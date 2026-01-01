Norwegen Reisen vom Spezialisten
Norwegen Reisen in das Land der Wikinger
Lofoten Ferien
Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden
Spitzbergen Ferien
Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein
Velkommen til Norge!
Norwegen Reisetipps – die beliebtesten Regionen
Eine Skandinavien Reise verlangt erst einmal eine ganz individuelle Planung. An der Atlantik Küste beginnt die Reise in den Schären Südnorwegens. Unzählige kleine Inseln mit ihren typischen malerischen Häuschen im skandinavischen Stil machen den Charme dieser Region aus. Kleine Städte und Dörfer ergänzen das idyllische Bild. Das milde Klima, bedingt durch den Golfstrom, macht diese Region als "norwegische Riviera" besonders interessant für Sommerreisen und Badeferien. Diese Küstenregion ist perfekt geeignet als passender Rahmen für Aktiv-Ferien mit Segeln und Hochseeangeln.
Das hoch aufsteigende Telemark-Gebirge lockt Wanderer, Bergsteiger und Mountainbiker mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und Anforderungen, ihrem Hobby zu frönen. Führt der Weg weiter nach Norden, wird die Landschaft karger und schroffer. Atemberaubend erscheint das Nordlicht, wenn der Polarkreis überquert ist.
Auf Rundreisen keine der Sehenswürdigkeiten und Schönheiten verpassen
Die Planung Ihrer Norwegen Ferien sollte sich nicht nur auf Norwegen Mietwagenrundreisen beschränken. Starten Sie Ihre Norwegen Ferien im Süden des Landes und beginnen Sie in der Hauptstadt Oslo. Den besonderen Reiz dieser pulsierenden Stadt macht die Mischung aus wilder Natur, viel Wasser und Grossstadtleben aus. Oslo Städtereisen bieten Ihnen sowohl eine reizvolle Grossstadt als auch ein Sportzentrum mit Skipisten, Loipen, einer Grosssprungschanze und attraktive Wanderstrecken in nur 20 Minuten Fahrt mit der Strassenbahn vom Zentrum aus entfernt.
Hier zeigt sich die Mentalität der Skandinavier in einem bunten Mix aus moderner Architektur und romantischen Holzhäusern. Ein Highlight rund um Oslo und Südnorwegen ist eine Fahrt mit der Flåmbahn durch das sagenhafte Panorama des Flåmtales und auf die schwindelerregende Höhe der Bergstation Myrdal. Skandinavien Ferien auf diese Art zu beginnen, wird Sie sofort von dem Charme des vielfältigen Landes gefangen nehmen.
Norwegen Ferien mit Mietwagenrundreisen
Ganz nach Ihren Wünschen die Landschaft auf eigene Faust zu erkunden und Stationen und Aufenthaltsdauer selbst zu bestimmen, macht die Norwegen Ferien für die gesamte Familie zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis. Der Eindruck, dass das Land eigentlich aus einem riesigen Gebirge mit schmalen Einschnitten des Meeres besteht, setzt sich bei den Norwegen Rundreisen fort. Tiefe Fjordeinschnitte, atemberaubende Bergmassive und dichte Wälder sorgen für eine spannende Tour. Wasserfälle in steilen Schluchten, leuchtende Gletscher, aber auch weite Hochebenen – das Fjell – mit bunten Wildblumenwiesen hinterlassen einmalige Eindrücke.
Unterwegs mit dem mobilen Zuhause auf Zeit
Wer lieber noch unabhängiger als mit dem Pkw sein möchte, startet seine Rundreise mit dem Wohnmobil. Unsere Spezialisten kennen einzigartige Touren, mit denen Sie auf Entdeckungsreise gehen können. Sammeln Sie unvergleichliche Fotomotive, wenn Sie die Dörfer und malerischen Fjordwelten bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen erleben und im Bild festhalten. Starten Sie in der Hauptstadt Südnorwegens, Kristiansand, und lassen Sie sich bezaubern von den strahlend weissen Häusern, die das Sonnenlicht auf solch eigene Art spiegeln.
