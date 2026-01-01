Was eine Grönland-Reise auszeichnet

Rund vier Fünftel der Insel sind von einem gewaltigen Eisschild bedeckt, das Leben konzentriert sich auf die eisfreien Küstenstreifen. Strassenverbindungen zwischen den Orten gibt es nicht: Wer Grönland bereist, wechselt zwischen Flugzeug, Helikopter und Boot – und erlebt gerade dadurch eine Abgeschiedenheit, die anderswo kaum noch zu finden ist. Zu den bekanntesten Zielen zählt Ilulissat an der Westküste: Der Hafenort nördlich des Polarkreises ist Ausgangspunkt zum UNESCO-geschützten Eisfjord und zur Diskobucht, wo kalbende Gletscher mächtige Eisberge ins Meer entlassen.

Der Süden zeigt sich mit grünen Tälern, Schaffarmen und tief eingeschnittenen Fjorden von seiner milden Seite, während die Hauptstadt Nuuk Einblicke in das moderne Grönland und die lebendige Kultur der Inuit gewährt.

Beste Reisezeit für Grönland-Reisen

Die Hauptsaison dauert von Mai bis September. In den Sommermonaten klettern die Temperaturen an den Küsten auf milde Werte, Wanderwege sind schneefrei, Bootsausflüge zu Gletschern und Eisbergen finden regelmässig statt, und vor der Küste lassen sich mit etwas Glück Wale beobachten. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne im Hochsommer wochenlang nicht unter – die Mitternachtssonne taucht Fjorde und Eisberge in ein aussergewöhnliches Licht.

Vom Herbst bis ins Frühjahr wird Grönland zum Ziel für Polarlicht-Beobachtungen: In klaren, dunklen Nächten zeigt sich die Aurora Borealis häufig am Himmel. Im Spätwinter und Frühjahr gehören im Norden sowie an der Ostküste traditionelle Hundeschlittentouren zu den eindrücklichsten Erlebnissen.

Praktische Hinweise: So gelingt Ihre Grönland-Reise

Planen Sie genügend Zeit und Flexibilität ein: Das arktische Wetter kann Flug- und Bootsverbindungen kurzfristig verschieben, weshalb sich Pufferzeiten vor dem Rückflug bewähren. Auch im Sommer gehören warme, wind- und wasserdichte Kleidung im Zwiebelprinzip sowie gutes Schuhwerk ins Gepäck. Da die Unterkünfte in den kleinen Orten begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung, besonders für die Sommermonate.

Grönland passt zu Reisenden, die Natur in ihrer ursprünglichsten Form erleben möchten: zu Wanderern und Fotografen, zu Gästen von Expeditions-Seereisen entlang der Küste ebenso wie zu allen, die Gletscher, Eisberge und die Kultur der Inuit auf komfortable Weise kennenlernen wollen.

Wer Weite, Stille und grosse Naturschauspiele schätzt, findet kaum ein lohnenderes Ziel – einen Überblick über die schönsten Orte gibt unsere Seite mit den Grönland Highlights. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Insel aus eigener Erfahrung und stellen Ihre Grönland-Reise individuell zusammen – von der Anreise über Kopenhagen oder Reykjavik bis zur passenden Route entlang der Westküste.