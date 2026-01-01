Grönland Ferien vom Spezialisten

Grönland Highlights – von der Diskobucht bis zum Ilulissat-Eisfjord

Zu den grossen Höhepunkten jeder Reise zählt der Ilulissat-Eisfjord, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Hier schiebt einer der aktivsten Gletscher der Arktis gewaltige Eismassen ins Meer, und vor der Küste treiben Eisberge in allen Formen und Grössen vorbei – ein Anblick, der sich auf einer Bootsfahrt ebenso geniessen lässt wie vom Wanderweg oberhalb des Fjords. In der Diskobucht lassen sich im Sommer zudem regelmässig Wale beobachten.

Weiter nördlich lohnt das Städtchen Uummannaq mit seinem markanten herzförmigen Berg einen Besuch, während die Hauptstadt Nuuk und das grüne Südgrönland mit lebendiger Kultur und den Spuren der Wikinger weitere Facetten der grössten Insel der Welt zeigen.

Beste Reisezeit für Grönland Ferien

Die klassische Reisezeit dauert von Juni bis September: In diesen Monaten sind die Tage lang, die Temperaturen an der Küste vergleichsweise mild, und Bootsausflüge, Wanderungen sowie Walbeobachtungen sind gut möglich. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne im Hochsommer gar nicht unter – die Mitternachtssonne taucht Eisberge und Fjorde dann in ein aussergewöhnliches Licht. Wer Nordlichter erleben möchte, reist zwischen Herbst und Frühling, wenn die Nächte wieder dunkel sind; in dieser Zeit stehen auch Hundeschlittentouren auf dem Programm. Da das Wetter in der Arktis rasch umschlagen kann, gehört warme Kleidung im Zwiebelprinzip zu jeder Jahreszeit ins Gepäck.

Praktische Hinweise für Ihre Grönland Reise

Grönland erreichen Sie in der Regel mit dem Flugzeug über Kopenhagen oder Island. Vor Ort verbinden keine Strassen die einzelnen Ortschaften – gereist wird per Flugzeug, Helikopter oder Schiff, was bereits den Weg von Station zu Station zum Erlebnis macht. Besonders bequem lässt sich die Küste auf einer Schiffsreise erkunden, bei der Sie mehrere Highlights miteinander verbinden. Bezahlt wird mit dänischen Kronen, gesprochen werden Grönländisch und Dänisch; in Hotels und auf Ausflügen kommen Sie mit Englisch gut zurecht. Planen Sie zudem etwas Reservezeit ein, denn Flüge können sich wetterbedingt verschieben.

Für wen sich Grönland Ferien eignen

Grönland passt zu Reisenden, die ursprüngliche Natur höher gewichten als grossen Luxus: Naturliebhaber und Fotografen finden zwischen Gletschern, Fjorden und Tundra unzählige Motive, Aktive kombinieren Wanderungen mit Kajak- und Bootsausflügen, und wer es geruhsamer möchte, erlebt die Arktis bequem vom Schiff aus. Auch Alleinreisende sind in geführten Kleingruppen gut aufgehoben. Da Distanzen, Logistik und Wetter eine sorgfältige Planung erfordern, lohnt sich fachkundige Unterstützung: Unsere Beraterinnen und Berater stellen Ihnen gerne ein individuelles Programm für Ihre Grönland Reisen zusammen, das die schönsten Highlights der Insel sinnvoll miteinander verbindet.