Lofoten - Reisen vom Spezialisten

Anreise auf die Lofoten und Übernachten im Rorbu

Die Inselkette liegt nördlich des Polarkreises und ist trotzdem unkompliziert erreichbar. Wo Sie schlafen, prägt das Erlebnis stark mit.

Wie Sie hinkommen

Ab der Schweiz fliegen Sie über Oslo weiter nach Bodø, Svolvær, Leknes oder Harstad/Narvik. Von Bodø verkehren zudem Fähren und Schnellboote nach Moskenes und Svolvær – die Überfahrt dauert je nach Verbindung drei bis vier Stunden und bietet bereits eindrückliche Blicke auf die Bergkulisse. Auf den Inseln selbst sind Sie am flexibelsten mit dem Mietwagen unterwegs.

Rorbuer: schlafen in der Fischerhütte

Die rot gestrichenen Rorbuer waren einst Saisonunterkünfte der Dorschfischer. Heute sind viele davon zu Ferienhäusern umgebaut, oft direkt über dem Wasser auf Pfählen. Sie bieten Küche, Kaminofen und meist den unmittelbaren Blick auf Hafen und Berge – die authentischste Art, auf den Lofoten zu wohnen. In Reine, Hamnøy und Nusfjord stehen besonders schöne Beispiele.

Wann Sie reisen sollten

Von Ende Mai bis Mitte Juli geht die Sonne nicht unter; Wanderungen um Mitternacht sind dann möglich. Zwischen September und April stehen die Chancen auf Nordlichter gut, sofern der Himmel klar ist. Der Sommer bringt milde 12 bis 18 Grad, der Winter dank Golfstrom meist nur leichten Frost – dafür Wind und rasch wechselndes Wetter.