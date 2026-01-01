Winter und Sommer sind zwei verschiedene Reisen

Von Dezember bis März liegt Lappland unter geschlossener Schneedecke. Dezember und Januar sind am dunkelsten – nördlich des Polarkreises geht die Sonne wochenlang nicht auf, es bleibt bei blauer Dämmerung. Februar und März bringen mehr Licht bei gleicher Schneelage und ebenso guten Nordlichtchancen; für Familien sind sie meist die bessere Wahl.

Von Juni bis August kehrt sich alles um: In Rovaniemi geht die Sonne im Juni gar nicht unter. Die Seenplatte mit über 188 000 Seen wird zum Kanu- und Hausbootrevier, die Wälder zum Beeren- und Pilzland. Mücken sind im Juli allerdings ein ernstzunehmendes Thema.