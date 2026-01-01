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Lappland

Lappland mit Kindern – Ferien vom Spezialisten

Auf zu den Nordlichtern: Winterwunder vom Spezialisten

Die Hauptstadt von Lappland, Rovaniemi, wirkt auf den ersten Blick wie eine Postkartenidylle aus dem Winterwunderland. Wer die verschneiten Strassen und Häuser zum ersten Mal sieht, versteht, was für eine magische Anziehungskraft Lappland auf so viele Reisende ausübt. Die nördlichste Gegend von Finnland lädt vor allem in den Wintermonaten zu ausgedehnten Hundeschlittentouren mit der ganzen Familie ein und das sehr oft im strahlenden Sonnenschein. Skifahren oder Eisangeln sind klassische Aktivitäten, wenn es um finnischen Urlaub geht.

Aber auch der Gang in die Sauna gehört in diesem Kulturkreis zur Selbstverständlichkeit. Nicht umsonst sagt das Sprichwort, dass es in der finnischen Schneelandschaft so viele Saunen gibt, dass alle Finnen gleichzeitig darin Platz finden könnten.

Eine ganz besondere Anziehung haben seit jeher auch die Nordlichter auf die Menschen ausgeübt und das tun sie noch heute. Weiter nördlich kann man in Europa eigentlich keine Ferien mehr machen und das ist es auch, was Lappland zu etwas ganz Besonderem werden lässt.

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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Lappland für die ganze Familie

Lappland Reisen: Jetzt mit der Familie den nächsten Urlaub planen

Sie wollten schon immer mal in verschneiten Blockhütten die Ferien geniessen? Inklusive Schneeschuhwanderungen, Schlittenrennen und Besuch einer Rentierfarm sind solche Ferien problemlos in Lappland möglich. Da heisst es, sich warm anziehen und ab geht die wilde Fahrt mit den Schlittenhunden. Familien Ferien in der verschneiten Weite Nordfinnlands sind ein einmaliges Erlebnis, das man so schnell nicht wieder vergisst. Vor allem die Kinder werden vom alles bedeckenden Schnee begeistert sein. In Holzhütten wohnen und mit dem Hundeschlitten auf einen Ausflug fahren, das ist es, was die Ferien in Lappland ausmacht.

Dabei gibt es aber natürlich noch viele weitere Aktivitäten, wie beispielsweise eine Rundreise auf dem sogenannten Hurtigrutenschiff, einem Kreuzfahrtschiff im Eismeer.

Oder das fachgerechte Konstruieren eines Iglus mit den Kindern. Familien Ferien in einer Blockhütten Siedlung sind auch für junge Erwachsene eine ganz besondere Erfahrung und machen aus den aufgeregten Stadtkindern echte Waldforscher, die sich im Schnee wälzen. Die Natur und die frische Luft Lapplands sind wohl kaum mit anderen Orten zu vergleichen und absolut einzigartig.

Mietwagen Rundreise durch Lappland: Bestens ausgerüstet für den Winterurlaub

Lappland Familien Ferien werden garantiert nicht langweilig. Im strahlenden Sonnenschein kann man getrost einige Stunden draussen verbringen, ohne Angst vor der Unterkühlung zu haben, passende Kleidung natürlich vorausgesetzt. Deswegen empfiehlt es sich, die Lappland Ferien mit einem Spezialisten zu planen, der langjährige Erfahrung hat. Eine Lappland Rundreise mit dem eigenen Mietwagen kann beispielsweise in Richtung Luosto führen, einem sogenannten Fjell ganz im Norden der Region, der Teil einer ausgedehnten Hügelkette ist und etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel aufragt. Dort finden Reisende abgelegene Hütten, in denen man einige Tage verbringen und die Einsamkeit der lappländischen Wildnis geniessen kann.

In Lappland kann man aber auch ein Schneehotel buchen und die Schneelandschaft, die Nordlichter und mit etwas Glück die weltberühmten Polarlichter beobachten. Ein garantierter Spass und eine unvergessliche Erinnerung für die ganze Familie.

Nach Lappland mit dem Spezialisten

Erkundigen Sie sich jetzt nach den Highlights der Saison mit dem Reiseziel Lappland. Unsere Spezialisten kennen sich bestens aus und planen detailverliebt die nächste Familien Reise mit Ihnen. Unsere Erfahrung macht dabei den Unterschied und garantiert gelungene Ferien mit der ganzen Familie.

Familienferien weltweit entdecken

Lappland ist nur eines von vielen Zielen, an denen Ferien mit Kindern unvergesslich werden. Wenn Sie nach dem Winterabenteuer im Schnee wieder Sonne tanken möchten, finden Sie in unserer Übersicht über Familienferien weltweit Anregungen für jede Jahreszeit. Für alle, die lieber Sandburgen statt Schneemänner bauen, lohnt sich ein Blick auf unsere Strandferien mit Kindern. Unsere Spezialisten kennen die Reiseziele aus eigener Erfahrung und planen mit Ihnen Familienferien, die zum Alter und zu den Interessen Ihrer Kinder passen.

Hotels mit Erlebnisfaktor

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Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

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Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

Lappland eignet sich grundsätzlich schon für Ferien mit kleinen Kindern. Ausflüge wie der Besuch einer Rentierfarm, kurze Hundeschlittenfahrten oder das gemeinsame Bauen eines Iglus begeistern bereits die Jüngsten. Für längere Touren und Aktivitäten wie Schneeschuhwanderungen sind Schulkinder im idealen Alter – das Programm lässt sich gut an das Alter Ihrer Kinder anpassen.

Hundeschlittentouren, der Besuch einer Rentierfarm, Schneeschuhwanderungen und das gemeinsame Bauen eines Iglus gehören zu den beliebtesten Familienerlebnissen. Auch Schlittenrennen, Eisangeln und der Gang in die finnische Sauna sorgen für Abwechslung. Mit etwas Glück beobachten Sie am Abend zusammen mit Ihren Kindern die Nordlichter am Himmel.

Der Direktflug von der Schweiz nach Helsinki dauert rund 3 Stunden. Mit dem Weiterflug nach Rovaniemi sind Sie insgesamt rund 5 Stunden unterwegs – auch mit Kindern gut machbar. Damit gehört Lappland zu den am einfachsten erreichbaren Winterdestinationen für Familien.

Ja, in Finnland ist es das ganze Jahr über eine Stunde später als in der Schweiz. Die minimale Zeitverschiebung ist für Familien ideal: Ihre Kinder haben keinen Jetlag und bleiben im gewohnten Schlafrhythmus.

Für Winterferien mit Kindern eignen sich die schneesicheren Monate von Dezember bis April am besten. Besonders beliebt sind die Weihnachtsferien mit ihrer festlichen Stimmung rund um Rovaniemi sowie die Sportferien, wenn die Tage bereits wieder länger sind und die Sonne oft scheint. In beiden Ferienfenstern stehen alle Winteraktivitäten von der Hundeschlittentour bis zum Eisangeln zur Verfügung.

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