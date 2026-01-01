Aktiv Ferien in Finnland – unsere Spezialisten helfen
Outdoor Abenteuer in grossartigen Naturlandschaften
Entspannt aktive Tage am Saimaa-See
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Die moderne Hauptstadt Helsinki , Traditionelles 3-Gang-Abendessen, Ausflug in den...
8 Tage / 7 Nächte
Multiaktive Naturabenteuer für die ganze Familie
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Unterkunft Landgasthof Papin Talo, Bären- und Wildtierbeobachtung, Sauna- und Jacuzzi-Abend,...
8 Tage / 7 Nächte
Unverfälschtes Lappland erkunden
Aktiv Reisen in Finnland führen auf nach Lappland, dem nördlichen Teil des Landes, das von Tundra und unendlichen Waldflächen geprägt ist. Auf einer achttägigen Aktivreise starten Sie mit einem Flug zum Polarkreis in Ihr nordfinnisches Abenteuer. Während einigen Tagen sind Sie dann in urigen Blockhütten untergebracht. Von diesem Quartier schwärmen Sie mit ihrem lokalen Reiseleiter zu Ausflügen in die Region aus. Auf geführten Tageswanderungen erkunden Sie grossartige Naturlandschaften in gemächlichem Tempo.
Ihr deutschsprachiger Guide erklärt Ihnen die Flora und Fauna und Sie erhalten dabei einen faszinierenden Einblick in die finnische Tier- und Pflanzenwelt. Sie möchten Finnland gerne auf einer Aktiv Reise kennenlernen? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.
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Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen