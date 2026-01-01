Grönland Ferien vom Spezialisten
Unsere Spezialisten empfehlen Grönland Ferien
Grönland Highlights – von der Diskobucht bis zum Ilulissat-Eisfjord
Zu den grossen Höhepunkten jeder Reise zählt der Ilulissat-Eisfjord, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Hier schiebt einer der aktivsten Gletscher der Arktis gewaltige Eismassen ins Meer, und vor der Küste treiben Eisberge in allen Formen und Grössen vorbei – ein Anblick, der sich auf einer Bootsfahrt ebenso geniessen lässt wie vom Wanderweg oberhalb des Fjords. In der Diskobucht lassen sich im Sommer zudem regelmässig Wale beobachten.
Weiter nördlich lohnt das Städtchen Uummannaq mit seinem markanten herzförmigen Berg einen Besuch, während die Hauptstadt Nuuk und das grüne Südgrönland mit lebendiger Kultur und den Spuren der Wikinger weitere Facetten der grössten Insel der Welt zeigen.
Beste Reisezeit für Grönland Ferien
Die klassische Reisezeit dauert von Juni bis September: In diesen Monaten sind die Tage lang, die Temperaturen an der Küste vergleichsweise mild, und Bootsausflüge, Wanderungen sowie Walbeobachtungen sind gut möglich. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne im Hochsommer gar nicht unter – die Mitternachtssonne taucht Eisberge und Fjorde dann in ein aussergewöhnliches Licht. Wer Nordlichter erleben möchte, reist zwischen Herbst und Frühling, wenn die Nächte wieder dunkel sind; in dieser Zeit stehen auch Hundeschlittentouren auf dem Programm. Da das Wetter in der Arktis rasch umschlagen kann, gehört warme Kleidung im Zwiebelprinzip zu jeder Jahreszeit ins Gepäck.
Praktische Hinweise für Ihre Grönland Reise
Grönland erreichen Sie in der Regel mit dem Flugzeug über Kopenhagen oder Island. Vor Ort verbinden keine Strassen die einzelnen Ortschaften – gereist wird per Flugzeug, Helikopter oder Schiff, was bereits den Weg von Station zu Station zum Erlebnis macht. Besonders bequem lässt sich die Küste auf einer Schiffsreise erkunden, bei der Sie mehrere Highlights miteinander verbinden. Bezahlt wird mit dänischen Kronen, gesprochen werden Grönländisch und Dänisch; in Hotels und auf Ausflügen kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Planen Sie zudem etwas Reservezeit ein, denn Flüge können sich wetterbedingt verschieben.
Für wen sich Grönland Ferien eignen
Grönland passt zu Reisenden, die ursprüngliche Natur höher gewichten als grossen Luxus: Naturliebhaber und Fotografen finden zwischen Gletschern, Fjorden und Tundra unzählige Motive, Aktive kombinieren Wanderungen mit Kajak- und Bootsausflügen, und wer es geruhsamer möchte, erlebt die Arktis bequem vom Schiff aus. Auch Alleinreisende sind in geführten Kleingruppen gut aufgehoben. Da Distanzen, Logistik und Wetter eine sorgfältige Planung erfordern, lohnt sich fachkundige Unterstützung: Unsere Beraterinnen und Berater stellen Ihnen gerne ein individuelles Programm für Ihre Grönland Reisen zusammen, das die schönsten Highlights der Insel sinnvoll miteinander verbindet.
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
29 Tage / 28 Nächte
Eisberge, Vulkane und Wasserfälle
ab CHF 3870.– / pro Person
ab Frankfurt bis Hamburg
Highlights: Unesco Eisfjord Illulisaat , Gletscher, Geysire und Wasserfälle in Island , bequemer Charterflug ab...
18 Tage / 17 Nächte
Juwelen der Arktis
ab CHF 15250.– / pro Person
ab Oslo bis Reykjavik
Highlights: Sichtung von Polarfüchsen unter hohen Klippen, die die Heimat riesiger Kolonien von Guillemots und...
15 Tage / 14 Nächte
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
8 Tage / 7 Nächte
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Schneelandschaften in Grönland
Eisberge – mächtige Riesen vor Grönlands Küsten
Auch wenn der Name Grönland so viel wie Grünland bedeutet, ist das Gebiet zu über 80 Prozent ständig von Eis und Schnee bedeckt. Vor allem die Arktis Gletscher der Region sind faszinierende Orte, deren Besichtigung Sie nicht verpassen sollten. Insbesondere der berühmte Ilulissat-Eisfjord, der durch seine Ausdehnung beeindruckt, bietet einen wahrlich majestätischen Anblick und ist eine der aufregendsten Sehenswürdigkeiten, die Sie auf Grönland Reisen bestaunen können.
Da viele Gletscher auf Grönland direkt bis an die Küste heranreichen und sogar teilweise die Orte berühren, ist es nirgendwo auf der Welt so leicht, diese atemberaubenden Naturmonumente so hautnah zu erleben wie in Grönland.
Aber nicht nur an Land sind die Eismassen der Gegend sehr eindrucksvoll, auch als auf dem Meer schwimmender Eisberg übt gefrorenes Wasser eine beeindruckende Wirkung aus, da es sehr imposante Formen in einer immensen Grösse annehmen kann.
Grönland – Heimat des Weihnachtsmannes
Das geheimnisvolle Grönland, welches einst von den Wikingern entdeckt wurde, ist aufgrund seiner Grösse prädestiniert dafür, es auf Schiffreisen um Grönland zu erkunden. Auf so einer Reise werden Sie auch das Örtchen Uummannaq in der Bucht Spraglebugten passieren, in der Santa Claus in einer Torfhütte den Sommer verbringt. Dies sagen zumindest die Grönländer und Dänen, die davon überzeugt sind, dass er – nicht wie von anderen Weihnachtsfans kolportiert – in Finnland oder Schweden lebt, sondern definitiv Grönland bevorzugt.
Von hier aus schreibt er laut der Legende an seinem Schreibtisch die Antworten an all die Kinder, die ihm ihre Wünsche übermittelt haben.
Wenn Sie Grönland erst einmal kennengelernt haben, werden Sie begeistert sein von den vielfältigen Landschaften, die Sie hier vorfinden. Verschneite Berge in der Ferne und malerische Dörfer an der Küste prägen das Bild von Grönland und sorgen dafür, dass es sich für Sie lohnt, diesen interessanten Ort zu besuchen.
Die klassische Reisezeit dauert von Juni bis September: lange Tage, vergleichsweise milde Temperaturen an der Küste und gute Bedingungen für Bootsausflüge, Wanderungen und Walbeobachtungen. Nördlich des Polarkreises scheint im Hochsommer die Mitternachtssonne. Wer Nordlichter sehen oder Hundeschlittentouren erleben möchte, reist zwischen Herbst und Frühling, wenn die Nächte dunkel sind. Warme Kleidung im Zwiebelprinzip gehört zu jeder Jahreszeit ins Gepäck.
Grönland erreichen Sie in der Regel mit dem Flugzeug über Kopenhagen oder Island. Vor Ort verbinden keine Strassen die Ortschaften – gereist wird per Flugzeug, Helikopter oder Schiff. Besonders bequem lässt sich die Küste auf einer Schiffsreise erkunden, die mehrere Highlights verbindet. Planen Sie Reservezeit ein, da sich Flüge wetterbedingt verschieben können.
Zu den Höhepunkten zählt der Ilulissat-Eisfjord, UNESCO-Weltnaturerbe, wo einer der aktivsten Gletscher der Arktis gewaltige Eismassen ins Meer schiebt. In der Diskobucht lassen sich im Sommer Wale beobachten, die Diskoinsel beeindruckt mit rötlich schimmerndem Basaltgebirge und Fossilien. Weitere Highlights sind Uummannaq mit seinem herzförmigen Berg, die Hauptstadt Nuuk und das grüne Südgrönland mit Wikinger-Spuren.
Grönland passt zu Reisenden, die ursprüngliche Natur höher gewichten als grossen Luxus: Naturliebhaber und Fotografen finden zwischen Gletschern, Fjorden und Tundra unzählige Motive, Aktive kombinieren Wanderungen mit Kajak- und Bootsausflügen, und wer es geruhsamer mag, erlebt die Arktis bequem vom Schiff aus. Auch Alleinreisende sind in geführten Kleingruppen gut aufgehoben. Wegen Distanzen, Logistik und Wetter lohnt sich fachkundige Beratung.
In Grönland wird mit dänischen Kronen bezahlt. Gesprochen werden Grönländisch und Dänisch; in Hotels und auf Ausflügen kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Für die Reiseplanung hilfreich zu wissen: Die Ortschaften sind nicht durch Strassen verbunden, weshalb Transfers per Flugzeug, Helikopter oder Schiff erfolgen und etwas Reservezeit eingeplant werden sollte.
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