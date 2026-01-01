Havila-Schiffe Kystruten Reisen vom Spezialisten

Havila- Schiffe : Capella, Polaris, Castor, Pollux

An Bord der vier neuen Havila-Schiffe Havila Capella, Havila Polaris, Havila Castor und Havila Pollux reisen Sie umweltfreundlich die norwegische Küste entlang. Die modernen Schiffe mit Baujahr 2021-2023 – allesamt nach Sternen benannt – können 640 Passagiere transportieren und verfügen über 179 geräumige Kabinen im klassischen nordischen Design. Ihre Einrichtung spiegelt die norwegische Natur mit Meer und Himmel, Bergen und Felsen wider.

Neben den Aussendecks mit Aussichtspunkten, einer Observation Lunge, einem Fitnessraum sowie Sauna, Jacuzzi, Fitnessraum und Shopping-Möglichkeiten profitieren Sie an Bord der Havila-Schiffe auch von kostenlosem WLAN.

Die Schiffe Capella, Polaris, Castor und Pollux verfügen über je zwei Restaurants und ein Café. Auf den Speisekarten finden Sie norwegische Gerichte, für deren Zubereitung Zutaten von lokalen Produzenten verwendet werden.

Havila- Kreuzfahrten: Die schönsten Orte Norwegens entdecken

Von Bergen bis Kirkenes und zurück: Auf einer Havila-Reise werden die schönsten Destinationen Norwegens angesteuert. Geniessen Sie die Köstlichkeiten des Meeres am Fischmarkt Bergens und tauchen Sie nach der Überquerung des Polarkreises auf den Lofoten in die Welt der Wikinger ein. Begegnen Sie Rentieren in Tromsø und der rauen und kargen Natur des Nordkaps. Beobachten Sie Seeadler in freier Natur, bestaunen Sie das Nordlicht und erkunden Sie das Weltkulturerbe Geirangerfjord. Auf der Havila-Rundreise werden Sie zahlreiche Gelegenheiten haben, um die norwegische Küche kennenzulernen sowie die Ruhe an Bord zu geniessen und einzigartige Aktivitäten auszuprobieren.

Zudem erwartet Sie ein vielfältiges Ausflugsangebot, das Ihre Reise unvergesslich macht: Besuchen Sie spannende Städte wie Stokmarknes, Harstad und Hammerfest. Wagen Sie abenteuerliche Outdoor-Aktivitäten wie eine Fahrt auf dem Hundeschlitten oder auf einem Quad. Für Familien bietet Havila kinderfreundliche Aktivitäten und Unterhaltungsangebote.

Nordwärts: Von Bergen nach Kirkenes in 7 Tagen

Die Rundreise entlang der norwegischen Küste führt über die legendäre Postschiffe-Hurtigruten-Linie, startet in Bergen und führt zunächst über Ålesund nach Trondheim. Nach der Überquerung des Polarkreises geht es weiter nach Bodø, den Lofoten entlang nach Tromsø und schliesslich nach Honningsvåg zum Nordkap bis nach Kirkenes.

Ausflüge: Fjorde, Quad-Safari und Hundeschlittenfahrt

Entdecken Sie auf einem Ausflug zum Geirangerfjord eine der wichtigsten norwegischen Sehenswürdigkeiten. Das UNESCO-Weltkulturerbe gehört zu den längsten und tiefsten Fjorden der Welt und besticht durch ausserordentliche natürliche Schönheit. Bei einer historischen Stadtwanderung durch Trondheim tauchen Sie in die tausendjährige Geschichte der Stadt ein und besuchen den Nidarosdom, Norwegens Nationalheiligtum. Wer den berühmten Saltstraumen – einer der stärksten Mahlstrome der Welt – sehen möchte, sollte sich auf eine Schlauchboot-Tour wagen. Halten Sie die Augen offen: Hier können Sie Seeadler, Papageientaucher und Schweinswale beobachten.

Im Norden bietet sich eine Hundeschlittenfahrt mit Huskys an: Geniessen Sie während der Fahrt den Blick auf das Meer, die Berge und den weiten Sternenhimmel über Ihnen. Ein weiteres Highlight ist die Schlittentour mit Rentieren, bei der Sie den Samen – den Ureinwohnern des Nordens – begegnen. Wer lieber motorisiert unterwegs ist, begibt sich bei einer Quad-Safari auf der Insel Magerøya auf eine rasante und unterhaltsame Fahrt durch die arktische Landschaft. Auch beim Schneemobilfahren von Kjøllefjord bis Mehamn kommen Action-Liebhaber auf ihre Kosten.

Südwärts: Von Kirkenes nach Bergen in 6 Tagen

Die Rückfahrt startet in Kirkenes und führt entlang der norwegischen Küste Richtung Süden. Über Tromsø geht es nach Svolvær auf den Lofoten und nach der Überquerung des Polarkreises nach Brønnøysund und über Trondheim nach Bergen.

Ausflüge: Eishotel, Schneemobilfahren und Seeadlersafari

Fahren Sie mit den Quads durch die sagenumwobene Landschaft Norwegens oder probieren Sie bei einem Ausflug die Königskrabben.

Die arktische Landschaft und die karge, wilde Natur der norwegischen Tundra werden Sie begeistern. Eine ebenso unvergessliche Erfahrung ist ein Ausflug in das Eishotel von Kirkenes, das komplett aus Schnee und Eis gemacht ist. Erfahren Sie mehr über die historische Bedeutung der Grenze zu Russland und lernen Sie bei einer Stadtrundfahrt durch Hammerfest die selbsternannte „nördlichste Stadt“ der Welt kennen.

Im Trollfjord gehen Sie auf Seeadlersafari und beobachten den König der Lüfte von der MS Orca aus. Auf den Lofoten reiten Sie über die gleichen weissen Sandstrände, wie es die Wikinger damals taten. Auf agilen Islandpferden geht es die Küste entlang – im Schein der Mitternachtssonne. Ergründen Sie den Geschmack der Lofoten bei einer Brauereibesichtigung und Bierverkostung in Svolvær.

Von Kristiansund aus gelangen Sie über die spektakuläre Atlantikstrasse zum Marmorbergwerk, wo in den 1930er Jahren goldener Marmor abgebaut wurde. Auf einem Floss und mit Helm und Schwimmweste überqueren Sie den 300 Meter langen unterirdischen See.