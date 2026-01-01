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Im Land der tausend Seen ab Zürich

Diese gemütliche Autorundreise im «Land der tausend Seen» führt zum Saimaa-Seengebiet, wo die klaren Seen mit unzähligen Inseln und Buchten allgegenwärtig sind. Weiter nördlich, im hügeligen Koli-Nationalpark am Pielinen-See, können Sie die finnische «Nationallandschaft» bei Wanderungen erleben, die viele finnische Künstler inspiriert hat. Übernachtungen in ausgesuchten Hotels oder im Ferienhaus mit persönlicher Atmosphäre.
Im Land der tausend Seen ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Ausflug ins riesige Maretarium
- Aufenthalt im gemütliche einladenden Ferienhaus in Puumala
- Wunderbare Natur direkt am See Felsenkirche Temppeliaukio
- Besuch der Temppeliaukio- Felsenkirche in Helsinki
Icon calendar 12 Tage / 11 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Linienflug Zürich–Helsinki/Porvoo, 50 km

Übernahme des Mietwagens am Flughafen und Fahrt nach Porvoo. Die pittoreske Altstadt von Porvoo lädt zu einem Besuch ein. Unterkunft in einem Gutshaus bei Porvoo.

2. Tag Porvoo–Savonlinna, 360 km

In Kotka am Meer ist das «Maretarium» mit Aquarien und Ausstellungen interessant, in Lappeenranta der Passagierhafen und das Kasernenareal mit Museen und Kunsthandwerk. Unterkunft in der Nähe von Savonlinna.

3. Tag Savonlinna

Nur 12 km entfernt liegt Savonlinna sehr schön auf mehreren Inseln. Besuchen Sie hier die imposante Burg und die Opernfestspiele (04.07.–03.08.2019), wir besorgen Ihnen gerne Karten für eine Aufführung.

4. Tag Savonlinna–Koli, 190 km

Das russisch-orthodoxe Kloster Valamo an idyllischer Lage ist einen Besuch wert, sowie die Stadt Joensuu mit ihrem Kunsthandwerkszentrum. Weiterfahrt nach Koli.

5. Tag Koli

Wie wäre es mit einer Wanderung auf den Berg Ukko Koli - hier können Sie die «Nationallandschaft» Finnlands bewundern, welche viele Künstler in ihren Werken verewigt haben.

6. Tag Koli–Kuopio, 140 km

Kuopio ist die lebhafte Hauptstadt der Region, wunderbar am See gelegen.

7. Tag Kuopio–Puumala, 170 km

Über Juva erreichen Sie das Feriendorf Sahanlahti Resort am See. Ihre Unterkunft ist ein gemütliches, geschmackvoll eingerichtetes Ferienhaus (45 m², Wohnküche, 1 Schlafzimmer, Terrasse). Grill, Steg und Strand gemeinsam.

8. Tag Puumala

Geniessen Sie den erholsamen Tag am See. Nordic Walking Stöcke und Boote stehen Ihnen zur Verfügung. Kanus und Velos gegen Gebühr.

9. Tag Puumala–Helsinki, 250 km

Fahrt über Mikkeli und Lahti, wo die Sprungschanzen, das Skimuseum und das Sibelius-Konzerthaus am See sehenswert sind. Abgabe des Mietautos in Helsinki.

10. Tag Helsinki

Heute bleibt noch Zeit für einen Besuch der Felsenkirche und des Museums für Gegenwartskunst «Kiasma». Oder spazieren Sie durch die Esplanadi-Einkaufsstrasse bis zum Marktplatz am Meer.

11. Tag Rückflug in die Schweiz

Im Preis inbegriffen:
  • Linienflug Zürich–Helsinki retour mit Finnair
  • Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
  • Mietwagen für 9 Tage von Europcar, Kategorie B1/CDMR (VW Golf od. ähnlich)
  • 8 Übernachtungen in guten Mittelklasshotels, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück, 2 Übernachtungen im Ferienhaus Sahanlahti, 45 m²: Wohnküche, 1 Schlafzimmer, Terrasse mit Gartenmöbeln, Dusche/WC, Frühstück
  • Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Transfers in Helsinki
  • Annullierungskosten-Versicherung
Hinweise:
  • Preise für höhere Zimmerkategorien auf Anfrage

Preise
12 Tage / 11 Nächte Preis auf Anfrage

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