Am südlichsten Punkt, am Kap Lindenes, überstrahlt der bunte Leuchtturm die karge Felslandschaft. Weiter geht es dann zur ehemaligen Kulturhauptstadt und Ölmetropole Norwegens. In einem futuristischen Gebäude ist das Ölmuseum zu Hause, das die Geschichte des Öls in Norwegen thematisiert und vom Leben auf den Ölplattformen im Meer berichtet. Unternehmen Sie von hier aus eine Fahrt mit einem der Ausflugsschiffe zum Lysefjord mit dem berühmten Felsplateau Preikestolen. Der Preikestolen, die "Kirchenkanzel", fällt mit 600 Metern senkrecht in den Lysefjord und bietet ein fantastisches Panorama.
Die beste Reisezeit für Norwegen Reisen
Für klassische Fjordreisen, Mietwagenrundreisen und Wanderferien sind die Monate Mai bis September ideal. Dann sind die Bergstrassen geöffnet, die Wasserfälle führen viel Wasser und die Dörfer an den Fjorden zeigen sich von ihrer lebendigsten Seite. Ein besonderes Erlebnis ist die Mitternachtssonne: Zwischen Mitte Mai und Ende Juli geht die Sonne nördlich des Polarkreises nicht unter – Wanderungen und Bootsfahrten sind dann rund um die Uhr möglich. Der Mai punktet zudem mit blühenden Obstbäumen entlang der Fjorde, während der Hochsommer die wärmsten Badetage an der Südküste bringt.
Der Herbst verwöhnt mit klarer Luft und goldenen Farben, und ab September beginnt zugleich die Nordlichtsaison: Bis in den März tanzen die Polarlichter in klaren Nächten über Nordnorwegen. Der Winter verwandelt das Land in ein Paradies für Schneeliebhaber – von Husky-Safaris bis zu stimmungsvollen Tagen in verschneiten Fischerdörfern. Rechnen Sie im Winter allerdings mit kurzen Tagen: Je weiter nördlich Sie reisen, desto knapper wird das Tageslicht – dafür entschädigt das blaue Dämmerlicht der Polarnacht mit einer Stimmung, die Fotografinnen und Fotografen lieben. Alles dazu finden Sie unter Norwegen im Winter.
Und das Beste: Die Postschiffe von Hurtigruten und Havila verkehren das ganze Jahr entlang der Küste. So ist Norwegen zu jeder Jahreszeit eine Reise wert – unsere Spezialisten empfehlen Ihnen gerne die passenden Monate für Ihr Wunschprogramm, ob Fjordpanorama, Nordlicht oder beides auf einer Reise.
Norwegens Traumstrassen: Atlantikstrasse, Trollstigen und Co.
Kaum ein Land lässt sich so eindrücklich erfahren wie Norwegen – im wörtlichen Sinn. Die berühmte Atlantikstrasse zwischen Molde und Kristiansund schwingt sich über kühne Brücken von Insel zu Insel, während sich der Trollstigen in engen Serpentinen eine steile Bergwand emporwindet. Der Geirangerfjord, der zum UNESCO-Welterbe zählt, gilt vielen als schönster Fjord der Welt. Solche Strecken sind keine blossen Verbindungswege, sondern selbst das Reiseziel – mit Aussichtspunkten und Rastplätzen, an denen Sie das Panorama in aller Ruhe geniessen können.
Planen Sie für Norwegens Strassen genügend Zeit ein: Die Distanzen wirken auf der Karte kurz, doch Fjorde, Fähren und Bergpässe machen jede Etappe länger – und schöner –, als es der Kilometerzähler vermuten lässt. Genau darin liegt der Genuss: Wer langsam reist, sieht mehr. Am intensivsten erleben Sie die Traumstrassen auf einer Mietwagenrundreise mit ausgewählten Hotels entlang der Route oder ganz unabhängig mit dem Motorhome. Unsere Spezialisten kennen die schönsten Etappen, die lohnendsten Fotostopps und die Fährverbindungen, die Ihre Route sinnvoll verkürzen – und planen all das gleich in Ihre Reise ein.
