Skandinavien mit Kindern – Ferien vom Spezialisten
Skandinavien Reisen mit Kindern vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Dänemark, Norwegen und Schweden
Dänemark Rundreisen: Sehenswerte Landschaften, das Meer und die Menschen
Vor allem die Landschaften Skandinaviens ziehen jedes Jahr sehr viele Touristen an. Die touristischen Infrastrukturen sind sehr gut ausgebaut. Feriendörfer und Freilichtmuseen, Ferienhäuser direkt am Meer oder die klassischen norwegischen Hütten in den Bergen. In Dänemark kann man den Givskud Zoo besuchen, in dem man nicht nur übernachten, sondern auch ein vielfältiges Programm geniessen kann. Ein sogenannter Safaripark und ein Dinosaurierpark ergänzen den eindrucksvollen, modernen Zoo. Das sehr gut ausgebaute Strassennetz und die vielen Stellplätze und Campingmöglichkeiten machen ein Skandinavien Wohnmobil Reisen zu einem echten Erlebnis.
Dabei ist man durchaus frei und kann ganz seinem eigenen Rhythmus folgen. Mit dem Wohnmobil bietet sich eine Tour von Dänemark nach Schweden an, die Landschaft, die man dabei durchreist, ist einmalig und von einer umwerfenden Schönheit. Das gefällt nicht nur den Kindern, die an jedem Zwischenstopp neue Dinge entdecken.
Norwegen Reisen mit der Familie
Der norwegische Hunderfossen Familienpark ist ein aufregender Vergnügungspark, der vor allem Teenagern gefallen wird, denn die zahlreichen Attraktionen lassen den Adrenalinspiegel ansteigen. Auch in Norwegen gibt es zahlreiche familiengerechte Feriendörfer und andere Übernachtungsmöglichkeiten, die man vor allem im Sommer geniessen kann. Die norwegische Landschaft, die zerklüftete Küstenregion, die beeindruckenden Gletscher und die Mentalität der Menschen vor Ort machen die nächste Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Als Familie zusammen zu reisen ist manchmal nervenaufreibend, das liegt in der Natur der Sache und kann mit Hilfe vom Reisespezialisten und einer guten Planung auf ein Minimum reduziert werden. Eine Skandinavien Mietwagenreisen bietet sich an, so dass man mobil ist und mehr vom Land entdecken kann.
Schweden Reisen: Michel aus Lönneberga, Gletscher oder unendliche Wälder
Wer Schweden entdecken will, der hat eine grosse Auswahl an Möglichkeiten. Auch Schweden ist ein sehr familienfreundliches und aufgeschlossenes Land, das mit seiner Natur und seinen Wäldern die Liebhaber von Wandertouren und Trekking begeistert. Aber auch für die Kultur ist bestens gesorgt, sei es in der Hauptstadt Stockholm oder in einem der anspruchsvollen Museen. Beispielsweise das Foteviken Wikingermuseum, in dem man die Zeit zurückdreht und das Leben der nordischen Seefahrer nachvollziehen kann. Schweden ist natürlich auch weltweit durch seine Kinderliteratur bekannt und gerade dadurch sehr kinderfreundlich.
Ferien in Skandinavien mit der ganzen Familie
Skandinavien Ferien mit Kindern sind eine Mischung aus Abenteuer und Erholung, denn die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Mit einem Spezialisten finden Sie genau das passende Angebot und können zwischen den unterschiedlichsten Aktivitäten und Reisezielen wählen. Kontaktieren Sie uns und teilen unserem Experten mit, welche Wünsche Sie für die nächsten Ferien haben, und wir finden die perfekte Reise für die ganze Familie.
Familienferien über Skandinavien hinaus
Skandinavien ist für Ferien mit Kindern kaum zu übertreffen – doch die Auswahl an familienfreundlichen Reisezielen ist noch viel grösser. Auf unserer Seite Familienferien geben wir Ihnen einen Überblick über Destinationen weltweit, die wir für Reisen mit Kindern empfehlen. Zieht es Ihre Familie ans Meer, finden Sie passende Ideen bei den Strandferien mit Kindern. Unsere Spezialisten nehmen sich Zeit für Ihre Wünsche und planen Familienferien, die allen Generationen Freude machen.
Lappland im Winter
Polarlichter, Husky-Schlitten und Glasiglus – der Winterzauber ist jetzt buchbar.
Skandinavien eignet sich bereits für Reisen mit Babys und Kleinkindern: Die Anreise ist kurz, die Infrastruktur hervorragend ausgebaut und die Region gilt als besonders kinderfreundlich. Ältere Kinder und Teenager begeistern sich für Freizeitparks wie das Legoland Billund oder den Hunderfossen Familienpark. Eine Altersgrenze gibt es somit nicht – für jede Familienkonstellation findet sich das passende Programm.
Die Flugzeit ab der Schweiz nach Kopenhagen, Oslo oder Stockholm beträgt rund 2 Stunden. Damit ist Skandinavien auch mit kleinen Kindern entspannt erreichbar. Dänemark und Südschweden lassen sich zudem gut mit dem Auto oder dem Wohnmobil bereisen.
Nein, Dänemark, Schweden und Norwegen liegen in derselben Zeitzone wie die Schweiz. Für Familien ist das ein grosser Vorteil: Es gibt keinen Jetlag und der gewohnte Schlafrhythmus der Kinder bleibt erhalten.
Die Sommerferien sind ideal: lange, helle Tage, angenehme Temperaturen und geöffnete Freizeitparks, Feriendörfer und Freilichtmuseen. Wer Schnee erleben möchte, reist in den Sportferien zum Skifahren in die schwedischen Berge oder entspannt in einer traditionellen Holzhütte auf den Lofoten. Auch die Herbstferien eignen sich gut für Städtereisen und Naturerlebnisse im Norden.
In Dänemark begeistern das Legoland Billund sowie der Givskud Zoo mit Safaripark und Dinosaurierpark – dort können Familien sogar übernachten. In Norwegen sorgt der Hunderfossen Familienpark vor allem bei Teenagern für Adrenalin. Dazu kommen Feriendörfer, Ferienhäuser direkt am Meer, Freilichtmuseen und die Welt von Astrid Lindgren und Pippi Langstrumpf, die grosse und kleine Kinder gleichermassen verzaubert.
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