmückte Mittsommerstange getanzt, dazu gibt es traditionelle Speisen. Die Nächte sind dann im ganzen Land hell – nördlich des Polarkreises geht die Sonne gar nicht unter.
Schweden ist ein ausgesprochen familienfreundliches Reiseland: kurze Flugzeit, keine Zeitverschiebung, sichere Infrastruktur und viel Natur zum Entdecken. Badeseen, Tierbeobachtungen und Orte aus den Geschichten von Astrid Lindgren begeistern Kinder ebenso wie Erwachsene. Ferienhäuser bieten Familien zudem viel Platz und Flexibilität im Alltag.
Für die Sommermonate – insbesondere Juli, wenn auch die Schweden selbst Ferien haben – empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. Beliebte Ferienhäuser an Seen und Küsten sind früh vergeben. Unsere Schweden-Spezialisten beraten Sie persönlich und finden die passende Unterkunft für Ihre Wünsche.
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