Gut zu wissen: praktische Tipps für Ihre Norwegen Ferien
Die Anreise ab der Schweiz ist unkompliziert: Oslo erreichen Sie ab Zürich mit dem Direktflug in rund zweieinhalb Stunden. Bezahlt wird in Norwegen mit der Norwegischen Krone, wobei Kartenzahlung praktisch überall akzeptiert wird – Bargeld brauchen Sie kaum. Die Landessprache ist Norwegisch, mit Englisch kommen Sie jedoch im ganzen Land problemlos durch. Das Preisniveau ist mit der Schweiz vergleichbar; wer Restaurantbesuche und Einkäufe im Supermarkt klug kombiniert, reist auch in Norwegen ohne böse Überraschungen.
Gut zu wissen: Das Leitungswasser hat beste Qualität, und alkoholische Getränke jenseits von Bier gibt es ausschliesslich in den staatlichen Vinmonopolet-Geschäften mit begrenzten Öffnungszeiten.
Angenehm unkompliziert reist es sich auch sonst: Es gibt keine Zeitverschiebung zur Schweiz, Trinkgeld ist im Restaurant bereits im Preis inbegriffen und wird nur bei besonders gutem Service aufgerundet, und dank Jedermannsrecht dürfen Sie sich in der Natur frei bewegen. Aktuelle Hinweise zu Einreisebestimmungen und Sicherheit finden Sie beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Weitere nützliche Informationen zu Klima, Kleidung und den Besonderheiten des Landes haben wir auf unserer Seite mit Reiseinformationen für Sie zusammengestellt. Übrigens: Sorgfältig ausgewählte Unterkünfte vom Stadthotel bis zum Haus am Fjord finden Sie in unserer Hotelauswahl.
Reisearten und Kombinationen: So entdecken Sie Norwegen am besten
Ob geführt oder individuell – Norwegen bietet für jeden Reisestil die passende Form. Auf Rundreisen erleben Sie die Höhepunkte des Landes bequem organisiert, während Mietwagen- und Motorhome-Reisende ihre Route frei gestalten. Die Klassiker unter den Norwegen Reisen bleiben die Postschiffe: Mit Hurtigruten oder der modernen Flotte von Havila reisen Sie entlang der Küste bis nach Kirkenes – wahlweise als komplette Schiffsreise oder etappenweise mit Zwischenstopps an Land, ganz nach Ihrem Zeitbudget.
Auch Aktivferien haben in Norwegen viele Gesichter: Wandern zu Aussichtspunkten hoch über den Fjorden, Kajakfahren in stillen Meeresarmen oder Velotouren durch einsame Täler – vieles davon lässt sich problemlos in eine individuelle Rundreise einbauen, auch mit Kindern. Besonders reizvoll sind Kombinationen: Verbinden Sie einige Tage in Oslo mit einer Fjordrundreise, hängen Sie an Ihre Schiffsreise ein paar Tage auf den Lofoten an oder erweitern Sie Ihre Route Richtung Schweden. Auch der hohe Norden mit Spitzbergen lässt sich einbauen – ein Kontrastprogramm aus arktischer Wildnis und norwegischer Gemütlichkeit, das kaum ein anderes Reiseziel bietet.
Sagen Sie uns, was Sie erleben möchten – unsere Spezialisten setzen es für Sie zusammen und begleiten Sie von der ersten Idee bis zur Rückkehr.
Klimatabelle Norwegen
Die Werte beziehen sich auf Fjordnorwegen rund um Bergen, die klassische Region für Fjordreisen:
|Monat
|Tagestemperatur in °C
|Nachttemperatur in °C
|Regentage
|Januar
|4
|0
|19
|Februar
|4
|-1
|16
|März
|6
|1
|17
|April
|10
|3
|14
|Mai
|14
|7
|13
|Juni
|16
|10
|13
|Juli
|18
|12
|15
|August
|18
|12
|16
|September
|14
|9
|18
|Oktober
|10
|6
|20
|November
|7
|3
|19
|Dezember
|5
|1
|20
Dank des Golfstroms ist das Klima an der norwegischen Westküste für die nördliche Lage erstaunlich mild, dafür fällt in der Fjordregion das ganze Jahr über regelmässig Niederschlag – wetterfeste Kleidung gehört in jedes Gepäck. Die wärmsten und hellsten Monate von Mai bis September sind die beste Zeit für Fjord- und Mietwagenreisen. In Nordnorwegen liegen die Temperaturen deutlich tiefer; im Winter locken dort Schnee und Polarlichter.
