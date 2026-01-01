Wer in die Welt von Astrid Lindgren eintauchen möchte, für den sind Skandinavien Rundreisen genau das Richtige. Skandinavien ist grundsätzlich ein sehr kinderfreundlicher Teil Europas. Schnell erreichbar, sehr gut angebunden, mit sauberen Städten und einmaliger Natur. Skandinavien Ferien mit Kindern machen Spass und garantieren tolle Erlebnisse für die ganze Familie. Sowohl Dänemark, Schweden als auch Norwegen sind im Sommer wie im Winter sehr interessant.

Wer zum Skifahren in die schwedischen Berge will, in einer traditionellen Holzhütte auf den Lofoten entspannen oder das berühmte Legoland Billund besuchen: Der europäische Norden bietet ganzheitliche Entspannung und Abenteuer gleichermassen. Und nicht nur Pippi Langstrumpf hat einen festen Platz in den Herzen grosser und kleiner Kinder.