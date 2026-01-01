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Aktivreisen, Finnland

Aktiv Ferien in Finnland – unsere Spezialisten helfen

Outdoor Abenteuer in grossartigen Naturlandschaften

Wenn Sie in Ihren Ferien gerne unabhängig und aktiv unterwegs sind, dann sind Aktiv Ferien in Finnland genau das Richtige für Sie. Finnland ist pure Natur. Dunkelblau in der Sommersonne funkelnde Seen und dichte, unermesslich grosse Waldlandschaften sind das Bühnenbild für Ihre Reise durch diesen wundervollen Teil Skandinaviens. In Finnland kommen Outdoor Fans ganzjährig voll auf ihre Kosten. Während Skifahren, Hundeschlittenfahrten oder Snowmobil Touren Wintervergnügen sind, warten während der langen, hellen Sommermonate Boots- und Kajaktouren, 4 x 4 Touren und Ausflüge zur Tierbeobachtung.

Finnland ist ein Bärenland; auf geführten Tagestouren begegnen Sie diesen eindrücklichen Raubtieren in ihrer freien Wildbahn. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten. Wir stellen Ihnen auch gerne ein unverbindliches Angebot für Aktiv Ferien in Finnland zusammen.

Icon map8 Tage
Entspannt aktive Tage am Saimaa-See
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Die moderne Hauptstadt Helsinki , Traditionelles 3-Gang-Abendessen, Ausflug in den...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Multiaktive Naturabenteuer für die ganze Familie
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Unterkunft Landgasthof Papin Talo, Bären- und Wildtierbeobachtung, Sauna- und Jacuzzi-Abend,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Unverfälschtes Lappland erkunden

Aktiv Reisen in Finnland führen auf nach Lappland, dem nördlichen Teil des Landes, das von Tundra und unendlichen Waldflächen geprägt ist. Auf einer achttägigen Aktivreise starten Sie mit einem Flug zum Polarkreis in Ihr nordfinnisches Abenteuer. Während einigen Tagen sind Sie dann in urigen Blockhütten untergebracht. Von diesem Quartier schwärmen Sie mit ihrem lokalen Reiseleiter zu Ausflügen in die Region aus. Auf geführten Tageswanderungen erkunden Sie grossartige Naturlandschaften in gemächlichem Tempo.

Ihr deutschsprachiger Guide erklärt Ihnen die Flora und Fauna und Sie erhalten dabei einen faszinierenden Einblick in die finnische Tier- und Pflanzenwelt. Sie möchten Finnland gerne auf einer Aktiv Reise kennenlernen? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein massgeschneidertes Angebot.

Actionreiche Ferien

Sie möchten Finnland auf eine abenteuerliche Art und Weise bereisen? Hier finden Sie alle Angebote.

Seenplatte in Finnland

Die Schönheit der Seenplatte in Finnland wird Sie begeistern.

Sommer in Lappland

Die besten Ferienangebote für Lappland in den Sommermonaten finden Sie hier.

Reiseinformationen

Hilfreiche Informationen zu Land und Leuten erhalten Sie hier – eine perfekte Vorbereitung ist das A und O.

Kataloge

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