Hurtigruten Reisen vom Spezialisten
Mit dem Postschiff Norwegens Küste und Fjorde entdecken
Norwegen per Bahn, Bus und Hurtigruten
Preis auf Anfrage
Highlights: Hurtigrutenfahrt Trondheim - Bergen , spannender Ausflug zum Geirangerfjord, Trondheim mit den...
10 Tage / 9 Nächte
Ahoi und willkommen an Bord von Hurtigruten
Offenes Meer, das Gewusel geschäftiger Häfen, tief in felsige Berge geschnittene Fjorde – wenn Sie sich für eine Schiffsreise entlang der norwegischen Reederei Hurtigruten entscheiden, erleben Sie genau dies und noch viel mehr. Da Hurtigruten den offiziellen Auftrag der Postverteilung erfüllt, stoppen die Schiffe auch in winzigen Küstenorten, die im Verlauf einer normalen Kreuzfahrt niemals angefahren würden. Die komplette Route von Bergen im Süden Norwegens bis ins arktische Kirkenes nahe der russischen Grenze und zurück dauert zwölf Tage.
Auf dieser Seereise entdecken Sie 34 Häfen, mehr als 100 Fjorde und Tausend Berge. Während der Wintermonate überqueren Sie auf der Suche nach dem Nordlicht den Polarkreisen. Und während der Mitternachtssonne im Sommer geniessen Sie 24 Stunden Tageslicht. Sind Sie im Frühling und im Herbst unterwegs, erleben Sie leuchtende Farben der Vegetation und magische Lichtverhältnisse. Egal, in welcher Jahreszeit Sie mit Hurtigruten unterwegs sind – freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis in den spektakulären Küsten- und Fjordlandschaften Norwegens.
Während Stopps in Küstenorten haben Sie die Gelegenheit, sich die sympathischen Städtchen auf eigene Faust während ein paar Stunden anzuschauen. Unsere Skandinavien Spezialisten erklären Ihnen gerne die zahlreichen Routen und Kombinationsmöglichkeiten mit Hurtigruten. Fragen Sie uns nach einer unverbindlichen Offerte für Ihre schönste Seereise der Welt.
Mit dem Postschiff zum Polarkreis und zurück
Je nach Reiseroute und Jahreszeit fahren Sie mit einem der traditionellen oder einem brandneuen Hurtigruten Schiff der norwegischen Küste entlang. Das beschauliche Tempo, mit welcher die Schiffe unterwegs sind, gibt Ihnen die Gelegenheit, die eindrücklichen Naturlandschaften in Ruhe zu geniessen. Während den Stopps unterwegs steht Ihnen Zeit zum Erkunden der Hafenstädtchen zur Verfügung. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Museumsbesuch, kosten Sie lokale Spezialität in einem Coffee Shop oder finden Sie Souvenirs für Ihre Liebsten.
An einigen Etappenorten besteht auch die Möglichkeit, an einem geführten Stadtrundgang teilzunehmen. Diese Ausflüge buchen Sie nach Lust und Laune an Bord der Hurtigruten Schiffe. Wie Sie eine Seereise mit Hurtigruten in Ihre Norwegen Reise einplanen können, zeigen Ihnen unsere Spezialisten gerne beim persönlichen Beratungsgespräch. Vereinbaren Sie Ihren Termin noch heute.
Die Postschiffroute von Bergen nach Kirkenes
Seit 1893 versorgt das Postschiff die Orte entlang der norwegischen Küste. Aus der Versorgungslinie ist eine der bekanntesten Schiffsreisen der Welt geworden – geblieben ist der Alltagsbetrieb mit Fracht und Einheimischen an Bord.
Route und Dauer
Die klassische Rundreise führt in zwölf Tagen von Bergen bis Kirkenes und zurück und läuft dabei 34 Häfen an. Nur nordwärts dauert die Fahrt sechs Tage, nur südwärts fünf. Wer weniger Zeit hat, steigt für Teilstrecken zu – etwa Bergen bis Trondheim oder Tromsø bis Kirkenes.
Die Häfen unterwegs
Zwischen den Jugendstilhäusern von Ålesund, der Nidarosdom-Stadt Trondheim und dem arktischen Tromsø überquert das Schiff bei Rørvik den Polarkreis. Nördlichster Punkt ist Honningsvåg als Ausgangspunkt zum Nordkap. Viele Häfen werden nur kurz angelaufen, andere bieten Zeit für einen Landgang.
Was das Postschiff von einer Kreuzfahrt unterscheidet
An Bord gibt es kein Unterhaltungsprogramm im klassischen Sinn, dafür Fracht, Postverkehr und Passagiere, die nur eine Etappe mitfahren. Der Fahrplan steht fest und wird auch nachts eingehalten – manche Häfen erreicht man um drei Uhr morgens. Genau das macht den Reiz aus: Es ist eine Linienfahrt, keine Inszenierung.
Beste Reisezeit für eine Hurtigruten-Reise
Die Küstenroute wird ganzjährig bedient – doch Sommer und Winter sind zwei völlig verschiedene Reisen.
Sommer: Mitternachtssonne
Von Ende Mai bis Ende Juli geht die Sonne nördlich des Polarkreises nicht unter. Die Decks sind rund um die Uhr nutzbar, die Landgänge fallen länger aus, und die Küste zeigt sich grün. Es ist zugleich die Zeit mit der höchsten Auslastung.
Winter: Nordlichter und Polarnacht
Zwischen Oktober und März stehen die Chancen auf Nordlichter gut. Im Dezember und Januar herrscht nördlich von Tromsø Polarnacht – die Sonne bleibt unter dem Horizont, das Licht wechselt stundenlang durch Blau- und Rosatöne. Dank des Golfstroms bleibt das Wasser eisfrei.
Anreise und Kombinationen
Bergen erreichen Sie ab der Schweiz in rund zweieinhalb Flugstunden, meist über Oslo oder Kopenhagen. Sinnvoll ist die Verbindung mit der Bergenbahn ab Oslo oder mit einem Aufenthalt auf den Lofoten, die auf der Route ohnehin passiert werden.
Häufige Fragen zu Hurtigruten Reisen
Die klassische Rundreise Bergen–Kirkenes–Bergen dauert zwölf Tage und läuft 34 Häfen an. Nur nordwärts sind es sechs Tage, nur südwärts fünf. Teilstrecken wie Bergen–Trondheim oder Tromsø–Kirkenes sind ebenfalls buchbar.
Zwischen Oktober und März stehen die Chancen gut. Im Dezember und Januar herrscht nördlich von Tromsø Polarnacht mit stundenlangen Blau- und Rosatönen. Von Ende Mai bis Ende Juli scheint dagegen die Mitternachtssonne.
An Bord gibt es kein klassisches Unterhaltungsprogramm, dafür Fracht, Post und Passagiere, die nur eine Etappe mitfahren. Der Fahrplan steht fest und wird auch nachts eingehalten – manche Häfen werden um drei Uhr morgens erreicht.
Ab der Schweiz in rund zweieinhalb Flugstunden, meist über Oslo oder Kopenhagen. Eindrücklicher ist die Anreise mit der Bergenbahn ab Oslo über die Hardangervidda.
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