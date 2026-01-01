Im Land der tausend Seen ab Zürich

1 . Tag Linienflug Zürich–Helsinki/Porvoo, 50 km Übernahme des Mietwagens am Flughafen und Fahrt nach Porvoo. Die pittoreske Altstadt von Porvoo lädt zu einem Besuch ein. Unterkunft in einem Gutshaus bei Porvoo.

2 . Tag Porvoo–Savonlinna, 360 km In Kotka am Meer ist das «Maretarium» mit Aquarien und Ausstellungen interessant, in Lappeenranta der Passagierhafen und das Kasernenareal mit Museen und Kunsthandwerk. Unterkunft in der Nähe von Savonlinna.

3 . Tag Savonlinna Nur 12 km entfernt liegt Savonlinna sehr schön auf mehreren Inseln. Besuchen Sie hier die imposante Burg und die Opernfestspiele (04.07.–03.08.2019), wir besorgen Ihnen gerne Karten für eine Aufführung.

4 . Tag Savonlinna–Koli, 190 km Das russisch-orthodoxe Kloster Valamo an idyllischer Lage ist einen Besuch wert, sowie die Stadt Joensuu mit ihrem Kunsthandwerkszentrum. Weiterfahrt nach Koli.

5 . Tag Koli Wie wäre es mit einer Wanderung auf den Berg Ukko Koli - hier können Sie die «Nationallandschaft» Finnlands bewundern, welche viele Künstler in ihren Werken verewigt haben.

6 . Tag Koli–Kuopio, 140 km Kuopio ist die lebhafte Hauptstadt der Region, wunderbar am See gelegen.

7 . Tag Kuopio–Puumala, 170 km Über Juva erreichen Sie das Feriendorf Sahanlahti Resort am See. Ihre Unterkunft ist ein gemütliches, geschmackvoll eingerichtetes Ferienhaus (45 m², Wohnküche, 1 Schlafzimmer, Terrasse). Grill, Steg und Strand gemeinsam.

8 . Tag Puumala Geniessen Sie den erholsamen Tag am See. Nordic Walking Stöcke und Boote stehen Ihnen zur Verfügung. Kanus und Velos gegen Gebühr.

9 . Tag Puumala–Helsinki, 250 km Fahrt über Mikkeli und Lahti, wo die Sprungschanzen, das Skimuseum und das Sibelius-Konzerthaus am See sehenswert sind. Abgabe des Mietautos in Helsinki.

10 . Tag Helsinki Heute bleibt noch Zeit für einen Besuch der Felsenkirche und des Museums für Gegenwartskunst «Kiasma». Oder spazieren Sie durch die Esplanadi-Einkaufsstrasse bis zum Marktplatz am Meer.

11 . Tag Rückflug in die Schweiz