Die Küste von Norwegen entdecken
Unvergleichliche Fahrt mit einem alten Postschiff entlang der Küste
Auch wenn Hurtigruten die alten Holzschiffe längst durch moderne "Kreuzfahrtschiffe" ersetzt hat, so sind die Schiffsreisen mit Hurtigruten immer noch die klassische Variante, Norwegen und seine Fjorde kennenzulernen. Etwa dreissig Häfen werden von Hurtigruten angesteuert und Sie erleben, was es bedeutet, Nordnorwegen von der See aus zu erfahren. Sie können auch unterwegs beispielsweise auf den Lofoten auschecken, um Lofoten Ferien zu machen und die fast 80 Inseln erkunden und erwandern. Die Aufenthaltsdauer Ihrer Lofoten Reisen bestimmen Sie selbst. Später setzen Sie Ihre Reise mit dem nächsten Schiff fort.
Es wartet auf Sie noch ein Erlebnis mit der Ankunft am Nordkap, bekannt als nördlichster Punkt Europas. Dort, wo die Wassermassen von Atlantik und Arktischem Ozean aufeinandertreffen, gibt es zwischen dem Nordkap und dem Nordpol kein weiteres Land mit Ausnahme der Inseln von Spitzbergen. In den Sommermonaten von Mitte Mai bis Mitte Juli geht die Sonne hier nicht unter. Unbeschreibliche Bilder bietet die Mitternachtssonne über der Barentssee. Geheimnisvoll auch die Magerøya, auf der sich das Nordkap befindet.
Im Besucherzentrum zeigen verschiedene Ausstellungen ganzjährig, wie sich das Leben im Norden Europas gestaltet. Die ökumenische St. Johannes Kapelle am Nordkap ist die nördlichste Kapelle weltweit und wird von manchen Brautpaaren auch als Hochzeitskapelle genutzt.
Der Sommer ist auch die Zeit, die sich am besten für Spitzbergen Reisen eignet. Der arktische Sommer überrascht mit zahlreichen blühenden Pflanzen. Eisbären, Rentiere und Polarfüchse sind während der Spitzbergen Ferien in ihren natürlichen Lebensräumen zu beobachten. Dagegen hält der Winter auf Spitzbergen mit den tanzenden Polarlichtern ein Himmelsschauspiel bereit, das sonst nirgendwo auf der Welt zu sehen ist. Eine Hundeschlittenfahrt oder eine Fahrt mit einem Snowmobil über die weite Schneelandschaft machen den Winter auch in der Dunkelheit des arktischen Winters interessant.
Juni bis August für Fjorde, Wanderungen und die Mitternachtssonne. September und Oktober bieten Herbstfarben bei weniger Andrang. Für Nordlichter reisen Sie zwischen Ende September und März, am zuverlässigsten nach Tromsø.
Der Geirangerfjord und der Nærøyfjord stehen als Unesco-Welterbe unter Schutz und gelten als die eindrücklichsten. Der Sognefjord ist der längste und tiefste, der Hardangerfjord im Frühling für seine Obstblüte bekannt.
Zwischen Ende September und Ende März, wenn die Nächte dunkel genug sind. Die besten Chancen bietet Nordnorwegen rund um Tromsø und die Lofoten. Planen Sie mehrere Nächte ein, da klarer Himmel Voraussetzung ist.
Ja. Die Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkenes führt an der gesamten Küste entlang und legt in Orten an, die auf dem Landweg schwer erreichbar sind. Die volle Strecke dauert zwölf Tage, Teilstrecken sind ebenso möglich.
Norwegen gehört zu den teuersten Reiseländern Europas, insbesondere bei Restaurants und Alkohol. Hütten und Ferienhäuser mit Selbstverpflegung senken die Kosten deutlich. Kartenzahlung ist überall Standard, Bargeld kaum nötig.
Ja. Die Inselgruppe nördlich des Polarkreises verbindet steile Granitberge mit weissen Sandstränden und roten Fischerhütten. Im Sommer scheint die Mitternachtssonne, im Winter zählt die Region zu den besten Nordlichtgebieten.
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