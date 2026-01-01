Grönland-Reiseinformationen vom Spezialisten
Grönland Ferien
Was Grönland auszeichnet
Grönland ist die grösste Insel der Erde, und rund vier Fünftel ihrer Fläche liegen unter einem mächtigen Eisschild. Das Leben konzentriert sich auf den schmalen, eisfreien Küstensaum, vor allem an der Westküste rund um die Hauptstadt Nuuk und die Diskobucht. Dort schiebt sich bei Ilulissat einer der aktivsten Gletscher der Nordhalbkugel ins Meer; der Ilulissat-Eisfjord zählt zum UNESCO-Welterbe, und die vorbeiziehenden Eisberge gehören zu den eindrücklichsten Naturschauspielen der Arktis. Ganz anders zeigt sich der Süden mit grünen Fjordlandschaften, Schafhöfen und Spuren der Wikinger, die hier einst siedelten.
Geprägt wird das Land von der Kultur der Inuit, deren Gastfreundschaft und enge Verbundenheit mit der Natur Sie auf der ganzen Insel spüren.
Beste Reisezeit für Grönland
Die klassische Saison dauert von Juni bis September. Dann sind die Küstengewässer weitgehend eisfrei, Wanderungen und Bootsausflüge sind gut möglich, und vor der Küste lassen sich häufig Wale beobachten. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne im Hochsommer nicht unter – die Mitternachtssonne taucht die Eisberge in ein aussergewöhnliches Licht. Die Temperaturen bleiben auch im Sommer frisch und erreichen an der Küste meist nur einstellige bis knapp zweistellige Werte. Wer Polarlichter erleben möchte, reist zwischen Herbst und Frühjahr, wenn die Nächte dunkel sind; Spätwinter und Frühling eignen sich zudem für Hundeschlitten- und Schneemobiltouren.
Praktische Hinweise für Ihre Grönland-Reise
Grönland gehört als autonomes Gebiet zum Königreich Dänemark, bezahlt wird mit der Dänischen Krone. Neben Grönländisch ist Dänisch verbreitet, in touristisch geprägten Orten kommen Sie auch mit Englisch gut zurecht. Das Wetter gibt in der Arktis den Takt vor: Flüge und Schiffspassagen können sich verschieben, weshalb Sie Pufferzeiten einplanen und Anschlüsse nicht zu knapp legen sollten. Das Angebot an Unterkünften ist überschaubar, eine frühzeitige Buchung deshalb ratsam. In den Koffer gehören warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip, gutes Schuhwerk sowie Sonnenschutz – die klare Luft und die Reflexion des Eises sind nicht zu unterschätzen.
Für wen sich Grönland eignet
Grönland passt zu Reisenden, die unberührte Natur über Komfort stellen: zu Wanderern, Fotografinnen und Fotografen, Gästen von Expeditionskreuzfahrten und allen, die Stille und Weite suchen. Die Infrastruktur ist einfach, die Distanzen sind gross, dafür sind die Eindrücke umso intensiver. Als Spezialist für den hohen Norden beraten wir Sie gerne persönlich, welche Region und welche Reisezeit am besten zu Ihren Vorstellungen passen – damit die Anreise über Kopenhagen zum Auftakt einer Reise wird, die lange nachwirkt.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Für die Einreise benötigen Staatsbürger aus der Schweiz einen über das Reisedatum hinaus gültigen Reisepass.
Das Klima in Grönland kann auch im Sommer sehr kühl sein. Es wird von einem subpolaren und polaren Klima in Grönland gesprochen. In den Wintermonaten wird es eiskalt. Wetterumschwünge sind keine Seltenheit.
Geht es um die Reisetipps Grönland, muss auch die Sprache ein Thema sein. Die Amtssprache ist Grönländisch, welche total unverständlich klingt. Im Land wird allerdings auch Dänisch gesprochen und mit Englisch kommen Reisende in den touristischen Gebieten ebenfalls weiter.
Bezahlt wird mit Dänischen Kronen.
Aufgrund der Grösse des Landes hat Grönland mehrere Zeitzonen. Daher kann der Zeitunterschied zur Schweiz zwei bis vier Stunden betragen.
Als beste Reisezeit gelten die Sommermonate Juni bis September: Die Temperaturen sind dann am mildesten, die Tage lang, und Bootsausflüge zwischen den Eisbergen sowie Wanderungen sind gut möglich. Nördlich des Polarkreises scheint im Hochsommer die Mitternachtssonne. Wer Hundeschlittentouren erleben möchte, reist im Spätwinter und Frühjahr, etwa von Februar bis April. Nordlichter zeigen sich in den dunklen Monaten zwischen September und April.
Die Anreise führt über Kopenhagen: Der Flug von Zürich in die dänische Hauptstadt dauert rund zwei Stunden, der Weiterflug nach Grönland etwa vier bis fünf Stunden. Planen Sie für die Anreise deshalb einen ganzen Reisetag ein. Wir empfehlen, die Verbindungen frühzeitig zu sichern und genügend Umsteigezeit einzuberechnen.
Zwischen den Ortschaften Grönlands gibt es keine Strassenverbindungen. Der Verkehr läuft über Inlandflüge, Helikopter und Boote, im Winter ergänzt durch Hundeschlitten und Schneemobile. Reiseprogramme werden deshalb sorgfältig um die verfügbaren Verbindungen herum geplant – eine Aufgabe, bei der unsere Spezialisten ihre Erfahrung einbringen.
Zu den Höhepunkten zählen die gewaltigen Eisberge der Diskobucht und der Eisfjord von Ilulissat, der zum UNESCO-Welterbe gehört. Im Sommer lassen sich vielerorts Wale beobachten, dazu locken Gletscher, arktische Tundra und kleine, farbenfrohe Küstenorte. Auch die Begegnung mit der grönländischen Kultur macht eine Reise unvergesslich.
Die Kapazitäten in Grönland sind begrenzt: Flüge, Unterkünfte und Plätze auf Expeditionsschiffen sind rasch ausgebucht. Buchen Sie Ihre Reise deshalb so früh wie möglich, idealerweise mehrere Monate bis zu einem Jahr im Voraus. Unsere Arktis-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und stellen Ihre Reise individuell zusammen.
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