Jag talar ingen svenska – Ich spreche kein Schwedisch. Oder doch? Eine Schweden Reise macht einfach mehr Spass, wenn Sie sich vorher ein wenig mit dem Land und der Kultur beschäftigen. Hier ein paar kurze Tipps.

Wer mit dem eigenen oder einem geborgten Fahrzeug in Schweden unterwegs ist, der trifft vor allem auf die Menschen. Die Schweden sind offen und freundlich und seit Jahrzehnten an einen Tourismus, der die schwedische Lebensart kennenlernen möchte, gewöhnt. Auch dass eine so beeindruckende Natur für die meisten Mitteleuropäer gleich vor der eigenen Haustür liegt, ist vielen bewusst. Deshalb ist Schweden ein offenes Land, das seine Gäste herzlich willkommen heisst und das noch immer fernab von einem intensiven Massentourismus liegt.

Schweden ist ein vielfältiges und beeindruckendes Land. Nicht nur die zahlreichen Binnengewässer, die zum Wassersport einladen, haben das Bild von Schweden, das man ausserhalb des Landes hat, stark geprägt. Auch die Bücher von Astrid Lindgren spielen in dem Bild, das wir uns von Schweden machen, eine grosse Rolle. Schweden im Sommer oder im Winter? Schweden kann man das ganze Jahr über bereisen – je nachdem, was man sich für seinen Urlaub wünscht.