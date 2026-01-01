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Lofoten Inseln, Norwegen

Norwegen im Winter-Mietwagenreisen vom Spezialisten

Im Mietwagen unterwegs zum Polarlicht

Ein skandinavischer Winter kann nicht mit dem Schweizer Winter verglichen werden. Eisige Temperaturen, kurze Tage und viel Schnee gehören dazu. Und dennoch können Sie eine Mietwagenrundreise in Norwegen auch während der Wintermonate geniessen – wir beraten Sie gerne und zeigen Ihnen, worauf es ankommt. Mietautos sind bestens gewartet und verfügen über sehr gute Winterreifen, die Strassen werden landesweit geräumt und unterhalten. Da die Verkehrsdichte in Norwegen ausserhalb grösserer Städte gering ist, wird Ihr Fahrspass sehr entspannt sein.

Bei Überlandfahrten in Norwegen haben Sie im Winter gute Chancen, Elche und Rentiere in freier Wildbahn zu sehen. Die atemberaubenden Landschaften, die Sie links und rechts der Strasse sehen werden, sind wie ein Bühnenbild für Ihre Norwegen Winterreise. Während der Wintermonate tritt an vielen Orten in Norwegen Nordlicht auf. Dieses grün flackernde, mysteriöse Phänomen am dunklen Himmel zu sehen, ist einer der grossen Höhepunkte einer Winterreise nach Norwegen.

Gerne buchen wir Ihnen auch Hotels und gemütliche Lodges für Ihre Mietwagenreise in Norwegen. Fragen Sie uns nach Details, wir unterbreiten Ihnen gerne Reisevorschläge oder eine unverbindliche Offerte.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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