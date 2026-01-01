Was Grönland auszeichnet

Grönland ist die grösste Insel der Erde, und rund vier Fünftel ihrer Fläche liegen unter einem mächtigen Eisschild. Das Leben konzentriert sich auf den schmalen, eisfreien Küstensaum, vor allem an der Westküste rund um die Hauptstadt Nuuk und die Diskobucht. Dort schiebt sich bei Ilulissat einer der aktivsten Gletscher der Nordhalbkugel ins Meer; der Ilulissat-Eisfjord zählt zum UNESCO-Welterbe, und die vorbeiziehenden Eisberge gehören zu den eindrücklichsten Naturschauspielen der Arktis. Ganz anders zeigt sich der Süden mit grünen Fjordlandschaften, Schafhöfen und Spuren der Wikinger, die hier einst siedelten.

Geprägt wird das Land von der Kultur der Inuit, deren Gastfreundschaft und enge Verbundenheit mit der Natur Sie auf der ganzen Insel spüren.

Beste Reisezeit für Grönland

Die klassische Saison dauert von Juni bis September. Dann sind die Küstengewässer weitgehend eisfrei, Wanderungen und Bootsausflüge sind gut möglich, und vor der Küste lassen sich häufig Wale beobachten. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne im Hochsommer nicht unter – die Mitternachtssonne taucht die Eisberge in ein aussergewöhnliches Licht. Die Temperaturen bleiben auch im Sommer frisch und erreichen an der Küste meist nur einstellige bis knapp zweistellige Werte. Wer Polarlichter erleben möchte, reist zwischen Herbst und Frühjahr, wenn die Nächte dunkel sind; Spätwinter und Frühling eignen sich zudem für Hundeschlitten- und Schneemobiltouren.

Praktische Hinweise für Ihre Grönland-Reise

Grönland gehört als autonomes Gebiet zum Königreich Dänemark, bezahlt wird mit der Dänischen Krone. Neben Grönländisch ist Dänisch verbreitet, in touristisch geprägten Orten kommen Sie auch mit Englisch gut zurecht. Das Wetter gibt in der Arktis den Takt vor: Flüge und Schiffspassagen können sich verschieben, weshalb Sie Pufferzeiten einplanen und Anschlüsse nicht zu knapp legen sollten. Das Angebot an Unterkünften ist überschaubar, eine frühzeitige Buchung deshalb ratsam. In den Koffer gehören warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip, gutes Schuhwerk sowie Sonnenschutz – die klare Luft und die Reflexion des Eises sind nicht zu unterschätzen.

Für wen sich Grönland eignet

Grönland passt zu Reisenden, die unberührte Natur über Komfort stellen: zu Wanderern, Fotografinnen und Fotografen, Gästen von Expeditionskreuzfahrten und allen, die Stille und Weite suchen. Die Infrastruktur ist einfach, die Distanzen sind gross, dafür sind die Eindrücke umso intensiver. Als Spezialist für den hohen Norden beraten wir Sie gerne persönlich, welche Region und welche Reisezeit am besten zu Ihren Vorstellungen passen – damit die Anreise über Kopenhagen zum Auftakt einer Reise wird, die lange nachwirkt.